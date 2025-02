Alejandra Maglietti, embarazada de su primer hijo, contó cuál es su antojo: “¡Está carísimo!"

Alejandra Maglietti contó cuál es su antojo, embarazada de su primer hijo (Video: Puro Show, Eltrece)

Hace dos días Alejandra Maglietti anunció llena de emoción que está embarazada de 13 semanas de su primer hijo. La panelista de Bendita eligió el ciclo de Beto Casella para compartir la feliz noticia y hoy en Puro show, el ciclo de espectáculos de Eltrece, contó que ya tiene su primer antojo.

El programa que conducen Pampito y Matías Vázquez le llevó un regalo, en el que envolvió la tentación que viene teniendo estos días. Después de jugar al misterio, la modelo reveló lo que la enloquece. “¡Me muero! ¡Tomates!“, lanzó, tentada de risa, después de desenvolver un paquete envuelto con papel de regalo.

“La verdad que con lo caros que están, me encanta”, señaló, risueña. “Estoy con antojo de tomate. No me podría haber tocado un peor antojo. Podría haber sido de torta, dulce de leche. ¡Es horrible!“, compartió, con humor mientras reconocía que le venía bien por los días de calor.

Alejandra Maglietti lució su pancita en Bendita (Instagram)

Alejandra contó que viene sintiendo algunos malestares típicos de las embarazadas y que por ese motivo se demoró para darle una nota al programa. “Estoy con un día. Me esperó un montón porque estuve un día... Estoy con náuseas. Ando toda hinchada”, reconoció.

“Hace tres meses que estoy tirada en la cama. Literal. Agotada. O sea, me lo habían dicho y me lo advirtieron. Obviamente que cada cuerpo es distinto y a cada persona le pega de una manera diferente. A mí me tocaron mareos”, se sinceró, mientras las panelistas del ciclo le pedían que no sea tan exigente consigo misma. “Por eso me lo tomo con calma”, reconoció la modelo, quien está en pareja desde hace dos años con Juan Pablo, un abogado de bajísimo perfil con el que convive y que prefiere mantenerse lejos de las cámaras.

Al ser consultada sobre este momento en su vida, reconoció cómo se dio su primer embarazo: “Era un deseo, no una búsqueda activa. O sea, no era algo que estábamos buscando activamente. Yo buscaba un compañero, alguien con quien compartir la vida y armar una familia. Esa es la verdad. Quizás ese era mi primer deseo después de conseguirlo. Conseguir armar una familia. La vida me cruzó con la persona con la que estoy hoy. Y estoy más que agradecida porque nos encontramos los dos en un momento de la vida que éramos los dos de la misma edad, con la misma profesión y sin mochilas previas. Se dio todo de una manera relinda y convivimos hace un año”.

La histórica panelista de Bendita contó cómo se enteró. “Yo soy muy irregular. Tengo el famoso ovario poliquístico que tienen tantas mujeres. Es un desequilibrio hormonal por el que se retrasaba, no digo meses, pero se me retrasaba. Entonces siempre supe que el día que sea una búsqueda activa muy probablemente iba a ir a hacer un tratamiento, Entonces yo congelé óvulos hace cinco años también ante la posibilidad de lo que me depare la vida”, señaló.

Alejandra Maglietti contó que está embarazada de 13 semanas: entre lagrimas y emoción (Video: Bendita, El Nueve)

“Yo me guardé los óvulos y creo que es una oportunidad, una posibilidad recopada. Este procedimiento dejó de ser experimental en el 2012. Lo aproveché y bueno, dije ‘el día de mañana, cuando todo esté dado, iré a buscarlos. Se dio así sorpresivamente. No los tuve que usar”, contó. “Igual, los voy a guardar por si queremos otros”, afirmó.

La integrante de Arriba, bebé, el ciclo radial que conduce Lizy Tagliani, manifestó su alegría por cómo se respetó su decisión de poder dar la noticia primero. “Me están pasando ahora muchas cosas hermosas y sobre todo desde que lo conté, estoy totalmente conmovida de la cantidad de mensajes amorosos que me mandaron y también cómo se comportó el medio, porque muchos colegas me mandaron mensajes, sabían que estaba embarazada y les había pedido que no lo contaran por una cuestión de que tenía que hacerme más estudios. Quería estar muy segura porque obviamente tengo miedo. Hasta ahora tengo miedo de contarlo. Uno tiene un montón de miedos y de ansiedad. Estoy ejercitando la paciencia”, expresó.