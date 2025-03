Flor Vigna se animó a un cambio de look extremo y causó furor en redes: “La vida es una sola”

Luego de años de mantener su larga cabellera, Flor Vigna se cansó y decidió pasar por las manos de un profesional para obtener un nuevo estilo (Video: Instagram)

Desde sus primeros pasos en los medios, Flor Vigna supo destacarse por su energía, su capacidad de reinventarse y su pasión por lo artístico. Creativa tanto en sus coreografías como en su música, ahora volvió a sorprender con un cambio de imagen radical que no pasó desapercibido para sus seguidores. En las últimas horas, la bailarina compartió en Instagram su transformación estética más reciente: un corte de pelo que generó furor en las redes.

“Cambio de look extremo. Bueno, tampoco tanto...”, comienza diciendo en el video que publicó en su cuenta, donde se la ve en el sillón de su estilista, mientras agarra dos tijeras en sus manos e imita los movimientos del profesional. “La posta es que a mí me gusta cambiar. No por crisis, no por traumas, sino porque me gusta vivir la vida y hacer lo que se me canta el traste sin molestar a nadie. Así que me animé al corte de pelo más corto que hice en toda mi vida”, contó Flor, mientras se despedía de su larga melena frente al espejo, que cayó a medida que eran cortadas por su peluquero.

Ya con el cambio concretado, Vigna mostró el resultado final ante la cámara y agregó una nueva reflexión: “Y bueno, mi gente, así quedó. A mí me encanta. Y sobre todo porque me animé. Para mí la vida se trata de eso, de animarte a hacer lo que te hace feliz sin romperle las pelotas a nadie. Así sea cambiar ocho veces de pelo, animarte a un nuevo vínculo, a cambiar de trabajo, lo que quieras, porque la vida es una sola. Así que anímate a todo”.

La cantante se cansó de su larga cabellera y apostó por otro cambio de look

La artista acompañó el clip con un mensaje en la descripción del posteo, que también fue celebrado por los usuarios que vieron cómo fue el proceso que llevó a cabo su profesional de confianza. “Amo cambiar, es parte de mi personalidad. No me juzguen, esta boluda solo quiere vivir la vida al máximo. A veces, toca cambiar de laburo, de casa, de vínculos, y aunque el más superficial es el pelo, hay algo en ese juego que me renueva por completo. Mi sueño es inspirar a una comunidad, por más pequeña que sea, a animarse”, escribió, dejando en claro que detrás del nuevo corte también hay una intención de inspirarse tanto a ella como a los demás.

Y, además de referirse a su fascinación por los cambios, adelantó que se vienen novedades: “Así que les voy a ir compartiendo muchas cositas nuevas, pues este año acepté muchos desafíos. Me dan mucho miedo, pero me estoy preparando con toda para estar a la altura. Gracias por su amor siempre, pronto les vengo con novedades”.

El posteo, que ya supera los 34 mil ‘me gusta’, recibió una catarata de comentarios de sus fanáticos. “Uf, lo que se viene con este cambio de look”, “Me encantan tus metamorfosis”, “Podés pelarte que vas a seguir siendo hermosa” y “Yo me hago eso y parezco un taxi”, fueron solo algunas de las reacciones.

Flor Vigna volvió a apostar por una transformación en su cabellera y la compartió con sus seguidores (Video: Instagram)

Cabe recordar que su última transformación había sido a comienzos de febrero, cuando se despidió de su tono oscuro y apostó por un look bicolor: rubio con mechones negros, un estilo que generó una ola de comentarios y comparaciones. “Jugadísimo el cambio. Como una Cruella de Vil sexy, moderna y buena onda”, escribió entonces una seguidora.

Aunque no es la primera vez que Vigna cambia de imagen, este corte, según sus propias palabras, es el más corto que se hizo en toda su vida. Y una vez más, lo compartió con la frescura que la caracteriza y con una emotiva reflexión que recibió una catarata de mensajes de cariño y apoyo.