El look otoñal de Juana Viale para su programa: cuadros y el color favorito de la temporada

En la apertura de su ciclo dominical, Juana Viale volvió a lucir un diseño exclusivo de Gino Bogani (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a acaparar todas las miradas con su aparición del domingo en Almorzando con Juana (El Trece). Dueña de un estilo inconfundible y aliada inseparable de Gino Bogani, la conductora sorprendió una vez más con un outfit que no pasó desapercibido. Con su habitual carisma, se tomó unos minutos en pleno programa para describir cada detalle de su vestuario, compartir anécdotas del detrás de escena, marca registrada de sus almuerzos.

“Miren qué lindo mi conjunto, por supuesto, del señor Bogani”, dijo ella misma, mientras caminaba con seguridad por el estudio y se acomodaba en su silla. Con su tono relajado y cómplice, se tomó un momento para describir el diseño con lujo de detalles: “Es un conjunto completo de blusa con pliegues que forman mangas partiendo de la cintura del pantalón, con pliegue delantero, faja alta, modelo Juana. Me encanta porque adoro los pantalones de tiro alto”, comentó con una sonrisa.

El conjunto, realizado en seda natural estampada, tenía un patrón de cuadros estilizados en tono greige y marrón, un combo de colores neutros que resaltaron aún más con la elección de un peinado tirante y una espalda completamente al descubierto. “Con bolsillos laterales que parecen que no los tienen, pero las mujeres amamos que los tengan”, agregó la conductora entre risas, con ese tono irónico que la caracteriza.

Con un rodete y un delineado delicado para completar el look, Juana se lució en su programa (Instagram)

Pero el foco no estuvo solo en la ropa. El delineado felino, obra de Cris Sepúlveda, le aportó dramatismo a su mirada, y el peinado, que consistió en un rodete bajo bien tirante realizado por Juan Fojo, acompañó el estilo con una impronta pulida y sobria. “Debo admitir que llegué un poco tarde y... ¿qué eligió Juana? Un delineado, lo que tardó horas”, se sinceró la presentadora entre risas durante el programa.

Uno de los momentos más destacados fue cuando giró para mostrar la espalda abierta del conjunto, dejando ver sus tatuajes: una luna, flores y formas abstractas que ya se volvieron parte de su sello personal. Juana no intentó ocultarlos. Al contrario: los lució con orgullo, como parte de su historia, su estilo y su cuerpo.

Este nuevo outfit se suma a una larga lista de apuestas de alto impacto que Viale viene luciendo cada domingo. Sin ir más lejos, la semana anterior sorprendió con un vestido rayado en tonos plata y oro, también de Bogani, que marcó un giro hacia los tonos metalizados con aire otoñal. “Ya empezó el otoño. Ya empezamos a ver cómo cambian las hojas de color”, dijo en esa ocasión, imitando a su abuela Mirtha Legrand y dando pie a la presentación del vestuario.

El escote de la espalda permitió que la conductora luzca sus tatuajes (Instagram)

“Miren qué belleza. Por supuesto, ¿quién más si no es de Gino Bogani? Este vestidito rayado en plata y oro es con talle bajo porque está acá, a la cadera, y termina con dos polleras micro plisadas en plata, con un escote bordado al tono, formando un escote lineal y ovalado en la espalda”, explicó.

Fiel a su estilo directo, también se animó a opinar sobre las tendencias: “Me dijeron que este largo de vestido es el que se viene, es por las rodillitas. A mí me parece un largo raro, no me termina de convencer. O es corto, corto, o es largo, largo. A medias tintas no. Pero me encanta”, lanzó entre risas. En ese momento, llevaba un peinado bombé medio recogido, que acompañó con joyas discretas pero brillantes, siempre con sello propio.

Cada domingo, Juana transforma la mesa en pasarela, y el living en un escenario. No solo se sienta a conducir: se planta, se luce y se divierte con cada detalle de su look, desde el color de la seda hasta el largo exacto del vestido. Y si bien a veces duda del greige o cuestiona el largo “por las rodillitas”, lo cierto es que no necesita seguir tendencias: las impone.