Cinthia Fernández mostró el inesperado visitante que entró a su cocina: “¿Le tienen miedo?”

Cinthia Fernández les mostró a sus seguidores la visita que recibió en la cocina de su hogar (Video: Instagram)

Las mañanas en la casa de Cinthia Fernández rara vez son aburridas, pero esta vez la sorpresa vino en forma de un inesperado visitante. Mientras intentaba comenzar su día lunes feriado de Carnaval con tranquilidad, la modelo y panelista descubrió que una lagartija se había instalado en su cocina. Con su característico sentido del humor, compartió el hallazgo con sus seguidores en Instagram, bromeando sobre la particular visita que la acompañaba en su hogar.

En esta oportunidad, la panelista de LAM (América) mostró en sus redes sociales el momento en el que descubrió que una lagartija se había instalado en su cocina. Con humor, publicó una historia en Instagram, donde se puede ver al reptil en la parte superior de la pared, junto a la persiana, completamente inmóvil. Si bien ella intentó evitar acercarse a ella, lo cierto es que no fue impedimento para mostrarla ante la cámara.

Mientras la enfocaba, escribió: “Buen día... tranqui arrancó el zoo de casa. Una nueva amiga en la cocina”. Además, acompañó la publicación con una encuesta para sus seguidores, preguntándoles: “¿Ustedes le tienen miedo?”, dejando en claro que la aparición del pequeño reptil la tomó por sorpresa.

Una vez más, Cinthia se encontró con un "inquilino" indeseado en su hogar

Este tipo de encuentros no es algo nuevo para la bailarina, quien en el pasado ya ha tenido que lidiar con situaciones similares, aunque algunas bastante más aterradoras. En octubre del año pasado, mientras se preparaba para viajar a San Luis con su novio, Roberto Castillo, vivió un episodio que la dejó completamente asustada: se encontró cara a cara con un murciélago dentro de su baño en plena madrugada.

“¿Saben lo que acaba de pasarme? Les voy a contar la situación más rara”, comenzó relatando en sus historias de Instagram, aún impactada por lo ocurrido. Según explicó, en una noche en la que no podía dormir, decidió ir al baño de sus hijas para buscar un peine. Mientras preparaba las valijas para su viaje, notó algo extraño en el suelo. En un primer momento, creyó que era una rata. “Caminaba medio raro, así que cerré rápido la puerta. Dios, sentía que estaba viendo cosas y tenía alucinaciones”, contó.

Sin embargo, cuando volvió a mirar, se dio cuenta de que no era una rata, sino un murciélago que se movía de manera extraña. Desesperada, cerró la puerta y bloqueó la entrada con una silla para evitar que el animal se desplazara por la casa. Su mayor preocupación era que sus hijas no ingresaran al baño y, como ya estaban dormidas, decidió no despertarlas, pero le avisó a su madre al día siguiente: “No entren porque hay un murciélago”.

A través de las redes, Cinthia Fernández relató cómo encontró un murciélago en su baño (Video: Instagram)

A la mañana siguiente, la preocupación seguía latente, aunque no lograron encontrar al animal. “Pensé que estaba flasheando”, confesó, al creer que quizás lo había imaginado debido al cansancio. Sin embargo, sus dudas se despejaron cuando, mientras grababa historias para Instagram, el murciélago volvió a aparecer y pasó volando cerca de ella.

El susto fue inmediato. Desde afuera del baño, la modelo reaccionó con gritos y exclamaciones: “¡Viste que estaba adentro! Es el murciélago que encontré hace días”. En medio del caos, su madre, con gran valentía, tomó una sábana y logró capturar al animal. “La abuela tiene unos huev...”, bromeó la panelista, aún impactada por la situación.

Para traer tranquilidad a sus seguidores, Cinthia aclaró que no le hicieron daño al murciélago y lo liberaron para que pudiera volar. “Lo pusimos en la calle para que volara. Aclaro: no lo matamos”, aseguró en sus redes.

Si bien el hallazgo de la lagartija en su cocina no se compara con el susto que vivió con el murciélago, dejó en claro que en su casa nunca faltan las sorpresas. Esta vez, su “nueva amiga” generó más curiosidad que miedo, pero la panelista sigue sumando anécdotas inesperadas adentro de su hogar.