La emoción de Sol Pérez por la inminente llegada de su hijo Marcos: “El gran día”

Sol Pérez anunció cuando nace su bebé (Video: Instagram)

Nueve meses atrás, Sol Pérez anunció que estaba esperando su primer hijo con su marido, Guido Mazzoni. El tiempo pasó, la espera por conocer a Marco, nombre que eligieron para el pequeño, está llegando a su fin, la panelista tiene fecha el 4 de abril para la cesárea y compartió un video mostrando la preparación para ir al sanatorio.

"Llegó el día. Mañana nace Marco. No lo puedo creer“, dice en un video que subió a sus redes, con la cámara enfocando la pequeña valija abierta, repleta de amor y previsión.

La escena tiene algo de ceremonia y algo de juego. Como quien alista un cofre para un viaje mítico, Sol va sacando y mostrando uno a uno los objetos destinados a acompañar las primeras horas de vida de su bebé. “Lo primero que guardamos fueron los pañales”, dice, señalando un paquetito blanco que parece insignificante, pero que simboliza el inicio de una historia de cuidados y desvelos.

No faltan los detalles pensados con meticulosidad: “También pusimos el porta chupetes, los chupetes —que les llevo varios para ver cuál elige— y cuatro muditas de ropa”, explica, mientras dobla con esmero cada prenda. La cámara hace un paneo sobre diminutos pantalones, bodies de algodón, y gorritos suaves. Todo es minúsculo, todo es frágil, todo parece contener una promesa.

Pero entre las frases y los objetos, hay una figura que se cuela sin estar físicamente presente: Guido, el futuro padre. Sol cuenta que preparó los conjuntos de ropa de tal manera para que su marido no se confunda: “Se las preparó así por si lo tiene que vestir él, que no se equivoque y le ponga cualquier cosa”. La frase arranca una sonrisa: no es solo humor, es una escena familiar que se avecina. Un hombre con manos temblorosas frente a un enterito demasiado pequeño y una etiqueta que no entiende.

En el bolso también hay tres batitas, un conjunto “entero”, medias (tres pares), babitas, una manta, y una pequeña colección de posibles “primeros looks” para el regreso a casa. “Estos son para elegir con cuál sale del hospital, ¿cuál les gusta más a ustedes?”, fue la consulta que le hizo a sus seguidores, buscando compartir con ellos no solo la emoción, sino también la decisión estética del gran día.

“Mañana es el gran día, Marco está a punto de llegar. ¡Te esperamos con todo listo, bebé!”, escribió Pérez al pie del video, como si en esa frase breve y luminosa pudiera contenerse todo el vértigo de una espera que llega a su fin.

En la recta final de su gestación, Sol Pérez adelantó algunos detalles a sus fanáticos y reveló cuál será la tarea especial de su marido (Video: Instagram)

Hace ya algunas semanas se despidió de su lugar como panelista en Cortá por Lozano (Telefe) para dar inicio a su licencia por maternidad, en este contexto, contó lo que siente por la llegada de su primer hijo. “Semana 38 y ya hay que ir despidiendo a esta panza hermosa. Tengo fecha para el 4 de abril porque Marco viene sentadito, así que le toca cesárea”, expresó la futura mamá, mientras posaba y lucía orgullosa su cuerpo de embarazada.

En el video que compartió a finales de marzo en su feed de Instagram puso bajo el foco el rol de los padres en la lactancia: “Le preguntaron a Rodrigo De Paul a qué momento volvería y él dijo cuando amamantaba a sus hijos y les daba la mamadera. Me quedé pensando en lo importante que es que los padres puedan compartir esa conexión única”, expuso la abogada.

La panelista fue más allá y, tras consultar con especialistas, tomó una decisión que compartió con total naturalidad: “Pregunté sobre la leche de fórmula y me dieron el ok. La mamadera de la madrugada le toca a él. Vamos a compartir no solo esa conexión que se crea y esa responsabilidad que suele recaer en las madres. ¿Qué piensan?”, preguntó a sus seguidores, abriendo la conversación con la franqueza que la caracteriza.