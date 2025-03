Natalia Lobo contó los detalles de su accidente arriba del escenario: “Me desmayé del dolor”

La palabra de Natalia Lobo tras su fractura de muñeca

Natalia Lobo sufrió un accidente durante el estreno de Mirtha, El mito, la obra en homenaje a Mirtha Legrand, que se presentó el sábado por la noche en el Palacio Libertad, ex CCK, de la ciudad de Buenos Aires. La actriz se descompensó mientras se desarrollaba la pieza teatral, debido a una caída que le provocó una fractura en la muñeca, lo que la obligó a detener la función a mitad de camino. Este domingo, Teleshow dialogó con Lobo, quien dio detalles de su estado de salud luego del sorpresivo incidente.

“Estoy bien. Lo que pasó fue que me resbalé en una coreografía con el zapato, me caí, apoyé la muñeca y cuando apoyé la muñeca me di cuenta en el instante que se me había quebrado. Me levanté, seguí, seguí. Dije: ‘Voy hasta el final’”, relató la actriz. “Nos miramos con María Roji, porque dio cuenta, y yo con la mirada le dije ‘Está todo mal’, y ella me dijo ‘Cálmate’. Seguí adelante, pero me di cuenta de que no podía más. Empecé a transpirar mucho y me percaté de que algo no estaba bien.”

A pesar de sentir el dolor, Lobo continuó con la actuación, motivada por llevar adelante la puesta en escena que tanto ella como sus compañeros prepararon con tanto esfuerzo. “Pensé ‘si Diego Maradona jugó con un tobillo roto, yo tenía que seguir’”, comentó a este medio, refiriéndose al Diez. Sin embargo, cuando llegó el momento de la siguiente coreografía, la actriz sintió que no podía seguir más y se desmayó. “Cuando fui a la guardia me dijeron que cuando te duele mucho, te desmayás. El dolor presiona de tal manera que aguantás, pero yo solo lo pude hacerlo por 15 minutos”, explicó.

"Hay que operar", aseguró Lobo respecto a su fractura a este medio

Luego de desmayarse, la actriz fue atendida por el equipo médico, quien le confirmó que se había fracturado la muñeca. “Me pusieron un yeso y ya estoy hablando con un especialista, que llega mañana de vacaciones, pero ya vio las radiografías y hay que operar. Es simple, voy a volver a la actividad pronto, pero hay que hacerlo”, dijo con tono de frustración. “Seguramente, mañana voy a ir toda enyesada, a ver a mis compañeras”, adelantó a este medio.

Aunque Lobo no pudo seguir con la función esa noche, sus compañeras de elenco se encargaron de repartir sus textos para que la presentación de este domingo se lleve a cabo sin inconvenientes. “La función de hoy se hace sin mí, porque mis compañeras repartieron mis textos, pero si el martes me siento mejor, iré a hacer algo sin bailar y cantar. Para la función de abril, estaré bien”, aseguró con optimismo respecto al proyecto que lleva adelante bajo la dirección de José María Muscari.

Sobre la puesta en escena que homenajea a La Chiqui, Lobo compartió su entusiasmo y su tristeza por no haber podido continuar. “Es muy linda la obra. Estábamos muy contentos de hacerla. Ensayamos en solo dos semanas y el lugar es increíble. Estaba feliz, la verdad, pero bueno, por algo será”, reflexionó. Por otro lado, se mostró sorprendida por la situación y pidió disculpas a la audiencia: “Nunca me pasó una cosa así. No podía creer que me desmayé delante de dos mil personas. Les pido disculpas a todos, en especial a la gente que ya tiene entradas para el martes. Lo loco es que en enero vi una película donde bailaban y cantaban, y pensé: ‘Qué ganas de volver a bailar y cantar’. Y a los tres días me llamó José para este proyecto.

En medio de la función de la obra en homenaje a Mirtha Legrand, Natalia Lobo se desvaneció y preocupó a los presentes (Video: X, FedeFlowersOk)

A pesar del incidente, se mostró optimista respecto a su recuperación y se comprometió a volver a hacer la obra una vez que su salud lo permita. Mientras tanto, sus compañeras de elenco tomaron su lugar para continuar con la función Con la esperanza de volver pronto, Lobo dejó en claro que “su espíritu no se detendrá, y que, cuando esté completamente recuperada, regresará con más ganas que nunca a seguir brillando en el escenario”.