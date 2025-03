Wanda Nara estalló en vivo: “Me molesta que digan que mi hija no estaba enferma y que tendí una emboscada”

La furia de Wanda Nara: “Vengo manteniendo a mis hijos hace ocho meses” (Video: LAM, América)

Luego de lanzar fuertes mensajes en X contra Mauro Icardi y sus abogadas, Lara Piro y Elba Marcovecchio, Wanda Nara salió en comunicación telefónica en LAM para mostrar todo su enojo. Allí lanzó fuertes declaraciones y se defendió de las acusaciones que le dieron.

“Tenía muchos mensajes que se acumularon. Muchas mentiras que dicen de mí. Y llegó un momento que a veces el que calla otorga, y si uno no aclara, se hace una bola gigante. Mis hijas más chiquitas no tienen más teléfonos y no ven las cosas, pero los nenes grandes sí. Entonces me parece que hay cosas que las quiero aclarar porque son muy graves, porque soy una persona pública, porque muy a pesar de ustedes y de los que me desean el mal, vuelvo a la televisión argentina y yo tengo que dar también cierta credibilidad de lo que digo y de lo que soy”, comenzó diciendo en el ciclo de Ángel de Brito.

“A mí me quieren tomar como mentirosa. Una cosa era lo que era Wanda, capaz a los 15 o a los 20 cuando arranqué y otra cosa ahora. La gente cambia, la gente crece. Yo tengo hijos y siempre me manejé intachable con mis hijos y con todo. Entonces, la verdad que todo lo que estoy escuchando me duele un montón”, señaló la conductora, para referirse a su relación con Maxi López y la acusación de que una situación similar a la que está viviendo con el padre de sus hijos ocurrió con el su primer exmarido.

Las declaraciones de Lara Piro que terminaron en la fuerte respuesta de Wanda Nara en LAM

“Yo me separé de Maxi y fue caótico al inicio, pero ya pasaron más de 12 años. Entonces, pasaron un montón de cosas. Hoy te diría que Maxi es mi consejero. Casi lo veo como un hermano y me quiere un montón. En su momento fue una separación muy difícil. Hablamos muchas cosas, de hecho hasta tenemos encuentros terapéuticos con nuestros hijos muchas veces juntos y tratamos situaciones y cosas”, señaló.

“Si hubo violencia en esa relación, no te lo sabría decir porque lo sigo tratando en terapia. Puede ser que sí, puede ser que en mi última relación también y quizás sea una persona que vivió violencia de género, no significa que porque me haya pasado en un primer matrimonio, en el segundo es mentira. Que inventé en el primero y ahora también invento en el segundo. Me parece horrible”, resaltó

También manifestó que siempre cuidó a sus hijos: “Yo salí a negar todo, hasta que se empezaron a filtrar expedientes, situaciones que yo no podía ocultar o no denunciar, sobre todo porque también me sobrepasaron denuncias que tenían que ver con mis hijos menores que ustedes también se enteraron y que yo no publiqué, que yo no filtré. Yo cuidé un montón hasta el último momento”.

Wanda apuntó directo a las abogadas de su exmarido, luego de que Lara Piro se refirió a su caso en el programa de Viviana Canosa y a las declaraciones de Elba Marcovecchio. “Hoy exploté al ver dos mujeres que están defendiendo un papá que no paga alimentos, que nos cortó la obra social en su momento, que después, gracias a la orden de un juez de urgencia, porque yo tuve una urgencia médica con un hijo mío y tenía la obra social suspendida”, afirmó.

“Después el juez obviamente obligó al papá a ponerse a rehabilitar la obra social, que yo también la podría haber pagado. Así como vengo manteniendo a mis hijos hace ocho meses, porque lo vengo haciendo y no digo nada. No me quejo”, siguió la empresaria. “Es una persona que mantenía a cinco hijos y de repente desapareció y dejó de pagar. Desapareció. Entonces ver dos abogadas, mujeres que dicen ser madres y tener familia defendiendo con tanto énfasis, tratándome de un montón de cosas que no son verdad. Creo que tengo que salir a defenderme en mi nombre, en el nombre de mis hijos y en el nombre de un montón de mujeres que pasan mi misma situación”, lanzó.

“Me molestó, por ejemplo, que digan que mi hija no estaba enferma. Me molestó que digan que yo hice una emboscada", aseveró Wanda Nara

“Me molestó, por ejemplo, que digan que mi hija no estaba enferma. Me molestó que digan que yo hice una emboscada. Me molestó que digan que yo hablo de violencia de género cuando hago denuncias que no son verdad y es mentira. Yo vine a este país a vivir, a mi país, para poder denunciar cosas que yo en el exterior no podía denunciar porque estaba jugando de visitante, porque no me lo iban a entender, porque era muy difícil. Porque hay otras leyes también, porque hay otras lenguas”, puntualizó.

“Es más difícil y porque acá me sentía más protegida y porque iba a ser un proceso muchísimo más largo. Y en Argentina quizás estemos en un montón de cosas muy atrasados, pero en otras estamos muy avanzados. Yo me sentí en la situación esa que vieron del ascensor, me sentí la verdad que muy protegida”, destacó la influencer. “A mí me da vergüenza tener un botón antipánico, me da vergüenza tener que llamar y molestar al 911 por estas estupideces, cuando hay cosas tan graves que pasan todos los días muchísimo más graves. Esto me parece que se podría haber evitado”, expresó.