Tato Young habló de su renacer después de sufrir un ACV: “Me explotó la cabeza”

Tato Young habló de su ACV (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

En la última emisión de La Noche de Mirtha, el periodista Tato Young, con su temple característico, habló sobre el momento más difícil de su vida: el aneurisma que lo dejó al borde de la muerte. Durante la conversación con Mirtha Legrand, el periodista no escatimó detalles sobre el calvario que atravesó en sus 64 días de internación.

“Me explotó la cabeza. Tuve un aneurisma, que es una lesión con la que uno nace”, confesó Young, su voz teñida de la gravedad de quien miró a la muerte de cerca. Explicó que algunas personas nacen con venas más frágiles y que, por múltiples factores, estas pueden romperse, lo que desata una hemorragia cerebral. “Se te rompe una vena y se te llena el cerebro de sangre”, agregó.

La memoria de Young sobre el episodio es un mosaico incompleto. “Yo no me acuerdo nada de ese momento. De los primeros treinta y pico de días no tengo recuerdos”, admitió. Lo poco que sabe es que antes del colapso, sintió fuertes dolores de cabeza. En un instante crucial, alcanzó a llamar a emergencias antes de desmayarse. Fue su último acto consciente antes de despertar, semanas después, rodeado de su familia.

Tato Young habló de quienes estuvieron a su lado durante el difícil momento de su vida (Video: La noche de Mirtha, El Trece)

La cirugía fue la que le salvó la vida. “Me raparon todo, ya me creció el pelo. Me hicieron unos tajos tremendos, me abrieron la cabeza”, relató sin dramatismo, pero con la crudeza de quien aún siente en la piel el eco de aquella situación. En el Sanatorio de la Trinidad, los médicos actuaron de inmediato. “Me operaron, me solucionaron el problema. Estuve 21 días en peligro de muerte”, recordó.

La recuperación fue lenta, pero firme. El periodista cree que su estilo de vida lo ayudó a sobrevivir. “A mí me salvó, además de los médicos y el afecto de mi familia, el ser deportista y hacer vida sana, no ser una persona sedentaria”, afirmó con convicción. En los momentos más oscuros, el amor de sus seres queridos fue su refugio. “Estoy agradecido por siempre a mis hijos. Cuando me desperté estaban Lorena (Maciel, su exmujer y madre de sus tres hijos), mis hijos, mi mamá. Y el afecto ese es muy grato”, dijo, emocionado.

Mirtha, al observarlo con admiración, no pudo evitar expresar su asombro. “Yo te veo como si no te hubiera pasado nada, Tato. Te veo fantástico”. Él sonrió, con la certeza de quien regresó de una pesadilla. “Es que estoy bien. Pasó en los últimos cinco meses en los que estuve ‘volando’”, respondió con serenidad, sin perder el humor.

El conductor de Radio Mitre expresó sus agradecimientos para todo el equipo médico y allegados que lo cuidaron (Instagram)

Tras lo vivido, a poco más de un mes de recibir el alta, el periodista compartió un mensaje en la red social X, previamente conocida como Twitter, para expresar su profundo agradecimiento hacia los profesionales médicos, su familia y los seguidores que lo acompañaron en este difícil proceso. “Ahora sí, tiempo de agradecer. Llevo una semana en mi casa, después de dos meses de internación, y la lista, ya verán, es larga. Un montón de gente se reunió para salvar una vida y ganarle a un aneurisma que parecía letal. Y la deuda es para siempre…”, comenzó el comunicador en una serie de publicaciones cargadas de emoción.

En primer lugar, destacó la atención durante sus días en manos de los médicos: “Arranco por el sanatorio de la Trinidad de Palermo y su directora, Silvina Serra, siempre amable y simpática. A cargo de todo estuvo el genio de Pablo Comignani y su equipo, con Felipe Carbajal, Rubén Mesa, Nicolas Nihani, Luis Leme y Rodolfo Recalde. Sumo a Eduardo Baba y a Federico Minginetti y seguro que me olvido de otros, a los que ruego mis disculpas”.

Sosteniendo el hilo de agradecimiento, continuó: “Todos ellos trabajaron a full en la terapia intensiva, dentro de mi cerebro y afuera. Cracks todos. Me están dejando entero y lo que salga mal será mi culpa. Jaja”. “Un párrafo aparte merece mi querido Ignacio Previgliano, neurólogo, sabelotodo y al que adopté como genio personal. Previ controló todo y todavía lo hace”, agregó.

Young también dedicó palabras llenas de amor a su familia: “Y obviamente, a mi familia y amigos. Ellos fueron y son todavía la razón de todo. Lorena Maciel y nuestros hijitos Miranda, Camilo y Manuel; mi vieja Laura Burundarena; mis hermanos Jime, Pali, Santi y Fran, además de mis primos y mis amigos maravillosos”. Y, como broche de oro, completó: “Por último, a los compañeros de Radio Mitre y al amor de un montón de gente que sin saberlo estuvo muy presente, empezando por los oyentes y lectores de este cabrón que ahora la seguirá peleando desde afuera. Gracias totales”.