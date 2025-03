La viuda del papá de Flor Torrente contó cuál fue la causa de la muerte: “El llamado que nos cambió la vida”

La viuda del papá de Flor Torrente contó como murió su pareja (Video: Instagram)

El fallecimiento de Rubén Torrente, padre de Flor Torrente, ocurrió de manera repentina a los 62 años, una noticia que conmovió a sus seres queridos y seguidores. Flor, hija de Rubén y de la reconocida actriz Araceli González, fue quien compartió el doloroso acontecimiento a través de sus redes sociales. En un emotivo mensaje, expresó: “Llegó el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas más importantes de nuestras vidas”.

Acompañó sus palabras con varias postales tiernas en las que se la veía junto a su padre, reflejando la relación cercana y amorosa que compartían. Este gesto fue un homenaje a su padre, quien, según las palabras de Flor, dejó un vacío irremplazable en la vida de su familia. Aunque el fallecimiento se conoció más tarde, la noticia realmente sucedió el 27 de febrero, cuando Rubén jugaba un partido de fútbol.

Natalia Lezcano, la viuda de Rubén, compartió un video en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido en este momento tan difícil y detallando lo inesperado de la muerte de Rubén. En sus palabras, expresó: “Ante todo, gracias por el apoyo incondicional, por los mensajes, llamados. Sé que hay mucha gente que está preocupada por mí y por Vicente. A todos les tocó desde algún lado la situación porque no es lo común”. Según Lezcano, Rubén nunca dio señales de estar enfermo, y su muerte fue un golpe inesperado. “Rubén no estaba enfermo, no tenía nada. Era supersano, no consumía alcohol ni fumó nunca. Era superdeportista”, detalló, resaltando su estilo de vida saludable.

Recordó además el comienzo de su relación con Rubén, cuando él tenía 39 años y ella entre 21 y 22. “Yo lo conocí cuando él tenía 39 años y yo tenía entre 21 y 22. En esa época, me quedaba a dormir con él y a la mañana se iba a jugar al fútbol. Siempre pensó en cuidarse, en verse bien, sentirse mejor”, recordó. La viuda recordó la preocupación constante de Rubén por su bienestar físico y su dedicación al deporte.

Flor Torrente despidió a su papá en las redes sociales

La tragedia ocurrió en febrero de 2025. “Rubén muere con 62 años jugando al fútbol. Fue el jueves 27 a jugar un partido con un papá amigo del cole y con Vicente, que peloteaba en la cancha de al lado”, relató Lezcano. Añadió que fue a las 9 de la noche cuando recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre: “A las nueve y un minuto recibo el llamado que nos cambió la vida para siempre, donde me dicen que se había descompensado y que lo estaban reanimando. Su corazón se detuvo y ya no se pudo hacer más nada”.

Lezcano también describió cómo se sintió al enterarse de la muerte de Rubén, mencionando lo impactante que fue para ella y cómo vivió los primeros días: “Fue muy shockeante porque se fue con Vicente y nunca más volvió”. Luego reflexionó sobre lo que significaba para ella seguir adelante: “Hoy mi prioridad es mi hijo y ser mamá para acompañarlo. Que tenga las herramientas no solo física, sino también mentalmente para afrontar este momento durísimo”.

Conmovida por lo sucedido, Natalia enfatizó la importancia de ser resiliente por el bienestar de su hijo Vicente: “De a poco tendré que volver a la vida, no solamente porque me gusta lo que hago, sino porque hoy, mi motor es este nene de diez años, fruto de una relación hermosísima, llena de amor, son 24 años que nos conocemos, 17 años que estuvimos juntos. Es muy duro porque lo conocí a los 21, crecí en este vínculo hermoso”.

Finalmente, cerró su video agradeciendo nuevamente a quienes la han acompañado, y mencionó a Flor Torrente: “Mi familia es incondicional. Flor es parte de mi familia y lo va a ser siempre. Acá estamos para seguir adelante, gracias”. Araceli, la exmujer de Rubén, también reaccionó a esta triste noticia en el posteo de su hija y aseguró que la familia al completo se encuentra acompañando a Florencia en este duro momento.