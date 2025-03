La profunda emoción de Georgina Barbarossa al confirmar la muerte de Antonio Gasalla al aire: “Fue un gran maestro”

En plena emisión, Georgina Barbarossa se emocionó hasta las lágrimas al recordar a Antonio Gasalla, quien murió a los 84 años (Video: A la Barbarossa - Telefe)

Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo argentino este martes 18 de marzo. A los 84 años, falleció Antonio Gasalla. La confirmación llegó de la mano del productor teatral Carlos Rottemberg, quien lo comunicó a través de sus redes sociales. La dolorosa información no tardó en multiplicarse, por lo que sus allegados comenzaron a recordarlo con cariño. Uno de ellos fue la conductora Georgina Barbarossa, con quien trabajó a lo largo de su carrera.

Esta mañana, mientras estaba al aire de su programa A la Barbarossa (Telefe), Georgina recibió la noticia en vivo. La conmoción fue inmediata y el dolor, visible. “Hay una información de último momento que la tiene Pía. Lo que pasa es que... bueno presentalo vos, Pía, y después yo quiero hacer un párrafo aparte”, alcanzó a decir la conductora, ya notablemente conmovida. De esa manera, Pía Shaw fue quien anunció el fallecimiento del capocómico. “Geo, sé que lo conociste mucho. Lamentablemente, tenemos que confirmar que falleció Antonio Gasalla”, comenzó diciendo la panelista.

Mientras Shaw relataba la información, Barbarossa permanecía cabizbaja, los codos apoyados en la mesa, incapaz de disimular la tristeza. Apenas pudo levantar la mirada, recordó emocionada su experiencia junto a Gasalla: “Fue icónico para mí. Es una persona que ha sido icónica en la historia de la cultura argentina. Antonio no solo fue un cómico, un gran comediante, un gran artista. Era un observador de la realidad. Todos sus personajes eran críticas a la sociedad, a la burocracia. La Abuela, la Empleada Pública, Soledad Solari, la Vedette operada que aparecía con dos ventiladores de techo en las tet…”.

La salud del capocómico fue volviéndose cada vez más delicado con el pasar de los años

Con la voz quebrada, recordó también los tiempos difíciles junto a él, los roces inevitables con un hombre de carácter fuerte. “Fue un gran maestro. Tenía un carácter espantoso, siempre nos peleábamos… Era cabrón como pocos, yo trabajé con él mucho tiempo y sabía cuándo se enojaba de verdad. Aprendí mucho de Antonio. Fue la primera persona que me hizo sentir linda arriba de un escenario, además de darme esa seguridad de hacer esos cambios rapidísimos”.

En el mismo mensaje, Barbarossa hizo un reconocimiento especial al hermano del actor, quien lo acompañó y cuidó en los últimos tiempos. “Le mando un beso a Carlos, que lo ha cuidado como un padre, a su mujer, a sus hijos, a toda la familia”, expresó conmovida.

Durante los últimos años, la salud de Antonio se había deteriorado de manera alarmante: primero, por el avance de una demencia senil que lo dejó sin habla y sin la posibilidad de reconocer a quienes lo amaban; después, por los problemas físicos que lo obligaron a abandonar los escenarios. Hace apenas unos días había sido dado de alta tras una internación por neumonía. Su partida era esperada, pero no por eso menos dolorosa.

Gasalla supo destacarse por sus icónicos personajes, en especial como La Abuela en el programa de Susana Giménez

“Quiero ser claro: tiene demencia senil. Es una enfermedad que va a seguir avanzando. Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla”, había dicho su hermano, Carlos, cuando hizo público el diagnóstico que cambió la vida del artista y la de su círculo íntimo. Marcelo Polino, amigo y confidente, había dado otra muestra de la gravedad de su estado: “Antonio está bastante complicado. No camina, no nos reconoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. Es un panorama muy triste”.

La vida de Antonio fue un largo recorrido de éxitos. Dominó los escenarios y la televisión con personajes que quedaron tatuados en la memoria colectiva que supieron reflejar, con ironía y ternura, los claroscuros de la sociedad argentina. A través del humor, Gasalla ofreció una mirada crítica y sagaz que desnudaba vicios, prejuicios y absurdos cotidianos.

Pasó sus últimos tiempos lejos de las luces del espectáculo, en un centro de rehabilitación donde recibió los cuidados necesarios. Pero su nombre jamás se alejó de la gente. Porque Gasalla no fue solo un comediante: fue una institución del teatro de revista, de la televisión y del cine nacional. Su partida deja un vacío inmenso, imposible de llenar. Aunque el eco de su risa y de sus personajes seguirán resonando allí donde la memoria de los argentinos se niega a dejarlo ir, en especial por parte de las figuras que recuerdan con cariño su legado.