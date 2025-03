Ximena Capristo le propuso a Gustavo Conti abrir la pareja luego de 24 años juntos: cuál fue la respuesta

Ximena Capristo le propuso abrir la pareja a Gustavo Conti tras 24 años juntos

Ximena Capristo forma parte del panel del nuevo programa de Yanina Latorre en América TV llamado Sálvese quien pueda. Files a su estilo, Yanina y Ximena protagonizaron un intercambio sobre fidelidad, relaciones y experiencias previas al matrimonio. La ex Gran Hermano reconoció que en su juventud fue infiel y, además, confirmó que en algún momento le planteó a su esposo, Gustavo Conti, la posibilidad de tener una relación abierta.

Todo comenzó cuando Latorre quiso indagar sobre el pasado amoroso de Capristo. “Yo antes de Conti tenía una vida. Probé otras cosas, gracias a Dios”, afirmó la panelista, quien recordó que inició su relación con Conti cuando tenía 24 años. Ante la insistencia de Yanina sobre si había tenido muchas parejas antes de conocer a su esposo, Capristo no dudó en responder: “¡Sí! Un montón. Yo era muy infiel”.

Sorprendida por la confesión, la conductora le preguntó si había cambiado con el tiempo, a lo que la panelista de La noche de los ex aseguró que su relación con Conti marcó un punto de inflexión: “Cuando lo conocí a Gus, porque me enamoré”.

El debate sobre la fidelidad se encendió cuando Latorre dejó en claro su postura: “Para mí el que nace infiel, muere infiel”. Capristo, sin embargo, no estuvo de acuerdo y sostuvo que es posible modificar ese comportamiento: “No, no. No siempre. Uno puede dar el volantazo”.

Sin embargo, Latorre no le creyó del todo y le recordó una charla que habían tenido en una cena: “¡Qué vas a decir! Estás casada. El otro día, cuando estábamos comiendo, nos dijiste que querías tener una pareja abierta”. Lejos de desmentirlo, Ximena confirmó que lo había planteado: “Lo propuse y me dijeron que no. Entonces, chau”.

Con esta revelación, la panelista dejó entrever que su matrimonio atravesó momentos de debate sobre la monogamia, aunque la idea de una relación abierta finalmente no prosperó.

Ximena Capristo debuto como panelista en el programa de Yanina Latorre

El lunes 17 de marzo marcó un antes y un después para Yanina Latorre, quien debutó oficialmente como conductora con Sálvese Quien Pueda (SQP). En la primera emisión, que comenzó con el aplauso del público presente, la conductora se mostró visiblemente emocionada, pero también lista para hacer frente a los desafíos que conlleva esta nueva etapa en su carrera como conductora, la primera vez que ocupa ese cargo en televisión. Al iniciar, dijo: “Bienvenidos a Sálvese Quien Pueda, que les prometo que no se va a salvar nadie”.

Uno de los elementos más interesantes del debut de Sálvese Quien Pueda fue la formación del equipo de trabajo. Los elegidos fueron Lizardo Ponce, Ximena Capristo y Fede Popgold, a quienes presentó apenas arrancó.

Lizardo Ponce fue el primero en ser presentado y la conductora lo definió como su amigo cercano. Ella le dijo: “A mi amigo lo elegí porque lo amo. Porque me bastoneó en cuarentena, porque nos divertimos, porque entretuvimos, porque sos amigo de Lola y porque sos un pelotudo. Y por eso me encanta”. Él, por su parte, expresó: “Acá estoy. ¿De qué vivo? De esto".

Luego, fue el turno de Ximena Capristo, que la acompañó los últimos meses como angelita de LAM. “Me dijeron que te ibas a quedar con todo. Las angelitas dicen que sos una falsa, que me vas a hacer de todo, pero yo no lo creo”, le comentó la presentadora. “Mentira. Collar de ajo para todas estas. Fuera, fuera, fuera. Acá, la mejor”, contestó la ex Gran Hermano.

Finalmente, fue el turno de Fede Popgold, a quien Latorre destacó con entusiasmo. Él inició con un tono humorístico: “Yo siento que fui una joda y quedé”, expresó. Sin embargo, Yanina lo halagó al hacerle saber: “Soy tu fan. Vos me gustás hace mucho. Sos un genio. Te voy a vender. Ahora a estar a la altura... Groso, sos joven, estás en Luzu, tenés una comunidad hermosa y, quiero una visión diferente de los temas que tratamos todos, todos los días y en todos lados”, le indicó, dando muestra de la confianza y el aprecio que siente por él. “Espero poder cumplir con las expectativas”, le dijo el integrante de Luzu TV, a lo que Yanina le respondió con total seguridad: “Vas a estar bien”.