Tamara Paganini, después de la muerte de Verónica Zanzul, “La Colo” de Gran Hermano: “Pensé tirarme tres veces bajo un tren”

La muerte de Verónica Zanzul, más conocida como “La Colo” de la primera edición de Gran Hermano, generó conmoción entre sus excompañeros del reality show y reavivó un debate urgente: la salud mental de quienes pasan por una fama abrupta y se enfrentan, luego, al silencio y el olvido. En una entrevista con Secretos Verdaderos (América TV), Tamara Paganini, referente indiscutida de aquella primera temporada, expuso con crudeza su dolor por la pérdida de su amiga y, en un testimonio personal, reveló las secuelas que sufrió después de su paso por el programa de Telefe.

En el diálogo con Luis Ventura, La India, como la conocían en el programa, rememoró a su amiga fallecida y abrió una ventana a su propio infierno emocional. La entrevista tomó un tono profundamente íntimo cuando reconoció que, luego de su salida del programa, atravesó momentos límite y pensó en su muerte: “Yo pensé tres veces en hacerlo, es más, yo en mi agenda tenía tres cartas por si en algún momento tomaba coraje y finalmente me quitaba la vida. No sabía cuándo iba a tomar coraje para eso y llevaba tres cartas escritas como de despedida. No aguantaba más”.

El disparador fue el recuerdo de Verónica Zanzul, hallada sin vida en su departamento del barrio de Núñez el 19 de marzo, a los 48 años. Según confirmaron fuentes policiales a Teleshow, fue su madre quien la encontró. Su amiga, visiblemente conmovida, explicó la sensación de incredulidad que aún persiste: “Todavía uno no se acostumbra. ¿Viste cuando alguien desaparece y por momentos te encontrás pensando en ‘la voy a llamar’ o ‘le voy a mandar este video que le va a encantar’? De repente ves que es una fracción de segundo que te parte una y otra vez el alma”.

Pero el eje de la conversación no giró solamente en torno a la pérdida. La ex Gran Hermano insistió en denunciar el desamparo estructural que padecen muchas personas en situaciones similares, incluso cuando están rodeadas de afecto. “El amor no cura todo, se necesitan profesionales”, dijo, y agregó: “Mi mamá tenía un montón de amor. Yo tenía un montón de amor. Y sin embargo, pensé tres veces en tirarme abajo de un tren”.

“Gran Hermano no tiene la culpa. Gran Hermano no tiene por qué cuidarte porque es un negocio. Los negocios no te cuidan”, aseveró. Además, recordó el impacto que sufrió tras salir del programa. “No conseguía trabajo. Un trabajo normal. No podía caminar por la calle. Llegué a vestirme de hombre para que no me reconozcan”, confesó. Su experiencia, aseguró, no fue aislada: “Sistemáticamente, de todos los Gran Hermano sale algún pibe que empezó a tener ataques de pánico o que fue anoréxica... Es terrible”.

A partir de estas experiencias, pidió con vehemencia una revisión profunda de la legislación vigente. “La ley de salud mental tiene que salir, tiene que cuidar, tiene que... Tienen que estar obligados a tener turnos, chicos, porque a partir de eso todo va a mejorar”, expresó con indignación. Y enumeró: “Va a haber menos violaciones, va a haber menos suicidios, va a haber menos violencia de género, va a haber menos de todo, porque vamos a estar todos mejor de acá (de la cabeza)”.

Luis Ventura, sorprendido por la solidez del relato, observó sobre Verónica Zanzul: “No me da que tenga un desliz emocional. La veo una persona muy centrada, muy en eje”. Tamara respondió con contundencia: “Sí, parecía así. En muchas cosas ella estaba en eje, pero los bajones eran tremendos”, expresó, sobre Verónica. “Tenía problemas con el alcohol, pero así como cada uno de nosotros tuvimos problemas con muchas cosas”.

El periodista mencionó que Diego Maradona, con quien “La Colo”, como el resto de los concursantes de aquella primera edición se besaron en su ingreso a la casa, también enfrentó una adicción similar. Paganini respondió sin evasivas: “Sí. Y estamos hablando de Maradona, que tenía todas las posibilidades económicas de tener ayuda”. Ante esto, Ventura agregó: “Muchas veces la economía no te resuelve la vida”, a lo que Tamara replicó: “Bueno, imaginate cuando no tenés buena economía”.