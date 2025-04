Sabrina Rojas sorprendió al contar qué es lo que admira de Flor Vigna, la ex de Luciano Castro

Sabrina Rojas llamó "admirable" a Flor Vigna, dejando atrás los años de conflicto (Video: Ángel Responde, Bondi Live)

Durante años, los nombres de Sabrina Rojas y Flor Vigna estuvieron asociados a tensiones, indirectas cruzadas y un conflicto que parecía no encontrar fin, alimentado por la figura de Luciano Castro. Sin embargo, en una entrevista reciente, la conductora sorprendió al dedicarle a la artista una frase que nadie esperaba: “La admiro mucho”.

Invitada al ciclo Ángel Responde, transmitido el jueves 3 de abril, Rojas enfrentó las preguntas referidas a su vínculo con la ex Combate, justo en el contexto del lanzamiento de una nueva canción de la cantante. La periodista Juli Argenta introdujo el tema con una consulta directa: “¿Qué te parece el adelanto de la nueva canción de Flor Vigna?”. La actriz fue tajante al principio: “No lo escuché”, dejando entrever que el conflicto entre ambas, al menos de su parte, ya pertenece al pasado. Luego agregó: “Ya hablé, ya redondeé, ya sané. Ya todo por lo que pasa Flor yo ya pasé”.

Sabrina Rojas elogió a Flor Vigna durante una entrevista transmitida en vivo

Lo más llamativo de la entrevista llegó con la intervención de Dalma Maradona, también presente en el estudio, quien se interesó por saber si a Rojas le gustaba la música de Vigna. A pesar de haber comenzado con una postura distante, Sabrina sorprendió al brindar una opinión inesperadamente elogiosa: “Tal vez no es la música que yo consumo, pero sí, me parece muy capa ella como emprendedora, yo la admiro mucho”.

Cuando la conversación giró hacia el contenido lírico de la canción, la conductora consultó si la letra decía: “¿‘Ella se va a encontrar con ella’, dice la canción?, a lo que Argenta la corrigió: “Ella se va a encontrar conmigo”, citando la letra. Rojas dijo, entre risas: “Wow. Si es real, más Tatiana que nunca”.

Sabrina Rojas volvió a apostar al amor y mostraron las imágenes con quien sería su nuevo novio: “Es muy reciente”

Sabrina Rojas confirmó que está conociendo a un nuevo amor, pero evitó revelar su identidad (Video: LAM, América TV)

Luego de que en LAM (América TV) pusieron imágenes de Sabrina Rojas muy cerca de un hombre en festival, fue la propia conductora de Pasó en América quien terminó contando en el programa que está conociendo nuevamente a un hombre, después de su divorcio de Luciano Castro y luego del final de su vínculo con el Tucu López.

Aunque la actriz se mostró reservada sobre los detalles de su relación, no dudó en compartir que está disfrutando de un vínculo que, aunque recién inició, le trae felicidad. En una charla con Ángel de Brito, la conductora de Pasó en América se refirió abiertamente a su vida amorosa, revelando detalles de su nuevo romance sin temor a las cámaras. Aunque no dio nombres, la modelo confirmó que está saliendo mucho y que este es un momento en el que se siente libre para mostrar su felicidad sin ocultarse.

El empresario vinculado con Sabrina Rojas podría tener conexiones con otra figura conocida (Captura)

Durante la entrevista, el conductor le preguntó si estaba involucrada con un “pelado”, a lo que Sabrina, sin dudar, dejó entrever que no estaba negando la afirmación, pero también insistió en que no estaba lista para confirmar los detalles. “Es muy reciente”, dijo, cuando se le preguntó sobre el carácter de su relación.

El vínculo, según ella misma, es algo que comenzó hace poco y aún no está completamente consolidado. Sabrina se mostró cautelosa ante las especulaciones, pero admitió que está dándose la oportunidad de conocer a alguien y disfrutar del momento sin mayores compromisos por ahora. “Gente que me estoy dando la oportunidad de conocer. Personas que me estoy dando la oportunidad de conocer”, enfatizó. Además, aseguró que no tiene ganas de esconder su vida amorosa.

Aunque la actriz fue muy cauta con los detalles de su nuevo amor, la curiosidad no tardó en salir a la luz. Los rumores sobre su nueva pareja empezaron a circular, especialmente sobre la identidad de este hombre misterioso. Según Yanina Latorre, el hombre con el que está saliendo la animadora es un empresario que sería conocido por su relación anterior con una figura conocida.