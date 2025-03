Antonela Roccuzzo protagonizó un mega evento deportivo junto a Sofi Martínez y Gime Accardi entre Miami y Buenos Aires

En una clase a puro ritmo, las famosas realizaron un entrenamiento extremo en simultáneo en Miami y Buenos Aires (Video: Instagram)

Desde que Antonela Roccuzzo se instaló en Miami junto a Lionel Messi y sus hijos en julio de 2023, su carrera profesional tomó un giro inesperado. De ser un perfil bajo en la élite del fútbol, pasó a convertirse en una de las figuras más influyentes del mundo de la moda y el bienestar. Su ascendente camino la llevó a colaborar con marcas de cosmética, participar en eventos exclusivos y hasta encarnar a Audrey Hepburn en una campaña de alta joyería. Ahora, la rosarina de 37 años consolidó su presencia en la industria con un mega evento que trascendió fronteras de la mano de dos figuras conocidas: Gimena Accardi y Sofi Martínez.

Este miércoles, Antonela fue la protagonista de una clase especial de power jump, un entrenamiento con mini trampolines, organizada en el marco del lanzamiento de su nueva línea deportiva en colaboración con una reconocida marca de ropa. El evento se realizó en simultáneo entre Miami y Buenos Aires, con una puesta en escena que reflejó la magnitud de la campaña.

En Estados Unidos, la anfitriona deslumbró con un conjunto total black compuesto por top, calzas largas y zapatillas deportivas. La ambientación del lugar, en tonos negro, rojo y blanco, creó un entorno dinámico y vibrante, con un escenario iluminado por pantallas LED y luces sincronizadas al ritmo de la música. Cada detalle fue elegido por la rosarina, incluyendo la actividad principal y la selección musical, que tomó de sus propias playlists en Spotify, lanzadas meses atrás.

Antonela y Gimena junto a la esposa de Luis Suárez

La conductora del evento en Miami fue Gimena, quien compartió en redes sociales anécdotas de la jornada. “Acá Antonela descubre que no estoy subida al mini tramp y me llama para que sufra con ellas”, bromeó en una historia de Instagram mientras enfocaba a la esposa de Messi. “Después de esta historia, me subí y lo intenté. Debo decir que es muy divertido y agotador”, agregó. Nico Vázquez, marido de Accardi y amigo de la familia Messi, también estuvo presente en el evento.

El power jump, disciplina que Roccuzzo practica desde hace meses en un gimnasio de Florida, fue la estrella de la jornada. Este entrenamiento de saltos sobre mini trampolines activa piernas, glúteos, abdomen y brazos, además de fortalecer la resistencia cardiovascular. En primera fila, la esposa de Lionel Messi demostró su destreza con la actividad, realizando la sesión con la energía y precisión de una profesional.

La empresaria rosarina junto a la modelo e influencer Julia Pérez

Entre las asistentes en Miami, se destacaron sus amigas íntimas Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, Elena Galera, pareja de Sergio Busquets, e incluso la de Jordi Alba, Romarey Ventura. A lo largo del evento, Antonela se mostró relajada y sonriente, sacándose fotos con las invitadas y compartiendo momentos en sus redes sociales.

Mientras tanto, en Buenos Aires, el evento se replicó con la misma dinámica. Martínez estuvo al frente de la presentación, y entre las asistentes hubo figuras como Mery del Cerro y Evelyn Botto. Con un espacio ambientado con trampolines, pantallas y luces, las participantes disfrutaron del entrenamiento y conocieron de primera mano la nueva colección deportiva de la rosarina.

En Buenos Aires, Sofi Martínez tomó la posta ante estrellas conocidas como Evelyn Botto (Instagram)

El evento de la empresaria no solo marcó el lanzamiento de su colección deportiva, sino que también consolidó su evolución en el mundo de la moda y el bienestar. Lo que comenzó como una pasión personal por el entrenamiento y el estilo de vida saludable, hoy la posiciona como una referente en la industria, con una marca propia y una creciente influencia internacional. Su presencia en Miami le ha permitido expandir su horizonte profesional, convirtiéndose en el rostro de campañas globales y en una empresaria con identidad propia. Con cada paso, Antonela demuestra que su nombre ya no solo está ligado al de Messi, sino que brilla con luz propia en un universo donde el deporte y la moda se entrelazan. Y todo indica que este es solo el comienzo.