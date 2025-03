Yanina Latorre, entre la emoción y la euforia, debutó con Sálvese quien pueda: “Soy Susana, amor”

Yanina Latorre debutó como conductora de "Sálvese Quien Pueda" en América TV tras 8 años en LAM (Video: SQP, América TV)

Este lunes 17 de marzo marcó un antes y un después para Yanina Latorre, quien debutó oficialmente como conductora con Sálvese Quien Pueda (SQP), su nuevo programa en América TV y con producción de Mandarina Contenidos. Después de 8 años como panelista histórica de LAM, el ciclo comenzó con toda su impronta. Con un tono sarcástico y ácido, la conductora se lanzó en este desafío con la clara intención de no dejar a nadie indiferente.

En la primera emisión, que comenzó con el aplauso del público presente, la conductora se mostró visiblemente emocionada, pero también lista para hacer frente a los desafíos que conlleva esta nueva etapa en su carrera como conductora, la primera vez que ocupa ese cargo en televisión. Al iniciar, dijo: “Bienvenidos a Sálvese Quien Pueda, que les prometo que no se va a salvar nadie”.

Para este comienzo, Yanina tuvo a varios invitados en el piso dándole su apoyo y miembros de su círculo cercano. “Mis hijos están ahí y me van a hacer llorar”, expresó emocionada mientras saludaba a Dieguito y Lola, quienes se encontraban en el estudio acompañándola.

Con tono ácido, Latorre prometió que en "Sálvese Quien Pueda" nadie se salvará, marcando una nueva etapa en su carrera (Crédito: RS fotos)

La presentadora le consultó a sus hijos si estaban contentos por verla en este nuevo rol y Lola respondió: “Sí, muchísimo. Estamos muy felices por vos. Te merecés esto y mucho más. Así que estamos acá para acompañarte siempre. Te amamos”.

Yanina también reveló la razón por la cual su esposo, el exfutbolista Diego Latorre, no pudo asistir a su debut como conductora. “Hoy no está porque está laburando en Paraguay. Era el sorteo de la CONMEBOL”, explicó, haciendo referencia al sorteo de la Copa Libertadores 2025.

Además, divertida, en su presentación mientras la cámara mostraba su escritorio con ramos de flores y presentes. “Estoy llena de regalos y de cosas. Estoy chocha. Soy Susana, amor”, comentó con humor.

Yanina Latorre presentó a Ximena Capristo, Lizardo Ponce y Fede Popgold

Uno de los elementos más interesantes del debut de Sálvese Quien Pueda fue la formación del equipo de trabajo. Los elegidos fueron Lizardo Ponce, Ximena Capristo y Fede Popgold, a quienes presentó apenas arrancó.

Lizardo Ponce fue el primero en ser presentado y la conductora lo definió como su amigo cercano. Ella le dijo: “A mi amigo lo elegí porque lo amo. Porque me bastoneó en cuarentena, porque nos divertimos, porque entretuvimos, porque sos amigo de Lola y porque sos un pelotudo. Y por eso me encanta”. Él, por su parte, expresó: “Acá estoy. ¿De qué vivo? De esto".

Lizardo Ponce, Ximena Capristo y Fede Popgold serán los nuevos panelistas del programa de Yanina Latorre

Luego, fue el turno de Ximena Capristo, que la acompañó los últimos meses como angelita de LAM. “Me dijeron que te ibas a quedar con todo. Las angelitas dicen que sos una falsa, que me vas a hacer de todo, pero yo no lo creo”, le comentó la presentadora. “Mentira. Collar de ajo para todas estas. Fuera, fuera, fuera. Acá, la mejor”, contestó la ex Gran Hermano.

Finalmente, fue el turno de Fede Popgold, a quien Latorre destacó con entusiasmo. Él inició con un tono humorístico: “Yo siento que fui una joda y quedé”, expresó. Sin embargo, Yanina lo halagó al hacerle saber: “Soy tu fan. Vos me gustás hace mucho. Sos un genio. Te voy a vender. Ahora a estar a la altura... Groso, sos joven, estás en Luzu, tenés una comunidad hermosa y, quiero una visión diferente de los temas que tratamos todos, todos los días y en todos lados”, le indicó, dando muestra de la confianza y el aprecio que siente por él. “Espero poder cumplir con las expectativas”, le dijo el integrante de Luzu TV, a lo que Yanina le respondió con total seguridad: “Vas a estar bien”.

Yanina también saludó a Ángel de Brito, quien no formará parte directa del programa pero sí tendrá un rol fundamental como productor general. Previamente, antes de dar inicio a su nuevo ciclo, ella había dicho: “Lo que corresponde es que sea el productor general porque es el que más me conoce y por una cuestión de lealtad y agradecimiento. Aprendí y crecí con él”.

Créditos: RS Fotos