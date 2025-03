La decisión que tomó Gran Hermano luego de la denuncia de Bati Larrivey a Luciana Martínez

Se conoció cuál fue la sanción de Gran Hermano a Luciana luego de las denuncias de Bati Larrivey

Después de numerosas situaciones de incomodidad, y luego de que Bati Larrivey haya denunciado a Luciana Martínez por hostigamiento en el reality, este miércoles, Gran Hermano (Telefe) tomó una decisión. En la previa, Santiago del Moro había adelantado que el Big se pronunciaría respecto a las actitudes de la profesora de danza.

Así las cosas, en los primeros minutos de programa, el conductor habló ante el público: “Es un tema re delicado, hay un comunicado con respecto a esto, y es una conducta que se viene observando hace varios días. Por eso es este comunicado, con un tema tan sensible, ante una casa que va a estar expectante”.

Fue entonces que el Big reunió a todos los participantes en el living de la casa. Al escuchar el tono de su voz, varios jugadores advirtieron que se trataba de un tema serio: “Es natural que tras tantos días de convivencia se produzcan distintos vínculos entre ustedes, amistad, compañerismo, incluso conexiones donde la atracción dice presente. Celebro ese tipo de relaciones. la galantería, el piropo y también los comentarios donde asoma el doble sentido no tienen nada de objetables si ambas partes están de acuerdo, aceptando juntos, el conocido juego de la seducción”, comenzó diciendo Gran Hermano.

La reacción de Bati y Luciana al escuchar el comunicado de Gran Hermano

Después de esa introducción, el Big comentó el caso que vivió Larrivey frente a toda la casa y advirtió: “Pero, la cuestión cambia si una persona expresa su incomodidad. En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenan de preocupación. Quiero referirme al acercamiento entre Bati y Luciana. Y al notorio malestar de Bati ante conductas que el considera inapropiadas o excesivas de parte de ella”.

Acto seguido, el Big agregó: “Hoy, en el confesionario Bati expuso este problema. Si bien manifestó que él mismo se encargaría de resolverlo, mi deber es hablar con mucha seriedad sobre lo sucedido. Aunque se trate de un tema sensible, decidí por ahora, no sancionar a Luciana. Pero quiero decirte Luciana que en mi casa están permitidos todo tipo de vínculos, siempre y cuando, cuenten con la aceptación y consentimiento de las partes involucradas. Hay límites que no deben cruzarse”.

Al finalizar el comunicado, la casa fue invadida por un clima de tensión. No fue hasta que Bati se retiró del living que Sandra Priore, Santiago Algorta y Luz Tito se acercaron a Luciana para hablar. “Me puedo esperar cualquier cosa. Él me lo dijo pero bien. Siempre fue todo juego. Le dije que quede ahí y me alejé. No hace falta hacer circo de nada. Esto es “péguele a Luciana que es gratis”, ya entendí todo”, se excusó la participante ante sus compañeros.

La publicación de Santiago del Moro luego de que Bati denunciara a Luciana (Foto: Instagram)

La incomodidad de Bati comenzó días atrás. Larrivey le había relatado a sus compañeros una serie de episodios que vivió con Luciana Martínez. Según su testimonio, la participante le hacía comentarios de tono sexual, lo tocaba sin su consentimiento y hasta llegó a darle vuelta una foto que él tenía con su novio.

“Es constante, yo estoy caminando y viene y me apoya. Yo lo llevo primero para el lado del chiste, pero ya le dije”, expresó Bati en una conversación con Chiara, Marcelo y Ulises. El participante agregó que había intentado ponerle límites en varias ocasiones, pero que la situación se repetía.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en el patio de la casa, cuando Luciana le dijo “me perdí en tus ojos” y luego insistió preguntándole cómo la miraría si estuviera “arriba de él”. La situación llevó a que Bati se mostrara visiblemente incómodo y pidiera distancia.

Además, el participante relató que una noche, al regresar a su cama, encontró la foto que tenía con su novio dada vuelta, algo que interpretó como una actitud provocadora de Luciana. “Se lo dije en la fiesta, que se ubicara, y después vuelvo a dormir y estaba de nuevo la foto dada vuelta. Como que ya me cansó”, contó Bati.