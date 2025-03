Shakira hechizó Buenos Aires en su primera noche frente a una calurosa multitud

La cantante se presentó en el Campo Argentino de Polo, después de 8 años sin pisar suelo argentino (Crédito: RS Fotos)

“¡Buenos Aires, estoy aquí! ¡Estoy aquí, Argentina!”, gritó Shakira desde el escenario, justo después de abrazar a sus fanáticos en su primera fecha en el Campo Argentino de Polo. Así, mientras sonaba uno de sus clásicos, la colombiana ponía fin a una espera de siete años desde la última ocasión en la que visitó nuestro país. Fiel a su estilo, la vuelta de la cantante se dio a lo grande, en el marco de su Las mujeres ya no lloran tour, la gira más extensa y ambiciosa de su carrera.

Los 30 grados de temperatura, preludio de una tormenta que se anuncia para la madrugada, no pararon a ninguno de sus fanáticos, quienes incluso agregaron color al show con looks de las diferentes etapas de la arista a lo largo de su carrera. El fenómeno de la barranquillera es imparable. Ningún fenómeno (meteorológico) podrá detenerla de dar dos horas de un show ambicioso, enorme.

El gesto de Shakira que enloqueció a sus fans en el Campo Argentino de Polo

Durante su show, Shakira sorprendió al formar la bandera Argentina en el escenario

Ella como maestra de ceremonia se siente en familia, entre propios. Abre su corazón en “Acróstico” y “Don’t bother” y ofrece un lado tierno. A la exótica y la salvaje que ofrece en “Te felicito”, “Hips don’t lie” y “Chantaje” donde se luce como la showoman definitiva que es: contorsión, baile, melena al viento, virtuosismo. Hechicería.

“El amor al otro es bonito, pero yo creo es más bonito el amor propio”, suelta antes de entonar su hit “Soltera” de su última era, la de TikTok y la que llegó después de su divorcio. Ahí danza sobre un “S” enorme en un canto a la libertad femenina. “Se pasa rico soltera”, entona y ellas la secundan.

Shakira puso a bailar a miles de personas en su primera fecha en Argentina

Minutos después la nostalgia se volvió a apoderar del lugar. Las 50.000 almas hicieron pogo con “Pies descalzos” y con “Ojos así”, y hasta hubo quienes se animaron a imitar el movimiento de caderas de la artista. Entre canción y canción, la colombiana también resaltó la unión que tiene con Argentina y el sentimiento que tiene hacia el país y su gente. Mencionó que extraña a amigos como Gustavo Cerati y resaltó: “Ustedes saben de mis lazos con este país”.

Justo después sonó “Antología”, tema que dio lugar al llanto. Sudor, lágrimas y una balada descorazonadora. “Los quiero mucho”, soltó sin micrófono, mientras observaba a la multitud y tiraba besos, mientras todavía queda suspendida en el aire el “y fue por ti que descubrí lo que es amar”.

Shakira brilló ante 50.000 personas en su regreso a Argentina

Cuando llegó “Suerte”, otro de sus éxitos, esta vez con arreglos de pop árabe, la colombiana danzó con cuchillos en otro homenaje a sus ancestros. Luego llegó su “Waka waka” en una fiesta multicolor en atuendos y pantallas. La gente se movía al ritmo de la música, los 10 bailarines se sacudían, el público clamaba su nombre y parecía que todo terminaba. Pero no. “¿Se despidió? ¿Terminó?”. El diálogo de madre e hija. “No, no. Ahí viene ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, se escuchó desde el escenario. Hasta que apareció una loba enorme que sorprendió al público.

Ante la figura del animal, Shakira enumeraba los “mandamientos de la loba”: “Una loba no compite con otras, prospera con ellas” y “Una loba no codicia bienes ajenos”. Luego, llegó uno de los momentos más esperados en estos siete años, el aullido de Shakira. Fue en ese instante, mientras sonaba “Loba”, que la colombiana invitaba a que sus seguidores hicieran su mejor aullido.

La cantante, vestida de violeta, aullaba en una Buenos Aires y hundía su grito en un cielo oscuro, que poco a poco se llenaba de nubes para recibir a la tormenta. En paralelo, la gente empapada de jolgorio y música, le cantaba su himno justo antes de que llegara su colaboración con Bizarrap.

Bajo una lluvia de papelitos morados cantaba: “Pa' tipos como tu, a tí te quede grande y por eso estás con una igualita que tuuu”. El cierre de Shakira, la grandiosa.

Crédito: RS Fotos