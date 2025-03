Luciano Pereyra sorprendió cantando uno de los clásicos de Cristian Castro

Luciano Pereyra cantando temas de Cristian Castro

En medio del anuncio de su gira por el país, Luciano Pereyra se animó a ir a Perros de la calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play. Minutos antes de despedirse del aire, el conductor le pidió si podía cantar para los oyentes y las personas conectadas al streaming, sin embargo, no le pidió que entone algunas de sus canciones, sino que le hizo un pedido especial.

“Yo te puedo pedir que cantes algo o te ofendes, pero te lo pregunto bien”, comenzó su pedido Andy, a lo que Luciano aseguró que en cada ocasión que visitó el programa cantó a pedido de él, por lo que la respuesta era un sí. “Siento que se lo pedís al público ‘Luciano va a cantar’ y yo te digo ‘No, queda solo acá’, canta al aire… qué lindo”, le retrucó Pereyra.

“¿A pedido vas a cantar lo que se te cante? ¿Te puedo hacer un pedido?“, quiso saber el conductor del programa radial y el cantante de ”Porque aún te amo" le respondió entre risas: “Vos podés pedir, después yo puedo decir si me gusta o no. ¿Querés que cantemos la nueva con Emanero, un poquito arriba de Emanero y lo que grabé yo?“. Ante este ofrecimiento, Kusnetzoff dijo que no. “Soy una rocola ahora, dale. Yo no cantó una mier…, ya fue bol… y cómprete vos la entrada", le dijo sin pelos en la lengua Luciano, generando la risa de todos los presentes en el estudio.

El nuevo estudio de Urbana tiene un pequeño escenario con instrumentos musicales, por lo que le ofrecieron que lo utilice o que haga su performance a capela. “Podemos arrancar con la de Emanero y después habíamos pensado, con esa voz que tenés, hacer algún karaoke de un tema random que te divierta", fue la explicación que le dio el periodista, al instante, y sin dudarlo, el intérprete aceptó y empezó la difícil tarea de seleccionar una canción. Luego de un poco de debate llegaron a la conclusión de cantar “Lloviendo estrellas” de Cristian Castro.

“Encima es re alta esta de Cristian Castro”, fue todo lo que dijo en referencia al tono antes de sorprender con su versión. A pesar de la diferencia entre los dos cantantes, Luciano logró darle su propia impronta e hizo vibrar a todos los presentes, al punto que uno mientras cantaba, lo aplaudían y le hacían los coros.

Luciano Pereyra cerró el año de la mejor manera

El año 2024 tuvo un gran final para el músico, ya que lo cerró con una cantidad histórica de conciertos en el Luna Park, que cerró sus puertas para comenzar un proceso de renovación, junto a Abel Pintos. Este ciclo, titulado “Es Ahora”, no solo marcó un récord absoluto con 34 noches consecutivas a sala llena, sino que también significó el fin de una era: el último show en el Luna Park antes de su cierre temporal para remodelaciones tras 92 años de historia.

“Una unión mágica”, así describieron los artistas esta etapa que los unió en una residencia inédita de casi dos meses en uno de los escenarios más emblemáticos del país, convocando a más de 219 mil personas y dejando una huella imborrable en el público.

Las expectativas no tardaron en materializarse. Las primeras 20 funciones se agotaron en apenas tres días, y el ciclo completo vendió más de 219,000 tickets, consolidándose como un hito en la historia de la música nacional.

La dupla logró algo más que éxito comercial. También se destacó por su humanidad y compromiso. Con acciones solidarias como la donación de 10,000 tickets al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ambos artistas demostraron que su colaboración trascendió el ámbito musical. “No es ayer, no es mañana, es ahora”, insistió Luciano, sintetizando la filosofía detrás de este proyecto tan especial.