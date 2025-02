Emilia Mernes lanzó una sensual colaboración con la cantante brasileña Luisa Sonza

Este jueves por la noche Emilia Mernes lanzó su nueva canción titulada “Bunda”. Se trata de una pieza pop revestida con elementos del funky carioca y cantada mitad en español y mitad en portugués, dado que se trata de una colaboración con la cantante brasileña llamada Luisa Sonza.

En el clip, ambas popstars aparecen en un escenario de playa que se ve similar a Río de Janeiro, luciendo bikinis ajustadas y haciendo twerking, mientras están rodeadas de gente. El baile sensual que practican ambas es un claro guiño al título de la canción: “bunda” es una palabra del slang brasileño que si se lo traduce al argentino significa “cu...”. “Suena este funk y me pone a mover la burra / Y se le ve en la mirada cómo disfruta, me disfruta”, entona la argentina en una parte de la canción, como para que no quede ningún tipo de duda a qué se está refiriendo.

Para acompañar este lanzamiento, Emilia agregó un emoji de durazno a su nombre en su perfil de Instagram: en el lenguaje digital de las redes sociales, esa fruta funciona como sinónimo de las partes traseras de una mujer. Luisa Sonza es una de las cantantes más populares de Brasil en la actualidad. Con 26 años se posicionó por su versatilidad musical, explorando géneros que van desde el pop y el funk brasileño hasta el reggaetón. Cuenta con éxitos como “Braba” y “Modo Turbo” (en colaboración con sus compatriotas Anitta y Pabllo Vittar) que se apoyaron en su voz y también en su estilo atrevido. También es conocida por su activismo en redes sociales, promoviendo causas como el empoderamiento femenino y la aceptación de la diversidad.

Emilia Mernes y Luisa Sonza lanzaron "Bunda", junto con un atrevido videoclip

En el momento en que realizó este lanzamiento, la argentina estaba camino a la gala de los premios Lo Nuestro, galardones de la música latinoamericana. La ceremonia se realizó en Miami y Emilia contó con ocho nominaciones, aunque no pudo alzarse con ninguno: Mejor combinación femenina y Canción del Año – Pop (ambas por “La Original”, el tema que grabó con Tini Stoessel); La mezcla perfecta del año, Canción del Año - Música Mexicana y Canción del Año (las tres por “Perdonarte ¿Para Qué?”, canción que registró junto a la banda mexicana Los Ángeles Azules); Álbum del Año – Pop Urbano (por su mp3); Colaboración del Año – Urbano (por el tema “Alegría”, que grabó con Tiago PZK y Anitta); y Artista Pop Femenina del Año.

Asimismo, Mernes estaba programada entre los shows musicales de la premiación y participó al poner en escena dos colaboraciones recientes. Primero, apareció junto al colombiano Silvestre Dangond para cantar “Vestido rojo”. A tono con el título del tema, la argentina lució, justamente, un vestido corto y de ese color.

Emilia Mernes cantó "Olvidarte" en los premios Lo Nuestro

Y al finalizar esta interpretación, comenzó con “Olvidarte”, track que registró junto al dj estadounidense llamado Gordo, quien la acompañó en la performance desde las bandejas. Emilia irrumpió desde una pasarela y cantó las primeras estrofas con la misma vestimenta. Pero justo antes de que interviniera el dj en el subidón de la canción, dos bailarines le quitaron la prenda para que la cantante revelara un ajustado top negro y brillante. A partir de ahí y hasta el final del tema, desplegó toda su sensualidad desde el baile y cautivó a los presentes en el evento organizado por Televisa Univisión.