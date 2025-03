Aseguran que El Polaco y Barby Silenzi se habrían separado: los motivos

El Polaco y Barby Silenzi se habrían separado

Barby Silenzi y El Polaco habrían puesto punto final a su relación a casi diez años de haberse conocido. La noticia fue anunciada en vivo en LAM (América TV) por Yanina Latorre, que aseguró que el vínculo entre ambos llegó a su fin. Según reveló la panelista, el motivo de la ruptura estaría relacionado con una supuesta infidelidad por parte del cantante.

Días atrás, fuentes cercanas a la pareja ya comentaban sobre una crisis profunda que afectaba su relación. El distanciamiento entre la bailarina y el intérprete de cumbia se dio tras varios episodios públicos que evidenciaron tensiones. En palabras de Yanina: “Él estaría con alguna cosita. Ella se enteró y se enojó”. Esa “cosita” a la que hizo referencia la panelista sería el inicio de un romance entre El Polaco y otra mujer, situación que habría desencadenado la decisión de Silenzi de terminar el vínculo.

En el mismo programa, la angelita señaló que intentó comunicarse con el músico para conocer su versión, pero que no obtuvo respuesta: “Le escribí, lo quiero mucho. Cantó el año pasado en mi cumpleaños. Le digo que me diga la verdad. Y me dice ‘ya te llamo’ y no me llamó”.

El Polaco habría confesado a Fernando Burlando su separación durante un encuentro reciente

Por su parte, Ximena Capristo sumó más detalles al contar que había visto a Barby Silenzi cenando sola con una amiga, lo que le llamó la atención. “Estaba sola. La vimos cenando y nos sorprendió”, explicó Capristo, dejando entrever que ya no compartía tiempo con el cantante. Además, el conductor de LAM, Ángel de Brito, sostuvo que El Polaco ya le habría confesado a Fernando Burlando que se encontraba separado de Silenzi. Según de Brito, “cuando fue el cumpleaños de Burlando, El Polaco estuvo solo y ya había contado que estaba distanciado”.

En cuanto a los motivos de la separación, los panelistas fueron claros: la situación habría sido detonada por la aparición de una tercera persona en la vida del cantante. Yanina Latorre calificó el vínculo como “tóxico” y agregó que no sería la primera vez que atravesaban una crisis de esta magnitud. Capristo coincidió y añadió: “Hay criaturas en el medio y a veces es difícil”.

Yanina Latorre reveló durante LAM que la crisis entre la pareja culminó en una ruptura (@elpolaco)

La historia de Barby Silenzi y El Polaco: un vínculo marcado por crisis y reconciliaciones

Barby Silenzi y El Polaco se conocieron en 2016, cuando ambos participaron en el programa Bailando por un sueño. En ese momento, el cantante ya tenía dos hijas de relaciones anteriores, una de ellas con Karina La Princesita, mientras que Silenzi era madre de la hija que tuvo junto a Francisco Delgado, el ganador de Gran Hermano 2015.

La relación entre Silenzi y El Polaco estuvo marcada por crisis, reconciliaciones y versiones de terceros en discordia

Según se entiende, el romance entre ambos habría comenzado como algo oculto, ya que El Polaco mantenía una relación con Silvina Luna. Fue recién en 2018, tras su ruptura definitiva con Luna, cuando el cantante blanqueó su vínculo con la bailarina, aunque las versiones sobre infidelidades y triángulos amorosos nunca dejaron de circular. Silvina Luna llegó a acusar públicamente a Silenzi de haber sido “la tercera en discordia” durante su relación con el cantante.

Fruto de la unión entre la bailarina y el músico nació su hija Abril, en junio de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de Covid-19. Desde entonces, ambos se mostraron juntos en diversos eventos y en sus redes sociales, aunque no lograron evitar las crisis.

En ocasiones anteriores, Silenzi había reconocido que, en varias oportunidades, pensaron que la relación se había terminado y, en realidad, no había sido así: “Hay veces que nos decimos que nos separamos, se terminó. Pero sabemos que no es real”, declaró en el programa de radio Agarrate Catalina, transmitido a través de la Once Diez/Radio de la Ciudad, a finales del año pasado.