Martina de Gran Hermano se desmayó y tuvieron que cortar la transmisión: el comunicado de su familia

El desmayo de Martina de Gran Hermano

Momentos de máxima tensión se vivieron en la casa de Gran Hermano tras la última gala de eliminación. En un episodio que dejó a todos sin aliento, Martina Pereyra, una de las participantes más queridas del reality, se desplomó en plena cocina, lo que generó pánico entre sus compañeros y una ola de preocupación entre los seguidores del ciclo.

El estremecedor momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se puede ver cómo Martina se desvanece de repente mientras conversaba con Chiara Mancuso, quien intentó sujetarla para evitar la caída, pero no logró impedir que la joven impactara bruscamente contra el suelo. De inmediato, el resto de sus compañeros se acercaron a asistirla.

Pero esta no es la primera vez que la participante atraviesa una situación similar. Hace apenas unos meses ya había sufrido un desmayo. En aquella ocasión, Martina atribuyó su descompensación al estrés y a la angustia acumulada.

El comunicado de la familia de Martina de Gran Hermano

Pero esta vez, el episodio se repitió con más intensidad, y ante el silencio del reality, su familia decidió tomar cartas en el asunto. A través de su cuenta oficial de Instagram, el círculo íntimo de la participante emitió un comunicado para aclarar lo sucedido: “Martu ya se encuentra bien. Estaba deshidratada y por eso se descompensó. Gracias por preocuparse”, escribieron en el mensaje que llevó algo de alivio a los seguidores de la joven platense.

El caso de Martina va más allá de un simple cuadro de deshidratación. La joven ya había revelado en una actividad dentro de la casa que, a lo largo de su vida, sufrió episodios de desmayos debido a la ansiedad, la angustia y el estrés emocional.

En una charla conmovedora con sus compañeros, Martina confesó entre lágrimas: “Siempre fui muy tímida, casi no podía hablar delante de nadie. Me costó muchísimo. En el colegio tenía amigas, me iba bien, pero no entendía por qué no podía expresarme. Me angustiaba tanto que mi cuerpo colapsaba”.

Gran Hermano: el momento en que Martina se desmayó a causa de un golpe de calor

Conmovidos por su relato, los participantes la abrazaron en un momento de profunda emoción. Sin embargo, lo que parecía ser solo una conversación sobre su pasado terminó en un nuevo desmayo que encendió las alarmas.

El reality, como suele ocurrir en estos casos, cortó abruptamente la transmisión y se comunicó de inmediato con la familia de la jugadora. A pesar de la rápida reacción de sus compañeros y la asistencia médica dentro de la casa, los seguidores del programa no tardaron en cuestionar si la producción está tomando las medidas necesarias para cuidar la salud de los participantes.

Según reveló el periodista Agustín Rey en Entrometidos (Net TV), la joven se había quejado de hambre minutos antes de desmayarse en vivo durante esa primera oportunidad a fines de diciembre último.

La presentación de Martina Pereyra en Gran Hermano

“Martina manifestó que tenía hambre y a los 15 minutos, en pleno programa, se desmayó”, contó el panelista, quien también detalló que la producción cortó las cámaras durante varios minutos para evitar que las imágenes salieran al aire.

En redes sociales, los fanáticos no tardaron en reaccionar y expresar su preocupación. “No es normal que se desmaye todo el tiempo. Ahí está expuesta a demasiadas cosas”, opinó un usuario en Twitter. Otro señaló el impacto que tuvo el episodio en sus compañeros: “Lo normalizado que lo tienen todos, que la única que reaccionó fue Chiara”.

Habló la familia de Martina de GH

Algunos, incluso, vincularon lo sucedido con el tenso momento que Martina atravesó un día antes. “Hace mucho que no se desmayaba. Creo que el grito de ayer es un poco parte del causante del desmayo”, escribió un seguidor del programa.

El “grito” al que hacen referencia ocurrió fuera de la casa y estuvo dirigido a Martina: “Olvidate de él”, le advirtieron, en relación a Luca, su compañero en el reality. La frase habría generado un fuerte impacto emocional en la joven, sumándose a la carga de estrés que ya venía acumulando.

Otros especularon con que el grito podría estar relacionado con una noticia que la familia de la joven habría pedido que no le digan: el fallecimiento de su abuela. La familia de Martina habría pedido que la información se mantuviera en secreto para protegerla dentro del juego.