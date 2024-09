El desconsolado mensaje de Maru Botana en el aniversario de la muerte de su hijo: “Hoy es el día que más te extraño”

El desgarrador mensaje de Maru Botana a 16 años de la muerte de su hijo

Para muchas personas el 21 de septiembre es un día cargado de felicidad y alegría por el inicio de la primavera, pero para Maru Botana es una de las fechas más dolorosas, ya que es el aniversario de la muerte de su hijo Facundo, quien murió en el año 2008 a causa de muerte súbita con tan solo seis meses de vida. A través de sus redes sociales, la pastelera posteó un desgarrador mensaje recordándolo.

Esta no es la primera vez que hace esto. En cada aniversario y cumpleaños, se toma el tiempo para recordar a su sexto hijo y recibe emotivos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Junto a una inédita fotografía del pequeño en la cuna, la pastelera expresó sus sensaciones. “Facu. Hoy es el día que no quiero que llegue, hoy es el día que me viene todo a mi memoria, hoy es el día en el que básicamente me gusta desaparecer de mi vida”, son las palabras que eligió para comenzar su publicación.

“Hoy es el día, en el que me hago mil preguntas sin respuestas, hoy es el día en el que me gustaría verte. Hoy es el día de la primavera y ese 21 aprendí a que la tristeza y la alegría van de la mano”, escribió.

Facundo murió en el año 2008 con seis meses de vida (Foto: Instagram)

“Hoy es el día que abrazaría a todas las mamás que perdieron sus hijos. Hoy agradezco la divina familia que tengo. Hoy sé que estás entre nosotros. Hoy es el día que más te extraño, Facu”, detalló junto a varios emojis de corazón. “Si pudiera volver al pasado, cambiaría toda esa pesadilla que fue tan real. Te amo por siempre, mi amor”, cerró el mensaje Maru.

Rápidamente, se llenó de comentarios de sus seguidores en los cuales no solo le demostraron su apoyo, sino que algunas mujeres contaron sus propias historias de duelo. Ante esto, la flamante jurado de Bake Off Famosos Argentina (Telefe), decidió responder algunas de las misivas y a otras simplemente darles “me gusta” como gesto de sus difíciles momentos y solidarizándose con su dolor.

Entre los comentarios que dejaron en la publicación se puede encontrar el de Las Trillizas de Oro, quienes en el año 2018, atravesaron la muerte de Geñi, la hija de María Eugenia. “Compañera de vida, las fechas siempre duelen al mirar alrededor y refugiarnos en el amor de ellos hay que seguir, te abrazo como vos a mí”, fueron las palabras que dejaron. Por otro lado, Damián Betular, su compañero de trabajo en el reality de pastelería de Telefe, también dejó su marca en la publicación y posteó tres corazones.

El posteo que le dedicó Maru a su hijo en el aniversario de su muerte (Foto: Instagram)

Maru es madre de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago y tras este trágico evento, volvió a ser madre y llegaron Juan Ignacio e Inés. Hace un año estuvo como invitada en Noche al Dente (América TV) y se abrió sobre cómo hizo para convivir con este dolor y atravesar la etapa de duelo.

“El día que volvíamos de enterrarlo, nos enteramos que había un blog de un chico que se llamaba: ‘Fuerza Maru’. Ahí me escribía todo el mundo, y fue una súper compañía para mí”, comenzó diciendo. Luego continuó: “Yo lo leía todas las noches. Son esos momentos en el que vos estabas con tu bebé y yo terminaba destrozada. Nunca me imaginé tanto. Fue muy fuerte el amor que la gente me dio en ese momento. Todo lo que me llegaba fue una devolución enorme de la gente que yo no sabía que me seguía. Me llegaban cartas y cartas de todas partes del mundo, era impresionante”.

Finalmente, Maru reconoció: “Eso, mi familia y todo lo que me rodeaba fue como decir... Vamos”. Y, consultada por Fernando Dente, reconoció que toda esa energía la potenció. “Me hizo disfrutar minuto a minuto, el día a día, tratar de minimizar los problemas y también por eso quise tener más hijos. Hay que seguir”, concluyó con la voz entrecortada.