Santiago del Moro anunció que un participante abandonará Gran Hermano y los fans señalaron a Furia Scaglione

En plena emisión del programa, Furia le avisó a Santiago del Moro que pidió irse de la casa (Video: Gran Hermano – Telefe)

Desde que volvió, nada fue igual. La entrada de Furia Scaglione a la casa de Gran Hermano (Telefe) cambió el ritmo, la tensión y las reglas no escritas del juego. En apenas unas semanas, tomó el liderazgo, se metió en el centro de todas las estrategias, desató conflictos y generó una eliminación clave: la de Luciana Martínez, una de las jugadoras más fuertes. Pero en las últimas horas, la misma participante que reingresó con un récord de votos y protagonizó los momentos más intensos del programa, insinuó que podría irse por decisión propia.

El martes por la noche, mientras recibía algunos regalos por haber sido elegida líder de la semana, Furia lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Igual no me regalen mucho que ya pedí la (puerta) giratoria”, dijo con una sonrisa ambigua, dejando al resto en silencio por un segundo. La declaración, en apariencia informal, encendió las alarmas tanto dentro como fuera de la casa. En pocos minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de especulaciones.

Cabe recordar que la puerta giratoria es una de las novedades de esta edición. Se trata de una opción para que cualquier jugador que desee abandonar voluntariamente el reality lo haga, sin pasar por la pasarela principal. Una salida que no solo queda grabada ante las cámaras, sino también entre los competidores restantes.

El anuncio del conductor que avivió los rumores de la posible salidad de Furia (Instagram)

El miércoles por la mañana, Santiago del Moro terminó de avivar la sospecha. Desde su cuenta de Instagram publicó un mensaje enigmático pero contundente: “Último momento. ¡Esta noche de común acuerdo se va de la casa! Triste pero real… A no desesperar porque habrá novedades. Nos vemos 22 horas en una noche imperdible. Todo es #GranHermano”.

Si bien el presentador no dio indicios sobre la identidad de la figura que dejará la competencia, en las redes el nombre que todos escribieron fue el mismo: Furia. “Es obvio que se va Furia”, “No soportó no ser el centro de atención”, “Sería una bomba que se vaya así de un día para el otro”, fueron algunos de los cientos de comentarios que se multiplicaron durante todo el día. Las teorías no tardaron en viralizarse, y el rumor fue creciendo a tal punto que en los grupos de fans ya se especula con una posible despedida silenciosa esta misma noche.

El impacto no es menor. Furia fue, sin dudas, el regreso más esperado de esta temporada. Su ingreso se dio a través de la dinámica del Golden Ticket, donde el público elegía qué exparticipantes podían volver a la casa. Scaglione arrasó con el 59,8% de los votos, dejando atrás a todos los demás postulantes. Su retorno prometía sacudir el tablero... y cumplió.

En pocas semanas, se adueñó del juego. Su liderazgo provocó movimientos quirúrgicos que desembocaron en la eliminación de Luciana, y su presencia volvió a polarizar la convivencia. Para algunos, es una estratega brillante, mientras que para otros, una amenaza latente. Pero para todos, tanto como dentro y fuera del juego, es imposible ignorarla.

Furia regresó a la casa más famosa del país gracias al beneficio del Golden Ticket (Video: Gran Hermano - Telefe)

Por eso, su posible salida genera tanto revuelo. No hay confirmación oficial, pero el clima ya se percibe. Una despedida de Furia, sin gala, sin expulsión, sin aplausos ni abucheos, sería una fractura emocional para los jugadores y un golpe inesperado para el show. Mientras tanto, en la casa, sus compañeros la observan con recelo. Saben que cada palabra suya puede ser clave. Que cualquier movimiento, cualquier gesto, puede definir una placa o una semana. Y que, si realmente decide cruzar esa puerta giratoria, el juego ya no será el mismo.

La incógnita se resolverá esta noche. Y si el nombre que se va es el que todos sospechan, el certamen perderá a su jugadora más temida y poderosa. De esa manera, Scaglione volvería a despedirse de la casa en la que dejó su huella.