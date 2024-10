Cinthia Fernández relató el espeluznante encuentro que tuvo con un murciélago en su casa: “Caos, señores”

A través de las redes, Cinthia Fernández relató cómo encontró un murciélago en su baño (Video: Instagram)

Conocida por su variado contenido en las redes sociales, Cinthia Fernández no oculta nada a sus fanáticos. En medio de su gran momento a nivel personal y laboral, la modelo decidió dar a conocer la particular experiencia que vivió en su casa mientras se preparaba para su viaje a San Luis, donde fue acompañada de su prometido Roberto Castillo. En lo que parecía ser una rutina normal de baño terminó con un encuentro cara a cara con un murciélago que la dejó completamente asustada.

“¿Saben lo que acaba de pasarme? Les voy a contar la situación más rara”, empezó explicando Cinthia. “Hace una semana atrás, y ante la imposibilidad de dormir, fui a mi baño y me faltaba un peine porque las nenas se roban todos. Entonces, voy al suyo a buscar uno. Justo fue el día en que armaba las valijas para irme a San Luis”, recordó ante la cámara.

“Así que me quedé haciendo los bolsos, Roberto dormía, fui hasta el de las chicas. Yo pensé que estaba medio dormida porque la verdad que tenía mucho sueño. No me acuerdo de que era las dos o las tres de la madrugada. Cuestión vi una cosa marrón en el piso. Dije: ‘Es una rata’. Caminaba medio raro. Así que cerré rápido. Dios, sentía que estaba viendo cosas y tenía alucinaciones”, continuó, con un tono de temor, al rememorar la inesperada vivencia que tuvo días atrás.

Al volver a mirar, se dio cuenta de que no era una rata, sino de otro inquilino inesperado. “Abro de nuevo y vi que era un murciélago que estaba caminando medio raro. Cerré la puerta, tapié con una silla y pensé: ‘Que sea lo que Dios quiera’”. Como tenía que salir temprano de viaje, su preocupación era el bienestar de su familia. “No quería que las nenas entren al baño. Pero no tenía como avisarles porque estaban dormidas, entonces no las quería despertar”, explicó. Ante esa imposibilidad, optó por bloquear la entrada de esa habitación, y le dijo a su madre al día siguiente: “No entren porque hay un murciélago”.

La bailarina se encontró con un murciélago en el interior de su casa y compartió el susto que le dio

A la mañana siguiente, ya más tranquila, dicho lugar fue revisado por completo. Al principio, dudó si realmente se encontraba porque no volvió a verlo. “Pensé que estaba flasheando”, aseguró Cinthia ante la aparente desaparición de este. Sin embargo, sus pensamientos estaban lejos de la realidad. “Recién estaba grabando unas historias de Instagram. Me voy a bañar y me pasa por al lado. Caos, señores, entró el murciélago”, explicó, completamente aterrorizada.

Acto seguido, la bailarina aprovechó para mostrar el momento en que volvió a encontrarse con la criatura. Mientras grababa, se escuchan las reacciones tanto de ella como de sus hijas y su madre. Desde afuera de la habitación comentaba: “¡Viste que estaba adentro! Es el murciélago que encontré hace días”. En ese momento, aprovechó a exclamar: “¡Ay, qué asco!”. Por otro lado, su progenitora intentaba tomar control de la situación y le pidió la mujer a su hija: “¿Me traes una red?”.

La situación no escaló mayor y tanto Cinthia como las pequeñas no sufrieron daños por parte del murciélago (Instagram)

Finalmente, la mamá de Fernández se convirtió en la heroína de aquella anécdota. En un intento de acercarse al animal, que se había caído desde la silla del escritorio, agarró una sábana y lo envolvió. “La abuela tiene unos huev…”, lanzó la modelo mientras veía su ingenio para solucionar la situación.

Y, para traer tranquilidad a sus fanáticos, dio a conocer qué ocurrió con la criatura. “Lo pusimos en la calle para que volara. Aclaro: no lo matamos”, sentenció al final del clip para asegurarle a todos que no le hicieron daño y tomaron las precauciones necesarias para que vuelva a la naturaleza.