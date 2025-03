El detrás de escena del escándalo de Mauro Icardi: la operación de Wanda Nara y los empujones a las empleadas

Después de semanas de negociación, este viernes, Mauro Icardi tenía la oportunidad de reencontrarse con sus hijas luego de 60 días sin verlas. Lo que se suponía debía ser un momento de alegría se tornó en una situación violenta cuando el futbolista discutió con sus hijas y generó un incómodo momento que terminó con presencia policial. Como consecuencia, las abogadas del delantero renunciaron a su representación y Wanda Nara fue asistida con un botón pánico. Sin embargo, aún quedan detalles sin conocer.

Así las cosas, este sábado, Ángel de Brito realizó una edición especial de Bondi Live en la que relató el paso a paso de los hechos, detalló la violenta reacción que tuvo Icardi y destacó los problemas de salud que había afrontado Wanda Nara en ese contexto. “Las abogadas de Mauro trabajan 60 días en que Mauro pueda recontactar a su hija porque Wanda no la quería devolver, porque no había un régimen comunicacional. Esto es lo básico. Acuerdan que Mauro va a buscar a las chicas, al famoso Lincoln, ahí en la calle Olleros, que una tercera persona tiene que entregarlas. Se elige a la abuela, a Nora, a la madre de Wanda, y ahí es cuando se pudre en la puerta del colegio, porque Norita cae con los perros. Y le dice a Mauro: “Las nenas quieren ir con los perros”. “No los perros no”, dice Mauro. “Si las nenas no van con los perros, las nenas no van”, contesta ella”.

Continuando con el relato, el conductor expresó: “Cuando las chicas suben a dejar a los perros, porque hasta ahí las chicas, medio llorando, medio quilombo, discutiendo con el padre, no querían dejar a sus perritos, Mauro las convence y suben. Cuando suben, no bajan nunca más”.

Pero más allá de esto, otro de los panelistas agregó: “Mauro empujó a las tres empleadas de Wanda. A Wanda la tomó fuerte del brazo, a las mascotas las revolvió en el aire”. En ese momento, De Brito detalló el estado de salud de Wanda: “Ella está recién operada. No se sabe bien de qué puntualmente. La gente cercana a Wanda me dice que tiene que ver con algo de un coletazo de la leucemia, como un edema que se le hizo. Pero es raro porque nosotros vimos todos los videos, los que no publicamos, inclusive. Wanda tiene vendados los brazos, los codos. Por eso la nena no la podía alzar, no la podía agarrar y ella le pedía, en el momento de la pelea, “bajá la nena”, así le agarro la mano. Y el otro estaba con la piba, con una pata trabando el ascensor, con una mano grabando y con la otra piba”.

Como si Icardi afrontara una difícil situación, uno de los panelistas del programa comentó la frase que habría dicho una de sus hijas en ese contexto: "Cuando vayan a declarar, ¿saben qué van a declarar los policías?. Que una de las nenas le dijo papá me lastimó, ese es un textual que escucharon todos".

Pepe Ochoa también se refirió al accionar de la policía y cómo este podría ser uno de los puntos que argumente el delantero del Galatasaray cuando vaya a declarar: “Otro de los temas tiene que ver con si la policía actuó bien o mal y que Mauro podría ir contra el protocolo que la policía utilizó dentro de todo esto. Y también Wanda, primero, cómo dejan al menor en brazos del padre siendo que esta pedía auxilio. Eso no se puede hacer. Obviamente los oficiales de policía intentan contener la situación porque era de un desborde total. En ese caso se debe resguardar al menor de este tipo de violencia y exposición, tanto para los medios como para con los padres. Y hay un protocolo donde la policía, en caso de violencia familiar, debe automáticamente actuar y retirar al menor a un lugar seguro”.