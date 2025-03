El hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa sorprendió a Shakira con un tierno gesto musical

Al mando de la consola de DJ, Tao mostró su desempeño a la hora de mezclar la música de la artista oriunda de Barranquilla (Video: Instagram)

Aunque pasaron más de diez años desde su separación con Antonio, el vínculo entre Shakira y los De la Rúa sigue latiendo de formas inesperadas. Esta vez, fue Tao, el hijo de Aíto con Calu Rivero, quien, sin saberlo, protagonizó un gesto lleno de ternura que conmovió a todos. Mientras su papá acompaña la gira mundial de la cantante como parte de su equipo, el pequeño, desde el sur, le envió energía mezclando sonidos con la música de la artista colombiana de fondo. El momento quedó registrado en un video que se volvió ritual familiar, y que fue celebrado en redes sociales.

“Aquí en México de gira con la Loba mientras Tao DJ, hijo mío, me manda su energía desde el sur. Amor telepático, gracias”, escribió Aíto en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que se ve al pequeño jugando concentrado con una consola de DJ, mientras de fondo suena la BZRP Music Session 53, el explosivo hit de Shakira y Bizarrap.

El posteo incluía también dos imágenes del show que la artista brindó en el estadio GNP Seguros, también conocido como Foro Sol, en Ciudad de México. Las fotos y el video capturaron una conexión emocional que fue más allá del espectáculo. Calu lo explicó mejor que nadie: “Que el show tenga a una loba fue la conexión directa para que Tao se sintiera cerca de su papá, incluso en la distancia. Cada día, el video del show de la loba se volvió ritual. Tremendo show. Podemos verlo en loop”, escribió la actriz, emocionada.

Aíto compartió la vista que tuvo del show de la cantante oriunda de Barranquilla

La escena no pasó inadvertida. En el clip, Tao se muestra concentrado, curioso y completamente hipnotizado por la música. Y mientras la voz de la artista se impone, su manito recorre botones como si acompañara el ritmo.

El lazo entre la familia y la artista colombiana no es nuevo. Antonio y Shakira mantuvieron una relación entre 2000 y 2010. Si bien sus caminos se bifurcaron hace ya más de una década, la familia del ex presidente argentino conservó un vínculo cordial con la cantante colombiana. Inclusive, durante su paso por nuestro país, a Sharira se la vio junto a Gabriela Vaca Guzmán, ex de Aíto, su excuñado, que con el tiempo formó su familia junto a Calu, con quien tiene dos hijos: Tao y Bee.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa fueron a ver el show de Shakira en Buenos Aires

En marzo, la artista volvió a pisar suelo argentino para dar un show en el Campo Argentino de Polo. Entre el público, hubo presencias destacadas: varios de los De la Rúa asistieron al concierto y se instalaron en una zona VIP junto a su círculo cercano. La actriz lo documentó todo: desde la previa con su hermana Maru y su hija, hasta un cartel con la figura de la cantante pegado en la pared, bajo la frase “Llegamos”.

Durante el recital, Rivero compartió varias escenas y se emocionó especialmente con un momento de alto impacto: “Y es que nosotras después de cada caída, nos levantamos cada vez un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más ‘triple M’”, dijo Shakira desde el escenario. Calu respondió desde sus redes: “Somos todas lobas”.

Aunque fue su primer show, Tao lo vivió como todo un fan. Con auriculares protectores, observó cada movimiento del escenario y se quedó dormido en brazos de su mamá, luego de horas de música y luces. “Atento y asombrado en su primera vez”, escribió ella.

Días después, Rivero subió una foto familiar con el escenario de fondo y un mensaje que resume el espíritu de aquella noche: “Qué bien la pasamos. Qué alegría ver un show con tanto power, completo, inspirador, estimulante y divertido. Big time”.

El regalo que recibió la actriz y su pareja por parte de la cantante colombiana (Instagram)

No es la primera vez que Shakira tiene gestos hacia la familia. En octubre del año pasado, cuando nació su segunda hija, envió un ramo de rosas y gardenias blancas, con una tarjeta manuscrita: “Aíto y Calu, ¡felicidades! Con todo mi cariño, Shakira”. Calu agradeció el detalle públicamente: “Gracias por las flores para Bee”, escribió con una sonrisa.

El ida y vuelta entre los De la Rúa y la artista sigue vigente, ahora en una nueva etapa donde la música y los gestos cotidianos generan cruces inesperados. Esta vez fue Tao, con una consola y una canción, quien marcó la conexión. Un guiño simple, espontáneo y lleno de significado que volvió a unir, aunque sea por un momento, dos mundos que alguna vez fueron familia.