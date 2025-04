Julieta Poggio compartió el logro que alcanzó a los 23 años: el consejo de Pampita que siguió la influencer

Julieta Poggio celebró la compra de su primer departamento a los 23 años (Infobae)

Acompañada por su madre y rodeada del afecto de su comunidad de seguidores, Julieta Poggio celebró públicamente uno de los momentos más importantes desde su salida de Gran Hermano (Telefe): la compra de su primer departamento. Con palabras llenas de emoción, la joven actriz y bailarina dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde también aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron en este camino de esfuerzo sostenido y metas claras.

“Después de dos años desde que salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, puedo decirles que: oficialmente soy propietaria de mi próximo departamento”, escribió Julieta en sus historias, acompañando el mensaje con una foto donde se la ve firmando los papeles junto a su madre, Patricia Destefani. La misma postal fue replicada en redes sociales, y se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados entre sus fanáticos.

El inmueble que adquirió Poggio está ubicado en un complejo residencial de categoría, que cuenta con unidades de uno a cuatro ambientes, balcones individuales, parrillas, jardines, terraza, espacios de coworking y accesos conectados a los principales puntos de la Ciudad de Buenos Aires. La elección no parece ser casual, sino que responde a una búsqueda por vivir rodeada de naturaleza sin alejarse de las comodidades urbanas.

La influencer agradeció el apoyo de su madre y su comunidad de fans tras lograr su meta (Captura)

En su canal de difusión, llamado #FueraMalasVibras, la influencer relató: “Es algo por lo que estuve trabajando muchísimo, básicamente por lo que trabajé todos estos años y un sueño que se cumplió a mis 23”.

Más allá del anuncio, Poggio hizo foco en el proceso que la llevó hasta allí, remarcando que no fue inmediato ni sencillo. “Gracias a mí por darlo todo siempre, estando cansada, mal o triste. Estoy muy feliz y agradecida”, escribió. La frase fue acompañada por un video donde se la ve visiblemente emocionada mientras firma la escritura del departamento.

En un mensaje directo a sus seguidores, que la acompañan desde su paso por la casa más famosa del país, la exparticipante del reality aseguró: “Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes, porque también siento que se los debo y agradezco porque están siempre ahí”.

El nuevo departamento de Julieta Poggio está en un exclusivo complejo residencial de Buenos Aires (Captura)

La artista no dejó fuera de sus agradecimientos a su núcleo más íntimo y cercano: “Gracias mami, sin vos nunca lo habría logrado. Gracias a mis amigos por bancarme cuando cancelaba planes por trabajar. Gracias a mi novio por motivarme siempre. Gracias a ustedes porque sin mi comunidad real esto no sería posible. Gracias a cada marca y agencia que confió en mi laburo”.

Pampita y una advertencia que marcó su camino

Entre los elementos que rodean esta historia, un consejo clave que se volvió central en el relato de Poggio fue el que le dio Carolina “Pampita” Ardohain en los Premios Martín Fierro de 2023. Fue allí donde la joven, en pleno ascenso mediático, escuchó la recomendación de la modelo y decidió seguir sus p al pie de la letra.

Julieta Poggio recordó el valioso consejo de Pampita sobre ahorrar para su primer hogar (Captura)

“No compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento”, le dijo Pampita cuando se cruzaron en uno de los eventos más importantes del espectáculo argentino. La modelo, según relató Poggio en múltiples oportunidades, se mostró cálida y sincera.

Julieta no tardó en hacerlo público: “Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina. ¡La amamos!”. En declaraciones a Noche al Dente (América TV), en julio de 2023, volvió a mencionar aquel instante como una especie de “bautismo” dentro del ambiente, destacando que fue uno de los momentos más reveladores para su carrera. “Me felicitaban, me conocían y me daban consejos”, recordó en esa entrevista.