Elba Marcovecchio habló del encuentro entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Fue una emboscada”

Elba Marcovecchio hablo del episodio de Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: América TV)

En medio de la creciente tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi, por el episodio que protagonizaron el viernes pasado por la noche en el edificio en el que vive Nara en Avenida del Libertador, junto a sus cinco hijos. Tras la filtración de varios videos de lo que sucedió durante esa noche, tenía la posibilidad de convertirse en el escenario para el reencuentro del futbolista con sus dos hijas tras más de 60 días sin verlas, Elba Marovecchio, quien es parte de la defensa de Icardi, ofreció una entrevista en DDM para hablar sobre lo sucedido en el Chateau Libertador y los efectos de esta disputa en las hijas de ambos.

Marovecchio señaló que la principal preocupación de Icardi no es otro tema que sus hijas. “Mauro está sumamente preocupado por sus hijas, todo el tiempo estamos hablando de las nenas”, aseguró, dejando en claro que las conversaciones entre ellos giran en torno al bienestar de las menores. “Icardi no está viviendo donde estuvo ayer Wanda”, aseguró sobre el video que se vio de la conductora de Bake Off Famosos saliendo de un barrio privado de Nordelta. “Nuestras conversaciones son sobre las nenas, hay que pensar en las nenas, lo venimos trabajando, lo venimos diciendo, la conflictiva es de los adultos y las nenas tienen que estar afuera”, destacó, reiterando que el foco debe estar en ellas.

Sobre los incidentes que ocurrieron en el Chateau Libertador, donde ambas partes grabaron lo que sucedió, Marovecchio se mostró sorprendida por la presencia de Nicolás Payarola, el abogado de Nara, y su esposa antes de que sucediera el conflicto. “Me resulta peculiar, no me resulta normal que los abogados estén en la casa de la señora Nara antes de que lleve a cabo un suceso”, expresó. En su opinión, las medidas de profesionalismo deberían haberse seguido, sin que se llegara a grabar y difundir el video. “Yo no sé, simplemente dejó una especulación, la casualidad existe. Hubo demasiada provocación”, dijo, cuestionando la secuencia de hechos, haciendo hincapié en el último corto que se filtró.

El llanto de la menor de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi en medio del escándalo (Credito: Martín Candalaft)

El foco de este conflicto fueron las mascotas de las dos pequeñas, que se encontraban con ellas. Al parecer, la casa del delantero no contaba con la protección suficiente para las tres mascotas, por lo que se negó a llevarlos, con la intención de demostrar que esto no era así, la defensa de la empresaria mostró una serie de fotos de Icardi con sus dos hijos y los perros en cuestión. Sobre esto, Elba dijo: “Fue en otra casa, fue en Santa Bárbara. Lo que muestran es a un Mauro amoroso con sus hijas y los perritos”, aclaró, y afirmó que la situación fue completamente diferente de lo que se había presentado en los medios. “Fue todo una emboscada. Cae porque es la vida, Nara lo conoce desde los 17 años y sabe cómo va a reaccionar y lo qué tiene que hacer”, dijo.

La preocupación por las niñas fue una constante en sus palabras. “Sería gravísimo que hubiera un impedimento de contacto”, señaló, refiriéndose a los rumores de una posible restricción judicial hacia Mauro para ver a sus hijas. “Las nenas tienen papá y mamá, fue una situación fea en la que participaron dos adultos. Las únicas dañadas son las dos niñas”.

Finalmente, la entrevista concluyó con un fuerte llamado a la Justicia para que priorice el bienestar de las niñas: “Le pedimos a la Justicia que piense en las niñas, que necesitan su vínculo paterno. Ambos vínculos tienen que ser fortalecidos y las disputas de los adultos se tienen que solucionar entre ellos, sin las niñas”.