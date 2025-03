Mirtha Legrand respondió sin tapujos el posteo de Cecilia Milone: “No resiste análisis”

A través de Karina Iavícoli, Mirtha Legrand se refirió a la acusación por parte de la cantante desde sus redes sociales (Video: Intrusos – América)

El nuevo capítulo del mediático affaire entre Cecilia Milone y Chico Novarro no lo escribió la propia protagonista ni el recuerdo del cantante fallecido, sino Mirtha Legrand. La conductora, dueña de la “mesaza” más temida de la televisión argentina, reavivó el conflicto al invitar a Julieta Novarro, hija del músico, quien no ahorró palabras para arremeter contra la expareja de Nito Artaza. Esto no solo desató un enfrentamiento entre la cantante y la conductora en las redes, sino que también en la televisión.

La exposición pública, cargada de dolor y reproches familiares, desató la furia de Milone, quien respondió con una acusación directa: la actitud de la diva sería una venganza personal porque ella se negó a cantar en su último cumpleaños, el número 98. Pero Mirtha no se quedó en silencio. En la emisión de Intrusos (América), Karina Iavícoli leyó al aire el mensaje que la conductora le envió de manera privada a su teléfono. Según sus palabras, fue Milone quien se ofreció a cantar en su cumpleaños y luego decidió dar marcha atrás. “Yo le agradecí, pero en el medio llama Cecilia por el escándalo que se había generado y decide bajarse, no ir al cumpleaños. Se bajó por el escándalo. Yo no fui quien la invitó, ella se ofreció. Yo le quería pagar”, escribió con firmeza. Y cerró tajante: “Doy por terminado el tema y esto para mí no resiste análisis”.

Rodrigo Lussich, quien conduce en el programa, sumó más leña al fuego al asegurar que tiene “data exclusiva” sobre la verdadera historia de Novarro y sus vínculos sentimentales. “Julieta dijo que la relación de su padre con Cecilia no fue trascendente. Hay una tercera mujer que está sufriendo. Chico estuvo ocho años separado de la madre de Julieta, Cristina. Él se fue con esa amiga y no era Milone”, disparó el conductor, desdibujando aún más el relato romántico que alguna vez se había instalado sobre la relación entre el músico y la actriz.

El contundente posteo de la cantante respecto al cumpleaños de Mirtha (Instagram)

Todo había comenzado el pasado fin de semana, cuando la hija del artista fallecido ocupó un lugar en la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece) y abrió su corazón sobre la vida privada de su padre. “Mi mamá acompañó a mi papá 50 años, con idas y vueltas. Pero le dio la mano hasta el último día. Él siempre hizo lo que quiso, fue una persona con una libertad enorme. Tuvo relaciones y decía ‘es mi amiga’. Un día, mi mamá le dijo ‘andá con tu amiga’ y lo dejó. Él después quería volver con ella”, relató Julieta, entre recuerdos y reproches. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y desataron una nueva ola de acusaciones.

Desde sus redes, la actriz recogió el guante con indignación. “¡Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora!”, escribió, haciendo referencia directa a Mirtha y su familia.

Entre la avalancha de comentarios que se hizo presente en el posteo, Moria Casán no se quedó atrás. “¿Qué?”, le respondió al posteo de la cantante, marcando la sorpresa ante la acusación de venganza que había lanzado la actriz. “Venganza... ¡Que me veía venir!”, replicó Cecilia, sin matices. “No le canté en el cumple, no le fui al primer programa, y hoy me hizo destrucción total, cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar. Lo sabe ella y su descendencia. En fin, nada que me sorprenda ya”, lamentó. “Basta de aprovecharse de mi dolor, de ofenderme y de burlarme mientras fingen cariño y admiración. No me agarran más, ¡ya salí de la cueva!”, cerró.

Cecilia le respondió a Moria sobre lo que ocurrió con la conductora (Instagram)

Lejos de calmarse, el escándalo promete seguir ocupando espacio en los programas de espectáculos, donde cada parte parece decidida a defender su versión. El diálogo está roto y el vínculo entre Milone y Legrand, fracturado. La historia, de momento, permanece abierta para darle la bienvenida a un nuevo capítulo.