La alegría de Alfredo Casero después de ser dado de alta: “Voy a seguir haciéndolos reír” (Video: LAM, América)

En las primeras horas de la tarde, Alfredo Casero fue dado de alta de la Clínica San Camilo luego de permanecer durante cuatro días internado. Teleshow captó su buen humor en su salida y desde su cuenta de X, agradeció las muestras de cariño que recibió.

En una nota con LAM, el actor contó cómo fue su operación, desmintió haber estado en riesgo y compartió sus ganas de volver al teatro con Cha Cha Cha. “Estoy tratando, en lo posible, de poder empezar a hacer una rehabilitación de la cadera porque no me morí”, comenzó diciendo, divertido en diálogo con el ciclo de Ángel de Brito.

“Era algo que estaba programado. Lo que pasa es que como nunca digo nada y vinimos, creo que eran las 6 de la mañana, quedó como que venía de urgencia. O sea, no podía venir de urgencia porque era un reemplazo de cadera”, señaló. “¿Tuviste una complicación?“, preguntó el cronista. ”Se pospuso el alta porque en la clínica si tenés 36,9 de temperatura no te dejan ir hasta que no obtienen lo que quieren. La verdad es que estuve muy bien atendido", destacó.

Alfredo Casero habló después de ser dado de alta: “Antes iba al teatro con muletas y estaba angustiado” (LAM, América)

“Ahora tengo un parche de morfina, pero ya está todo muy bien. Es algo que es muy, muy leve, pero estoy bárbaro. Ahora lo único que tengo que hacer es recuperarme y volver al polo con bolitas, a las bolitas a caballo”, señaló, divertido. El humorista destacó las muestras de cariño que recibió de su público como de sus seres queridos.

“Yo recibo el cariño de toda la gente, siempre, a pesar de cualquier cosa. El cariño que me tiene la gente es inamovible. Tan es así que no pudimos terminar la obra en marzo, pero no podía más. Bachi, que es mi productor y Penta, me dijeron ‘¡cortémoslo!‘. Ni en pedo. Me opero y después en abril hago la que queda porque quedó mucha gente que iba a venir. Son nueve shows. Nosotros trabajamos de eso, entonces me encanta que la gente venga. Es una cosa que no podés dejar de hacer porque es una celebración. Yo me cago de risa haciéndolo", destacó.

También contó cómo será su rehabilitación y la compañía de sus hijos. “Me quedo un par de días acá y después vuelvo a mi casa. Me quedo cuatro días acá. Dos días en sí, cuatro acá y me voy después a Capilla del Señor, que tengo que juntarme con mis perros que lo necesito”, aseguró.

Alfredo Casero deja la clínica San Camilo junto a su hijo Nazareno (RS Fotos)

“Nosotros volvemos ahora en abril. Creo que el 12 o el 15 de abril, volvemos a empezar porque no podía dejar, no puedo dejar. No podíamos terminar antes porque nos fue muy bien y era el momento en donde vos empezás a hacer algo de humor y cuando estás haciendo algo bien no podés dejar. Iba con muletas, estaba muy angustiado. Te angustia mucho todo lo que es tener que operarte”, dijo, mientras resaltaba que ahora se sentía “bárbaro”.

“Quédense tranquilos todos que todavía sigo rompiendo las bolas y haciéndolos reír. Yo quiero volver al teatro ya. Es así”, concluyó Casero, quien a través de su cuenta de X se dirigió a quienes se mostraron preocupados por su salud y agradeció al personal médico que lo atendió.

“Acá estoy, amigos. Estaremos con Cha cha cha celebrándolo. Estuve en la San Camilo. Es un lugar donde me ha tratado como nunca antes”, expresó, pasadas las 15 horas en la ex Twitter, mientras destacó algunos agradecimientos especiales. “Doctores Cristian Pico y Alfredo del Sel, gracias. No dejo de hacer Cha cha cha ni muerto. Gracias a todos ustedes, los que me acompañaron”, expresó el comediante, sobre la vuelta teatral del ciclo televisivo que creó en 1990 y que estrenó el año pasado.