Un Duki en llamas presentó por primera vez “Ameri” ante 15.000 personas y dio inicio a su gira mundial

Duki enloqueció a sus fans con "Wake up"

Después de brillar ante 80.000 personas en el estadio River Plate o hacer historia en el Santiago Bernabéu, este viernes, Duki arribó al Movistar Arena para dar inicio a su gira mundial. Antes de viajar a países como Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, México y España, el rey del trap reunió a sus diablos y diablas para celebrar una nueva etapa. En una noche íntima, el cantante miró a cada fan a los ojos, presentó Ameri en vivo y llevó a su público a ese lugar soñado del que habla en su nuevo disco.

Duki hizo estallar el Movistar Arena con "Rockstar"

Lejos de los estadios o las multitudes de otras fechas, esta vez Mauro Ezequiel Lombardo eligió presentarse ante unas 15.000 personas cada noche. Después de tanta expectativa, en ese lugar Duki presentó su ansiado disco, el que no solo muestra su fascinación por el espacio y las estrellas, sino que también refleja ese sitio al que el artista quería llegar y al que busca transportar a sus fans en cada canción. Así las cosas, minutos antes de las 21, la esencia de Ameri podía verse retratada en el escenario. En el techo, las cuatro D de color rojo reflejaban las 4 dimensiones del artista: lo oculto, la delicadeza, lo simbólico y lo que no se dice.

Duki presentó Ameri, su último álbum, y comenzó su seguidilla de seis Movistar Arena

Mientras tanto, los fans esperaban con ansias la salida de Duki al escenario. Entre gritos y ovaciones, cientos de fans, algunos con la cara tatuada igual que su ídolo, alentaban al cantante antes de su gran noche. Fue entonces cuando las luces se apagaron y un grupo de bailarines salió a escena. Desde el piso, el rapero apareció desde una plataforma y comenzó a cantar “Leitmotiv”. Con una camisa de manchas rojas, negras y blancas, un guante en su mano izquierda y una gorra negra con el símbolo de Ameri en el frente, el artista provocó los gritos de miles de fans.

Para su segunda canción, Duki aprovechó otro de los sectores del escenario, el cual destacaba con un sillón y un velador. Así, el joven comenzó a interpretar “Nueva era”, mientras uno de sus bailarines se sumaba a la performance entregándole un trago. Luego llegó uno de los momentos más emotivos de la noche. En las primeras estrofas de “Buscarte lejos”, el joven se emocionó, provocando que las miles de almas cantaran aún más fuerte para demostrarle todo su amor al ídolo.

Un Duki en llamas demostró por qué es el rey del trap y dio inicio a su gira mundial

Así, la noche siguió con “Imperio”, “Hardaway”, “Cine”, “Vida de rock”, “No drama”. Fue en ese momento que el cantante decidió hablar con la gente y agradecer al público por todo su amor: “Primero que nada buenas noches, espero que estén disfrutando del show. Este es el maldito modo diablo, este es el primer show oficial de Ameri, la primera vez que lo tocamos en vivo. Gracias a todos por ser parte, gracias por la lealtad, gracias a los que me siguen del Quinto (Escalón), a los que me siguen desde mi primer show, a los que me siguen hace dos meses y a los que me siguen hace tres años. Gracias a la gente que vino a acompañar a un ser querido para ver este show, a ellos les agradezco el doble”.

Duki hizo estallar el Movistar Arena cuando sonó "Rockstar" (Gentileza: Dale Play)

Duki sacudió el Movistar Arena comenzando el “World Tour" muy cerca de sus fans (Gentileza: Dale Play)

Luego, el show continuó con “Barro” y dio pie a uno de los instantes más sensibles de la noche. Duki no pudo contener la emoción al escuchar a la multitud corear la icónica frase de Luis Alberto Spinetta: “Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro”. Después siguieron “Un día más”, “Trato de estar bien”, “Wake up and bake up” y “Constelación”. En ese momento, el rey del trap dio inicio al bloque 2 del recital. Así, el Movistar Arena se convirtió en una fiesta. Las miles de almas comenzar a saltar y crear un pogo inmenso con “Rockstar” y “Rockstar 2.0″.

Duki brilló en el inicio de su gira mundial en el Movistar Arena (Gentileza: Dale Play)

Miles de fans le mostraron su pasión y lealtad a Duki en una noche soñada (Gentileza: Dale Play)

Siguiendo con canciones como “P de enero”, “Jefes”, “Volando bajito”, “Sin frenos”, “Me enseñaste” y “Ticket”, el joven dejó en claro el nuevo nivel que alcanzó su show. Con una producción de alto nivel, un despliegue escenográfico impactante y un sonido diseñado para transmitir la esencia emocional de AMERI, la energía de la gente fue una constante, creando un ambiente de euforia que se extendió a lo largo de toda la presentación.

Otro momento especial fue cuando el artista invitó al escenario a Iván, un fanático que había guardado una entrada de uno de sus primeros shows de 2018. Juntos, interpretaron “Hitboy”, generando la ovación de la gente.

Con una puesta envolvente de alto nivel escenográfico, audiovisual y sonoro, Duki deslumbró en la presentación de Ameri (Gentileza: Dale Play)

En "Barro", el trapero no pudo contener la emoción al escuchar al público corear la icónica frase de Spinetta: “Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro” (Gentileza: Dale Play)

Con el final del show cada vez más cerca, Duki decidió despedirse a lo grande con éxitos como “Malbec”, “Givenchy” y “Nueva Era”. Así, el rey del trap demostró que la gira mundial es mucho más que la presentación oficial de un álbum, es una etapa bisagra en su carrera en la que abre plenamente su alma, convirtiendo su voz en la de millones de fans.

Además, “Givenchy”, “Rockstar” y “She Don’t Give a Fo” fueron coreadas por una marea humana, entre otros hits (Gentileza: Dale Play)

Minutos después de que terminara el show, el cantante tomó su celular y contó toda su emoción a sus millones de seguidores: “Mis diablos y mis diablas, fue una maldita locura. Nos vemos para el segundo show. No digan que no les avisé, tengan cuidado que este año es nuestro, ya les dije. Los amo con toda el alma”.