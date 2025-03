Una década de Lollapalooza Argentina: los 10 mejores momentos de la gran cita de la música en vivo

Lollapalooza Argentina: los 10 mejores shows en la historia del festival

La espera llegó a su fin, este viernes miles de fans se reunirán en el Hipódromo de San Isidro para vivir un nuevo Lollapalooza Argentina. A diferencia de otros años, el evento tendrá un sabor distinto ya que celebra sus 10 años en el país. Desde su primera edición en 2014, el festival recibió todo tipo de bandas y artistas, pasando por el rock, metal, pop y rap, entre otros. Así se generaron momentos históricos entre las figuras de la música y el público argentino.

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers en la primera edición de Lollapalooza Argentina en 2014

La primera edición del Lollapalooza Argentina tenía que contar con una banda que asegurara un impacto masivo, y Red Hot Chili Peppers cumplió con ese rol. El cuarteto californiano, encabezado por Anthony Kiedis, llegó al país para cerrar la jornada inaugural del festival con un show que marcó el inicio de una tradición festivalera que hoy cumple una década.

Los Chili Peppers ofrecieron un setlist cargado de clásicos como “Californication”, “Give It Away” y “Under the Bridge”, haciendo vibrar al público que asistió a aquella noche. En ese momento, la banda estaba promocionando su disco I’m With You y demostró por qué es una de las bandas más influyentes del rock alternativo.

El impacto de su show fue tal que, cuatro años después, la banda volvió al festival en 2018 para encabezar nuevamente el evento. En esa ocasión, presentaron The Getaway, su undécimo álbum de estudio.

Eminem

La visita de Eminem a Lollapalooza Argentina significó su primera visita al país (Jeremy Deputat)

Sin dudas, una de las figuras más esperadas en la historia de Lollapalooza Argentina fue Eminem. Durante años, los fanáticos del rapero de Detroit soñaban con verlo en vivo, pero su visita se hacía desear. Finalmente, en 2016, Marshall Mathers encabezó el festival y ofreció un show inolvidable que quedó grabado como uno de los momentos más icónicos del evento.

La presentación de Eminem fue el broche de oro de la primera jornada del festival. Desde el inicio, el artista impactó con una puesta en escena potente y un setlist repleto de clásicos. Canciones como “Stan”, “The Real Slim Shady”, “Sing for the Moment”, “The Way I Am” y “Without Me” hicieron delirar al público, que coreó cada verso con fervor.

Su show en Argentina no solo significó su primera visita al país, sino también una de sus pocas presentaciones en Sudamérica. Compartió la grilla con artistas como Snoop Dogg y Tame Impala, convirtiendo aquella edición del festival en una de las más recordadas.

The Strokes

Uno de los momentos más recordados del show de The Strokes fue la apertura con una versión en clave de cumbia de “Reptilia”

El 1 de abril de 2017, The Strokes protagonizó uno de los momentos más icónicos en la historia de Lollapalooza Argentina. Según confirmó su bajista Nikolai Fraiture y la revista New Musical Express, la banda neoyorquina realizó el show más grande de toda su carrera hasta ese momento.

El setlist estuvo dominado por los grandes clásicos de la banda, con un fuerte apoyo en Is This It, el álbum que revolucionó el rock a principios de los 2000.

Uno de los momentos más recordados fue la apertura del show con una versión en clave de cumbia de “Reptilia”, interpretada por el santiagueño Oscar Coronel, más conocido como El Shulian K-sablan-K.

Metallica

Metallica, el show más esperado de la primera jornada de Lollapalooza 2017

El 31 de marzo de 2017, Metallica convirtió el escenario principal de Lollapalooza Argentina en una auténtica catedral del metal. Con más de 35 años de trayectoria en ese momento, la banda liderada por James Hetfield dejó en claro por qué sigue siendo una de las agrupaciones más icónicas del género, ofreciendo un show demoledor que hizo vibrar al público argentino.

Desde el primer acorde de “Hardwired”, tema que abrió la noche, el cuarteto de San Francisco desplegó un setlist que combinó sus clásicos de siempre con material de su reciente álbum Hardwired… to Self-Destruct, lanzado solo cinco meses antes.

The Killers

En su llegada a Lollapalooza Argentina, Brandon Flowers y compañía entendieron lo que el público argentino necesitaba

En 2018, la banda de Las Vegas llegó al Lollapalooza para presentar Wonderful, Wonderful, su quinto álbum de estudio. Sin embargo, desde el inicio, Brandon Flowers y compañía entendieron lo que el público argentino necesitaba: una fiesta cargada de himnos. Con éxitos como “Somebody Told Me”, “When You Were Young y Human”, lograron convertir el clima en un estallido de euforia colectiva.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Mr. Brightside”, canción con la que The Killers cerró su presentación y que, con el correr de los años, se convirtió en un verdadero himno generacional

Arctic Monkeys

Alex Turner, cantante de Arctic Monkeys. El de la banda inglesa fue uno de los mejores shows de la edición 2019 de Lollapalooza Argentina

El segundo día de Lollapalooza Argentina 2019 tuvo un cierre de lujo con Arctic Monkeys en el escenario principal. La banda británica, liderada por Alex Turner, regresó al país tras cinco años y brindó un show impecable, en el que demostraron por qué son referentes del rock actual.

El equilibrio entre su faceta más experimental y el espíritu rockero que los caracteriza hizo de este show uno de los más destacados de la edición 2019 del festival. Con un sonido impecable y la magnética presencia de Turner, Arctic Monkeys reafirmó su lugar como una de las bandas más queridas por el público argentino.

Miley Cyrus

Miley Cyrus deslumbró en su llegada a Argentina provocando la euforia de la gente (Crédito: Franco Fafasuli)

En el marco de su gira Attention, Miley Cyrus aterrizó en Argentina para ofrecer una de las presentaciones más memorables de Lollapalooza 2022. Con una puesta en escena vibrante y una energía arrolladora, la estrella pop demostró su versatilidad artística con un show que fusionó pop, rock, country y gospel, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas del festival.

Desde el inicio, Miley dejó en claro que no sería un recital convencional. En su setlist incluyó no solo sus propios éxitos como “Wrecking Ball”, “Plastic Hearts” y “Midnight Sky”, sino también sorprendentes versiones de clásicos del rock. Entre ellas, una potente interpretación de “Where Is My Mind?” de Pixies, “Heart of Glass” de Blondie, Bang Bang (My Baby Shot Me Down) de Cher y Jolene de su madrina Dolly Parton.

Su presencia escénica cautivó a la multitud que colmó el predio del Hipódromo de San Isidro. Con una actitud desafiante y un despliegue vocal impecable, Miley logró conectar con su público de una manera única.

El concierto fue un viaje por todas las facetas de su carrera y un claro mensaje de su independencia artística.

Foo Fighters

El show de Foo Fighters en Lollapalooza 2022 fue la última presentación de Taylor Hawkins antes de su fallecimiento

En 2022, Foo Fighters cerró la última jornada de Lollapalooza Argentina con un show épico que, sin que nadie lo supiera en ese momento, se convertiría en la última presentación de Taylor Hawkins antes de su fallecimiento seis días después.

Desde el comienzo con “Times Like These”, la banda liderada por Dave Grohl desató la euforia del público argentino. Uno de los instantes más emotivos del show fue cuando Taylor Hawkins tomó el micrófono para interpretar “Somebody to Love de Queen”, un gesto que se volvió aún más simbólico tras su muerte. Con su energía arrolladora y su inigualable carisma, Hawkins demostró una vez más por qué era una pieza fundamental en la banda y un favorito del público.

En un momento del show, no dudó en elogiar al público, calificándolo como “el más loco del mundo”, lo que provocó un estallido de gritos y saltos entre los asistentes.

Billie Eilish

Billie Eilish destacó su show en Argentina como uno de los más recordados de toda su gira

La presentación de Billie Eilish en Lollapalooza Argentina 2023 fue uno de los momentos más esperados del festival y terminó convirtiéndose en un hito. La artista, que había suspendido su Where Do We Go? World Tour en 2020 debido a la pandemia, finalmente pudo reencontrarse con sus fans argentinos, generando una expectativa descomunal.

A sus 21 años, Billie Eilish se convirtió en la headliner más joven de la historia del festival en el país, lo que hizo que su show adquiriera aún más relevancia. Desde temprano, miles de fanáticos—en su mayoría adolescentes—aguardaron su presentación sin moverse de su lugar, sosteniendo carteles y creando una atmósfera cargada de emoción.

El setlist recorrió todas las etapas de su carrera. Desde los temas introspectivos de “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, como “Bury A Friend” y “COPYCAT”, hasta canciones de Happier Than Ever, su disco más reciente en ese momento.

Tiempo después, en una entrevista con Dua Lipa para la BBC, Eilish recordó con cariño su show en Argentina y afirmó: “El concierto en Lollapalooza fue uno de los mejores de mi vida”, reafirmando la conexión especial que tuvo con el público.

Twenty One Pilots

En 2023, Twenty One Pilots asumió como headliner ante la lesión de Travis Barker en Blink-182

Si bien en 2023 se esperaba que Blink-182 se presentara en Lollapalooza Argentina, la lesión del baterista Travis Barker provocó que los fans pop-punk tuvieran que esperar. En su lugar, Twenty One Pilots asumió como headliner.

La situación representaba un desafío para Tyler Joseph y Josh Dun: debían conquistar a un público que en su mayoría esperaba a Blink-182. Sin embargo, lograron superar todas las expectativas con un show electrizante que terminó convirtiéndose en uno de los más recordados de la edición.

La banda, que ya había sido headliner en el festival en 2019, volvió con una propuesta renovada y con un sonido orgánico, acompañado de músicos sesionistas que enriquecieron la experiencia en vivo.

Uno de los momentos más inesperados fue cuando la banda sorprendió al público con un cover de “All The Small Things”, en homenaje a Blink-182. En lugar de intentar simplemente reemplazar a la banda californiana, Twenty One Pilots decidió rendirle tributo, lo que desató una ovación entre los asistentes.