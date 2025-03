Un participante de Los 8 Escalones sorprendió a Guido Kaczka con una increíble habilidad: “¿Las podés dar vuelta?”

Tras ganar el premio millonario, un competidor sorprendió a Guido Kaczka al mostrar que puede hablar al revés (Video: Los 8 Escalones – El Trece)

En Los 8 Escalones (El Trece) cualquier cosa puede pasar. A lo largo de los años, Guido Kaczka se convirtió en testigo de historias conmovedoras, estrategias insólitas y talentos que dejan sin palabras. Sin embargo, en la última emisión del programa, un participante sorprendió a todos con una habilidad tan extraña como impresionante. Fabricio, un joven de 29 años, no solo se llevó el premio millonario, sino que además reveló que puede hablar al revés con una facilidad asombrosa.

Todo comenzó cuando Guido, curioso por la afirmación del participante, decidió ponerlo a prueba. “¿Las palabras las podés dar vuelta?”, preguntó. Sin dudarlo, Fabricio aceptó el desafío y, en cuestión de segundos, repitió cada palabra al revés con total precisión. “¿Y frases también?”, insistió el presentador, sorprendido por lo que acababa de presenciar. El concursante respondió afirmativamente, aunque admitió que los nervios podían jugarle en contra a la hora de hacerlo ante la cámara.

Mientras el joven demostraba su destreza al repetir las frases que le aseguraban dónde iba a ser depositado el monto millonario, Guido notó algo extraño a su lado. A pocos centímetros del flamante ganador del premio, su padre murmuraba las mismas frases en voz baja, pero también al revés. El conductor, sin poder ocultar su asombro, lo señaló y preguntó: “¿Pero vos también lo hacés?”.

El participante y su padre sorprendieron a todos con su increíble habilidad en el certamen

El hombre sonrió y confesó: “Yo arranqué con esto de chico y él me siguió. Y así, empezamos a hablar al revés”. Descolocado, Kaczka bromeó: “Uh, lo que deben ser las charlas de ustedes dos, por favor”. Por su parte, el ganador del ciclo, divertido, agregó: “Sí, ¡salen al revés!”. A lo que su padre remató: “Lo bueno es que nadie nos entiende”, generando risas en todo el estudio.

Pero este no es el primer talento fuera de lo común que deja atónito al presentador en plena emisión del certamen. En diciembre pasado, Ana Clara, otra concursante, lo descolocó con un impactante maquillaje artístico que cubría su cuerpo y formaba parte de su presentación. Cuando la joven subió al escenario, Guido no pudo evitar reaccionar. Desde su cabeza hasta su cintura, la muchacha tenía pintado un diseño lleno de colores y detalles, incluyendo los emblemáticos escalones del programa.

Ana Clara fue completamente maquillada y dejó sin palabras a Guido Kaczka ante las cámaras (Video: Los 8 Escalones - El Trece/El Doce)

“Ana Clara, te dibujaste todo. ¿Qué te hiciste?”, preguntó el conductor, sin poder disimular su asombro. Ella, con su carisma y espontaneidad, respondió entre risas: “¡Guido, por favor! Son Los 8 Escalones”, señalando su abdomen, donde estaban representados el icónico diseño del ciclo de preguntas y respuestas. Intrigado, él quiso saber más: “¿A qué te dedicás?”. Sin dar vueltas, ella le comentó: “Hago body painting y soy maquillista. Admirado por su creatividad a la hora presentarse en la competencia, el conductor no dudó en elogiarla: “Ay, pero es muy bueno eso, Ana Clara”.

Pero la sorpresa no quedó solo en su look. Entre el público, sus amigos la alentaban con carteles y silbatos, generando un clima de euforia en el estudio. El animador, contagiado por el entusiasmo, no pudo evitar mencionarlo ante la cámara. “Ah, ustedes celebran con todo la vida”, expresó, divertido, por la escena. A lo que la muchacha, sin perder su chispa, respondió: “Por supuesto, hay mucho carnaval acá”.

De esa manera, cada emisión de Los 8 Escalones demuestra que el programa no es solo una competencia por el premio millonario. Los participantes llegan con historias, talentos inesperados y personalidades que terminan robándose el show, dejando momentos inolvidables tanto para el público como para el anfitrión, quien, pese a los años en la conducción, sigue sorprendiéndose noche tras noche ante las miradas de los presentes en el estudio como las personas que lo ven desde sus hogares.