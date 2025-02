La indignación de Marixa Balli con un programa de televisión uruguayo en donde la tildaron de “mufa”

Marixa Balli se mostró enfurecida luego de que la trataran de “mufa” y la descalificaran en una obra de humor en Uruguay (Video: LAM – América)

Una nueva polémica estalló en el ámbito del carnaval uruguayo, esta vez vinculada a la farándula argentina. En el espectáculo del conjunto de parodistas Los Muchachos, un fragmento del show dedicó una parodia a Marixa Balli, tildándola de “mufa” en referencia a su relación con el cantante Rodrigo Bueno, expareja de la artista. Este episodio generó gran revuelo, y Balli, visiblemente furiosa, no dudó en hablar sobre el tema en una llamada telefónica con Ángel de Brito en su programa LAM (América).

La puesta en escena que desató la controversia está inspirada en la vida del cantante cordobés de cuarteto, interpretado por Fabrizio Silvera, y se desarrolla con el personaje de Denise Casaux caracterizando a Marixa. Durante la obra, Casaux canta “La Cachaca”, mientras que la madre del cantante, Beatriz Olave, interpretada por Leticia Cohen, lanza un comentario que generó la indignación de Balli: “Todo el mundo sabe que Marixa Balli es mufa”. El actor Pablo Atkinson, también parte del elenco, se sumó al insulto, añadiendo que “Balli trae mala suerte”. Luego, tras una escena en la que el personaje de Rodrigo y Marixa se besan, Cohen vuelve a intervenir, diciendo: “Chuponearse a Marixa son como 14 años de mala suerte”. Atkinson responde irónicamente: “¿Qué le importa la mala suerte si la quiere para cul... y no para ganar el cinco de oro?”

La exvedette, al enterarse de la escena, no dudó en dar su opinión. “¿Esto es una parodia? ¿Esta gente es conocida o necesita este tipo de repercusión para que la conozcamos un poquito en Argentina?”, comenzó preguntando con ironía. A continuación, expresó su disgusto por la forma en la que la habían tratado: “Me parece de cuarta total, no me la voy a agarrar con la gente de Uruguay porque los adoro, mi abuela vivió en Punta del Este y falleció allá, culpa de estos tipos desagradables”. Además, Balli calificó a los actores como “gente muy desagradable”.

Denise Casaux interpretó a Marixa Balli en la parodia uruguaya que desató la ira de la artista (Captura de LAM - América)

Marixa continuó explicando que lo que más le molestaba era que, a pesar de no afectarla directamente, estos comentarios estaban basados en su vida personal y, según ella, la obra no aportaba nada de valor: “Es muy triste que haya gente que crea que hace humor de esta manera, que me tratan de gato o ‘mufa’. Lo de ‘mufa’ se lo debo a Carmencita, como siempre digo, gracias. Todo este tipo de cosas es gracias a ella”. Además, la actriz mencionó:” A mí no me afecta en lo más mínimo, lo más triste es que necesitan de mí y de Rodrigo. Es gente que cayó muy bajo y la verdad es que me da mucha pena. Si se consideran artistas, cero talento“.

En cuanto al elenco, Atkinson fue señalado por Balli como alguien sin condiciones artísticas. “Tendría que mostrar su talento para ver de qué lo reconocen”, dijo, aludiendo a la falta de creatividad de la historia. Además, recordó una experiencia similar que vivió en un programa uruguayo. “Sí, habíamos ido con Eunice Castro y yo en ese momento me enojé con ella porque trabajaba ahí. La verdad que no me levanté por un tema de respeto, porque a veces lo soy demasiado. Pero vos tenés que mandar a la mier… a la gente”, expresó Balli sobre la situación, reconociendo que en ese momento debería haberse levantado del programa y enfrentar la situación de manera diferente.

Al reflexionar sobre el impacto que este tipo de humoristas tiene en el ambiente artístico, Balli explicó que “esto ya no me afecta”, aunque “en su momento sí lo hizo”. La actriz subrayó que lo que más le molestaba es que “por los dichos de alguien, mucha gente se aprovecha y se agarra de este tipo de cosas que saben que en el ambiente artístico es lo peor que hay”. Para ella, la parodia ya estaba predestinada y solo buscaba generar el rebote mediático. “Eso fue practicado, habrán tenido un guion, pero lo que ellos quieren es repercusión”, sentenció, haciendo un llamado a la importancia de generar contenido verdadero y no a través de la burla de la vida ajena.

La relación entre Marixa y el fallecido cantante cordobés fue utilizado como el eje central de la obra

A modo de cierre, comentó: “Lo que buscan es el rebote, ya que en este momento, para este programa es tan importante que se esté hablando de este tema y mañana, a lo mejor, sigan en otros”. La obra de Los Muchachos no solo provocó el enojo de la actriz, sino que también dejó en evidencia las tensiones entre la farándula argentina y el carnaval uruguayo, mientras se cuestiona hasta qué punto es aceptable usar el humor como una excusa para atacar a alguien personal y profesionalmente.