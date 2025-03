La reacción de Luciana cuando Gran Hermano le dio una dura advertencia por hostigamiento a un compañero

La reacción de Luciana en GH tras la sanción

El silencio cayó como un velo pesado en el living de la casa más famosa del país. Los rostros tensos, los ojos esquivos, los labios apretados. Esa fue la atmósfera que se apoderó de Gran Hermano la noche del miércoles, minutos antes de la gala de nominaciones. Es que lo que el Big tenía para decir, encendió un foco que nadie esperaba iluminar.

“En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenan de preocupación”, comenzó su advertencia, con una voz tan grave como las acusaciones que flotaban en el aire. En el centro de la escena, el vínculo incómodo entre Bati Larrivey y Luciana Martínez.

El relato fue directo. No había lugar para interpretaciones: “Quiero referirme al acercamiento entre Bati y Luciana. Y al notorio malestar de Bati ante conductas que él considera inapropiadas o excesivas de parte de ella”. Las palabras parecieron clavarse en la madera del piso, entre los cuerpos que ocupaban los sillones con la rigidez de estatuas.

La tensión aumentó cuando el Big develó el trasfondo. Bati, en el confesionario, había expuesto su incomodidad. Había hablado de límites. Límites que, según él, se estaban cruzando. Aunque aclaró que se encargaría personalmente de resolverlo, el anfitrión de la casa consideró necesario intervenir. La resolución fue tan medida como tajante: no habría sanción para Luciana, al menos por ahora. Pero el mensaje fue claro: “Hay límites que no deben cruzarse”.

Después del comunicado, el silencio se hizo casi insoportable. Santiago Del Moro, el conductor que desde afuera guía el destino de los jugadores, apareció en la pantalla. Su pregunta fue sencilla, pero resonó como una piedra en el agua: “¿Cómo tomaron lo que dijo el Big?”. Lo que siguió fue un intento por calmar las aguas, aunque el oleaje seguía golpeando en las orillas internas de cada uno.

Luciana, la santacruceña de gestos expansivos y energía desbordante, tomó la palabra. “No tengo otra intención con Bati más que divertirme”, aseguró, con un tono de defensa. “Hoy sí él me dijo que la cortemos porque le incomodaba, le di el ok y es tema cerrado”, agregó, como quien desea cerrar un libro del que otros aún leen capítulos. Trató de minimizar la situación: “Yo quizás soy así con Chiara, Santi, Luz, Juan Pablo, pero siempre con respeto”.

Pero la grieta ya se había abierto. Bati fue el siguiente en hablar. Y aunque su tono fue conciliador, sus palabras confirmaron la incomodidad. “Es real sí, un juego. Pero ayer a la noche hubo un comentario elevado delante de otros y, sumado a que varias veces dio vuelta la foto de mi compañero en la cama...”. El relato mostró la acumulación de situaciones. “Tengo la mejor con ella, pero si seguía así no iba ya a tener la mejor”, advirtió. Y remató: “Prefiero seguir con buena onda, como siempre, porque así me manejo en la vida”.

El conductor lanzó entonces una pregunta que, por unos segundos eternos, quedó flotando en el aire: ¿había algún otro compañero que se hubiese sentido incómodo por Luciana? Nadie respondió. Solo el eco del silencio, como un veredicto incómodo.

Luciana intentó recobrar la iniciativa. Dijo que no guardaba rencor, que le hubiese gustado hablarlo en el confesionario. Pero, lejos de suavizar el clima, sus palabras encendieron otra chispa. Mencionó a Ulises, un participante al que jamás interesó hablar de su orientación sexual. “Somos de la comunidad los dos, entonces como que una se siente cómoda también porque sabe que no va a haber falta de respeto”, explicó ella, como justificando su actitud.

Del Moro lo miró, expectante. Ulises, el cordobés que hasta entonces había navegado la competencia sin exponer demasiado, se limitó a decir: “No hablo del tema”. Fue un portazo sin ruido, una negativa seca. Pero la historia no terminó allí.

Apenas se apagaron las luces del vivo, Ulises buscó la sala de stream y, por primera vez, habló. La furia se le notaba en la mandíbula apretada, en los ojos cargados. “No me meto en el tema y me dedico a otra cosa. Nada tengo que ver con ser o no comunidad. Luciana tiene que hacerse cargo”, lanzó sin filtro.

La grieta estaba abierta. Y en Gran Hermano, las heridas suelen quedar a la vista. Una tensión que no se borra.