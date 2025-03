Luego de su affaire con Wanda Nara, Keita Baldé tomó una drástica decisión junto a su esposa: todas las fotos

Keita Baldé le había sido infiel a su esposa con Wanda Nara

A casi tres meses de que se conocieran las imágenes de Wanda Nara y Keita Baldé bailando en un dormitorio, el cual destapó la infidelidad de la conductora, el excompañero de Mauro Icardi tomó una compleja decisión respecto a su esposa. Es que el senegalés y Simona Guatieri lograron superar la crisis matrimonial que atravesaron tras el escándalo. A pesar de la ruptura pública y de las declaraciones de ambos sobre el impacto del affaire en su familia, recientemente demostraron que dejaron atrás ese episodio.

El jugador compartió en sus redes sociales imágenes de la celebración de su cumpleaños número 30, en las que se mostró feliz junto a su esposa y sus hijos. En las fotos, la pareja apareció sonriente y disfrutando del momento en un ambiente familiar, lo que marcó un claro gesto de reconciliación.

Por su parte, Simona Guatieri también dio señales de la recuperación de su relación con Keita. En una historia de Instagram, escribió: “Hermosa noche”, junto a una imagen de la celebración. Además, en otra publicación donde se veía al futbolista con una gran torta de cumpleaños, agregó: “¡Que esta sonrisa nunca se te vaya!”.

El cambio en la actitud de la pareja es significativo, dado que semanas atrás, Simona había declarado que la separación se debió a la infidelidad de Keita con Wanda Nara. Ahora, la pareja parece haber encontrado una forma de recomponer su vínculo y seguir adelante por el bienestar de su familia.

El escándalo entre Baldé y Nara comenzó luego de que se confirmara su relación extramatrimonial. Inicialmente, los rumores lo señalaban como el amante de la esposa de Mauro Icardi, y con el tiempo, tanto Keita como Wanda admitieron que mantuvieron encuentros mientras ambos aún estaban con sus respectivas parejas.

El futbolista del Sivasspor rompió el silencio en una entrevista con un medio italiano el 8 de febrero, donde reconoció públicamente su infidelidad y habló sobre las consecuencias que esto tuvo en su vida personal y familiar. “Estoy consciente del error que cometí. No estoy echándole solo la culpa a Wanda, pero mi familia se disolvió”, expresó. Además, afirmó que Wanda también había sido infiel a Icardi, asegurando que ambos atravesaban problemas en sus relaciones cuando decidieron involucrarse sentimentalmente.

El escándalo estalló a nivel mediático cuando Mauro Icardi publicó un comunicado que confirmaba la infidelidad, lo que llevó a Simona Guatieri a corroborar sus sospechas y poner fin a su matrimonio con Keita. “Este juego de Mauro y Wanda no es parte de mi vida”, manifestó el futbolista en un intento de distanciarse del conflicto que se desató en la esfera pública.

A pesar de la exposición del caso, Keita insistió en que su mayor arrepentimiento fue el daño causado a su esposa y a sus hijos. “Cometí el mayor error de mi vida con la mujer de mi vida”, declaró, dejando en claro que su principal preocupación era la estabilidad de su familia.

Simona Guatieri, exmodelo y esposa de Keita Baldé, fue una de las principales afectadas por el escándalo de infidelidad que vinculó a su marido con Wanda Nara. En un principio, la italiana evitó hacer declaraciones públicas, pero tras la confirmación de la relación extramatrimonial, decidió pronunciarse sobre lo sucedido y el impacto que tuvo en su vida.

Simona reveló que su matrimonio con Keita llegó a su fin en abril del año pasado, aunque intentaron salvar su relación por el bienestar de sus hijos. “Cuando estábamos en el tribunal para separarnos, nuestros abogados nos pidieron que lo reconsideráramos, teniendo en cuenta nuestra familia y los dos hijos que teníamos juntos”, explicó en una entrevista. Sin embargo, cuando Mauro Icardi hizo pública la infidelidad, se vio obligada a enfrentar la realidad.

En relación con Wanda Nara, Guatieri fue tajante en sus declaraciones: “Creo que la señora habla por sí sola. Denunciamos a Wanda y Mauro porque no aceptamos que se hiciera pública esta historia. Somos totalmente diferentes; preferimos lavar la ropa sucia en casa”. También le envió un mensaje directo a Icardi: “Le digo que se concentre en el fútbol y no piense en chismes”.

Además, Simona expresó el dolor que le causó la traición y cómo esto afectó su estabilidad emocional. “Me costó mucho aceptar todo esto, pero sabía que tenía que hacerlo por el bienestar de mis hijos. Me sentí rota por dentro, me costaba respirar”, confesó. A pesar de ello, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación con Keita, afirmando que, aunque no sabe si podrán estar juntos nuevamente, al menos hoy pueden hablar sin resentimientos.