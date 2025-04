Las vacaciones de Ángel de Brito: qué destino eligió y quién es su reemplazo en LAM

Ángel de Brito mostró el destino que eligió para sus vacaciones

En una movida inesperada, Ángel de Brito anunció en vivo su salida temporal de LAM para tomarse unas vacaciones. La elección de su reemplazo generó sorpresa entre los fanáticos del programa y entre sus propias panelistas, conocidas como “las angelitas”. Pero más allá de esto, el foco estuvo en el destino que eligió el conductor para desconectarse de la televisión: Bariloche, una de las ciudades más visitadas del sur argentino, justo en el comienzo de la temporada de bajas temperaturas.

“Vacaciones iniciadas”, escribió Ángel de Brito, este miércoles, en sus historias de Instagram, acompañando una postal de paisajes nevados y vistas panorámicas que delatan su ubicación: San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. El conductor eligió este destino turístico clásico, donde se combinan la tranquilidad del entorno natural con las comodidades de una ciudad preparada para recibir turistas en cualquier época del año.

Ángel de Brito eligió Bariloche como destino para sus vacaciones, desconectándose de la televisión en plena temporada fría

A diferencia de otras oportunidades en las que viajó al exterior, esta vez optó por un descanso en el país, coincidiendo con el inicio de abril, cuando las temperaturas comienzan a descender en la región cordillerana y Bariloche empieza a ofrecer sus primeras postales invernales. Aunque no precisó cuántos días estará fuera del aire, sí dejó claro que necesitaba un tiempo para él: “Me voy de LAM, me voy de vacaciones. Necesitaba decírselos, me voy mañana”, dijo durante una emisión reciente del programa.

Durante su estadía, no se mostró completamente desconectado. A través de su cuenta en la red X, el conductor celebró la participación de su reemplazante, Mariana Fabbiani, y elogió su desempeño al frente del ciclo: “Una reina Mariana que se ofreció para reemplazarme en mis vacaciones. Aprendan todos los que se agrandan rápido”, publicó.

San Carlos de Bariloche fue el destino elegido por De Brito para desconectarse

Bariloche recibió al conductor con sus paisajes invernales y clima tranquilo

Mariana Fabbiani al frente de LAM

Más allá de sus vacaciones, la decisión de Ángel de Brito de elegir como reemplazo a una figura externa al equipo habitual generó revuelo. La conducción de LAM quedó en manos de Mariana Fabbiani, quien aceptó el desafío sin dudar.

La sorpresa radicó en que, habitualmente, quien ocupa ese rol durante las ausencias del conductor es Yanina Latorre, una de las panelistas con más trayectoria en el programa. Sin embargo, Latorre no pudo estar disponible por cuestiones de horario, ya que conduce Sálvese Quien Pueda (SQP), programa que se emite inmediatamente antes de LAM.

La propia Mariana Fabbiani, visiblemente entusiasmada, reconoció: “Estoy acá cubriendo a mi amigo que se tomó vacaciones por hoy y mañana”, y admitió que estaba nerviosa antes de salir al aire. Vestida con un look llamativo, saludó al público desde el estudio y trató de imprimirle su impronta al programa desde el arranque. El ciclo tiene una estructura consolidada desde hace años bajo el liderazgo de Ángel De Brito.

Mariana Fabbiani reemplaza a Ángel de Brito en LAM durante su ausencia

El rating acompañó. Durante la emisión del miércoles 2 de abril, LAM arrancó con 4 puntos y alcanzó picos de 5, cifras que lo posicionaron entre los programas más vistos de su franja horaria.

“La conductora que estará mañana es Mariana Fabbiani”, había dicho Ángel en su anuncio en vivo, subrayando la relación de amistad de años que los une, más allá del trabajo. Ambos compartieron pantalla en otros ciclos del mismo canal, América TV, y el conductor siempre se refirió a Fabbiani como una colega respetada y querida.

Luego de la conducción de Fabbiani, Yanina Latorre retomará su rol como conductora interina, y en caso de no estar disponible, será Marixa Balli quien se haga cargo. Esta rotación, ya habitual en LAM, fue alterada excepcionalmente por la elección de una figura externa para el debut del reemplazo, lo que desató los rumores de internas y posibles crisis.