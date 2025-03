La tristeza de Marcelo Polino por la muerte de Antonio Gasalla: “Es un momento muy difícil”

Con la voz quebrada, Marcelo Polino recordó con cariño a Antonio Gasalla tras su muerte (Video: Intrusos – América)

La muerte de Antonio Gasalla a los 84 años dejó un vacío inmenso en el mundo del espectáculo. Tras varios años de lucha contra una enfermedad devastadora como la demencia senil, el capocómico falleció este martes 18 de marzo en el Sanatorio Otamendi, donde había estado internado recientemente por complicaciones pulmonares y estomacales. La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg, su histórico productor, y rápidamente desató una ola de dolor y homenajes. Entre los más sentidos fue el de Marcelo Polino, uno de sus amigos más cercanos.

En diálogo con el equipo de Intrusos (América), Marcelo compartió su tristeza ante la muerte del actor. Con la voz quebrada, expresó: “Estoy en la clínica con la familia, es un momento muy difícil. Estuve el domingo por su cumpleaños y pude verlo, le habían dado el alta. Ayer tuvo una descompensación y hubo que llevarlo de urgencia. Tenía una falla multiorgánica, todo fue muy rápido. Acá estamos muy tristes”.

Sobre sus últimos recuerdos con el artista, con quien compartió una larga relación de amistad, explicó: “Nos reíamos mucho juntos, todo el tiempo de nosotros. Durante 16 o 17 años nos hablábamos todos los días por teléfono porque vivíamos uno en la esquina del otro, veíamos televisión, cada uno en su casa, y opinábamos: ‘Tenemos que grabar esto…’, íbamos a comer una vez por semana, cosas simples… Era un gran amigo. La verdad, es una tristeza tremenda”.

La despedida de Marcelo Polino al capocómico fallecido (X)

Respecto a cómo se enteró de lo ocurrido, el periodista explicó: “Ayer casi no dormí porque sabía que estaba muy mal. Así que hablé con la familia, con su hermano Carlos y Nieves, y hoy le contamos a la gente que a partir de hoy se van a poder despedir de él. Va a estar abierto para que la gente pueda acercarse a despedirlo”.

También hizo alusión a la situación anímica que atraviesa la familia del humorista fallecido. “Recién entramos a despedirnos a terapia intensiva, que ahí se encontraba. Acabamos de vivir un momento muy complicado y triste. Antonio y Carlos eran muy unidos. Él trabajo toda la vida para él y su mujer, Nieves y sus hijos estuvieron siempre al pie del cañón todos los días”, aseguró Polino sobre la familia de Gasalla.

Y, al ser consultado sobre los inicios de su amistad, rememoró: “Se mudó a mi barrio y un día hablamos, me invitó a su casa a hablar y a partir de ahí empezamos a encontrarnos, después hicimos el Bailando, teatro, me dirigió en el Maipó... Me enseñó un montón. Todo lo que sé lo aprendí de él y fue muy generoso conmigo”

Previamente, en su cuenta oficial de X, antes conocido como Twitter, despidió a Antonio con un mensaje breve pero cargado de afecto. “Te voy a extrañar mucho, amigo querido. Gracias por tanto”, escribió junto a una foto de ambos. Además, informó que despedirán al actor en el Teatro Maipo, entre las 19 y la una de la madrugada, un lugar emblemático en la vida profesional del humorista.

Marcelo y Antonio tuvieron una amistad que le hizo frente a los obstáculos a lo largo de los años

Las palabras del presentador no pasaron desapercibidas por sus seguidores, quienes siguieron de cerca su amistad. “Fuiste un gran amigo. Estuviste con él en las buenas y en las malas”; “Quedan pocas personas como vos”; “Se va a extrañar ver una relación tan linda como la de ustedes”; “Nos dejó un grande. Fuerza, Marcelo”; “Gasalla era único e inolvidable”; fueron algunos de los comentarios que se destacaron en el posteo.

Polino fue más que un amigo para el actor en los últimos tiempos. Se convirtió en su vocero oficioso, en el enlace permanente entre la familia y los medios. Con dolor, fue quien en varias oportunidades compartió el difícil estado de salud por el que atravesaba el artista. “Antonio está bastante complicado. No camina, no nos reconoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. Es un panorama muy triste”, había confesado el presentador tiempo atrás, cuando aún intentaba conciliar su trabajo en Carlos Paz, junto a Fátima Florez, con su preocupación constante por el estado de su amigo.

Marcelo Polino se refirió al estado de salud de Antonio Gasalla (Video: Team Ubfal - América)

En sus palabras, siempre se colaban la admiración y la tristeza por aquel hombre brillante que, con el tiempo, se fue desdibujando. “Ver a Antonio así... Ese amigo brillante con el que durante más de 15 años hablábamos todos los días por teléfono y mirábamos televisión cada uno en su casa. Nos reíamos por horas de la gente de la tele. Y ahora verlo así, que te mira y no sabe quién sos, es muy complicado y muy triste para mí”, confesó en el programa de Laura Ubfal.

En su paso por Noche al Dente (América), el ciclo de Fer Dente, Polino recordó además cómo Gasalla lo ayudó en su propio desarrollo profesional. “Hay un monólogo que yo hago con Fátima, que lo hice con Antonio. Él me grababa y me decía: ‘Anotá esto’; ‘Sacá lo otro’”, relató, agradecido por el legado de quien consideró “la mente más brillante” que conoció en su vida. “Llega un momento en el que tu brillantez, tu inteligencia, tus premios, tu talento y tu dinero, cuando aparece una enfermedad así, barre con todo. Es feo”, sentenció con crudeza.

El periodistaintentó estar cerca del actor a lo largo de los últimos años de su vida (Instagram)

También detalló que Gasalla pasó sus últimos tiempos en un centro de rehabilitación, rodeado del cuidado de su hermano Carlos y su cuñada Nieves. “Sigo en contacto constante con ellos. Están pendientes de él todo el tiempo”, explicó el periodista, quien pese a la distancia física, nunca dejó de acompañar.

En sus recuerdos, quedó grabada una amistad que se extendió durante casi dos décadas. “Durante 15 o 18 años hablábamos todos los días por teléfono mirando la tele. Nos reíamos de la gente. ‘Tenemos que hacer un programa de radio con esto’, decíamos y nos descomponíamos de risa. Era muy generoso”, evocó Polino, despidiendo al amigo con el que compartió risas, confidencias y momentos inolvidables.

El periodista fue testigo privilegiado de los días de gloria y también de la lenta retirada de Gasalla de los escenarios. Supo ser confidente, discípulo y sostén, incluso cuando el brillo de los aplausos se había apagado. Ahora, mientras lo despide en el escenario donde tantas veces lo ovacionaron de pie, honra el pacto más profundo de la amistad: estar hasta el último momento. Y en ese gesto sencillo y desgarrador, queda claro que el vínculo entre ellos trasciende la despedida.