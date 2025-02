Alex Caniggia y Melody Luz acompañaron a su hija Venezia a su primer día de jardín: “Amor de mi vida”

Venezia Caniggia comenzó el jardín de infantes (Foto: Instagram)

El tiempo vuela, y en la vida de Alex Caniggia y Melody Luz esto se hizo evidente con un hito que marca el crecimiento de su hija Venezia: su primer día de jardín. La pequeña, que en julio cumplirá dos años, comenzó esta nueva etapa, y sus padres, entre la emoción y la nostalgia, compartieron el especial momento en sus redes sociales.

Aunque la pareja optó por no mostrar el rostro de su hija en público, sí compartieron imágenes del significativo día. “Primer día de jardín de la osa, el amor de mi vida”, escribió Alex en sus historias de Instagram, dejando ver el orgullo y la ternura que le genera este paso en la vida de su pequeña.

Para la ocasión, Melody se encargó de elegir un look adorable y cómodo para Venezia: un set jardinero de denim, acompañado de una remera rosa con flores y sandalias al tono. El toque final lo dio una mochila de unicornio con brillos y un peinado de medio recogido, resaltando la dulzura y el estilo de la niña.

Venezia eligió una mochila de color rosa, con lentejuelas y con forma de unicornio

La tierna foto para marcar el primer día de jardín de Venezia

Desde el momento cero la pequeña conecto con su maestra

En el jardín de la institución, la familia se tomó una tierna foto. Con la niña en el medio de sus padres le dan un beso en el cachete, al mismo tiempo. A esta postal, el Emperador le agregó tres emojis de corazón. “Con su primer profe de jardín”, expresó el mediático, atento a cada paso de la nena.

En la siguiente historia reveló que Venezia ya se siente cómoda con la docente: “Ya la ama a su primera profe de jardín”. Por su parte, Melody sumó: “Por momentos se acordaba de su teta, pero se adaptó súper bien mi bebé”, señaló la bailarina.

Desde muy pequeña, Venezia ha demostrado un rápido desarrollo. Según su madre, ya habla con mayor fluidez, reconoce colores y objetos, y tiene una inclinación por la música y el canto. Con estas habilidades, el inicio del jardín no es solo un cambio de rutina, sino una nueva aventura para explorar y seguir creciendo.

Así, entre emociones y recuerdos, Alex Caniggia y Melody Luz celebraron este primer gran paso en la vida de su hija, en una jornada que, sin dudas, quedará marcada para siempre en su historia familiar.

En todo momento sus padres la acompañaron en la adaptación

Melody reflexionó en este primer día de clases de Venezia

Caniggia y Luz se mostraron feliz con el inició de esta nueva etapa de Venezia (Foto: Instagram)

Melody Luz contó la discusión que tuvo con Alex Caniggia cuando criticó a Lali Espósito

En su visita a El ejército de la mañana (Bondi Live), Melody reveló algunos detalles de la convivencia con el Emperador. Allí contó cuál es uno de los temas que no puede hablar con el padre de su hija y el gran desacuerdo que tuvieron a causa de uno de los polémicos videos que el mediático suele compartir en sus redes sociales.

Alex es conocido no solo por ser el hijo del Pájaro Caniggia y de Mariana Nannis, sino por su actitud irreverente, ostentando el dinero y las propiedades que tiene. Desde que ganó Javier Milei las elecciones presidenciales, hizo extensiva su verborragia para apoyar las ideas libertarias. “Siempre se arman quilombos con él, es lo que busca”, confesó Luz en el programa de streaming, asegurando que se trata también de un papel que montó su pareja.

Melody Luz confesó el tema que no puede hablar con Alex Caniggia

En el estudio de Bondi, Melody explicó por qué defendió a la cantante. “Consumí toda la vida a Lali, Rincón de Luz, Casi Ángeles, me la he cruzado, he trabajado con ella y me pareció lo más del mundo, así como la ves, es", enumeró y agregó: “En su momento le dije ´che, no me parece que te metas con ella o que se digan ciertas cosas que no las sabes realmente o que repitas un speech. Todo bien que te guste Milei, pero este es mi límite´“.

Esto generó una pelea, que derivó en una solución práctica, al dejar en claro que hay dos temas de los que prefieren no tocar en su hogar: “No me entendió y por eso en casa intentamos no hablar de Lali ni de política, yo sigo con mis ideales”, concluyó.