Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se habrían reconciliado: la palabra de Ángel de Brito (Instagram)

La aparición de una imagen que pertenecería a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel causó revuelo en las redes las últimas horas. La imagen alentó las versiones de reconciliación de la expareja, que había anunciado su separación en julio de 2023 después de un año y medio juntos. A través de sus redes, Ángel de Brito se refirió a la versión.

El conductor de LAM se hizo eco de la imagen, en la que el futbolista aparecería de espaldas y la cantante, de perfil bajo una gorra. “Les dije hace rato que Tini y De Paul se seguían viendo. Acá los encontraron en Madrid por la calle", aseguró el periodista, sobre una imagen que difundió una cuenta de Instagram llamada LoMasPopuCom dedicada a la farándula.

Según informó ese mismo medio, el jugador del Atlético de Madrid y la intérprete de “La Triple T” y “Princesa” se habrían encontrado en Europa, pero no en España sino en Francia. “Es sólo lo que vi. En París, de shopping, solos. No había nadie más. Centro de París”, replicaron, sobre la información que le dio su informante.

La supuesta foto de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel que causó revuelo entre sus fanáticos (Instagram, LoMasPopuCom)

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó a ser comentada en octubre de 2021, cuando ambos se empezaron a seguir en redes sociales. Sin embargo, fue en abril de 2022 cuando fueron fotografiados juntos por primera vez en Ibiza, confirmando que lo que había comenzado como un rumor se había convertido en una relación pública. En ese momento, ella ya llevaba un año separada de Sebastián Yatra, mientras que De Paul había cerrado su capítulo con Camila Homs, madre de sus hijos, lo que había desencadenado una larga batalla legal por la custodia de los pequeños y otros temas relacionados.

A pesar de la atención mediática que generaba su relación, Tini y Rodrigo fueron consolidándose como pareja a medida que pasaban los meses. Ambos supieron manejar la distancia, con el futbolista en España y la cantante viajando para encontrarse con él siempre que su agenda lo permitía. Además, aprovechaban cualquier descanso para disfrutar juntos de unas vacaciones.

La confirmación de su relación llegó en junio de 2022, cuando De Paul compartió en sus redes sociales una imagen de la mano de Tini con un mate, y escribió: “Buen día”. A partir de allí, las fotos de ambos comenzaron a circular por internet, mostrando su complicidad en diversas situaciones cotidianas y vacaciones juntos.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel durante su noviazgo

Para contrarrestar las versiones que apuntaban a Tini como la causa de la ruptura de De Paul con Homs, el futbolista habló con América Noticias y defendió su relación. “Tini es una persona muy querida. Yo le explico un poco del ambiente del fútbol, ella me explica un poco de su ambiente, de cómo son los fanáticos y cómo se movilizan”, comentó De Paul. Además, añadió que todo lo que se había dicho sobre ellos tenía un sustento falso. “Siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso”, explicó.

Con la llegada del Mundial Qatar 2022, la relación de la pareja fue objeto de nuevas especulaciones. Algunos sugirieron que Tini era una distracción para el rendimiento de De Paul, pero más tarde ella fue vista como un amuleto para el equipo, que finalmente salió campeón. Durante las celebraciones, De Paul celebró el triunfo sobre el escenario del show de Tini en el Hipódromo de Palermo, lo que parecía indicar que su relación iba viento en popa.

Rodrigo también estuvo presente en varias de las presentaciones de Tini, e incluso participó de algunos desafíos de sus canciones y de algunos videoclips. En el verano, los rumores de un compromiso entre ellos comenzaron a tomar fuerza, especialmente después de que ambos se tatuaran un sol en sus abdómenes, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro juntos. Sin embargo, las primeras señales de crisis comenzaron a aparecer en las últimas semanas.

Una de las tantas postales de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel durante su noviazgo antes de anunciar su separación en agosto de 2023

Tini confesó que estaba pasando por problemas de ansiedad, y en medio de un recital, incluso lloró. De Paul estuvo presente para apoyarla en ese momento, pero en las redes sociales comenzaron a notarse indicios de distancia entre ambos. A pesar de los rumores de ruptura, publicaron mensajes de amor en sus redes, y recientemente, De Paul mostró un tatuaje con el nombre de Tini sobre su ombligo. Sin embargo, parece que ese fue el último intento por salvar la relación.

El 1 de agosto de 2023 ambos anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto, en el que expresaron: “Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”. A pesar de este final, allegados a la pareja sugieren que no se ha dicho la última palabra, por lo que no sería de extrañar una posible reconciliación en el futuro.