Nicolás Cabré se despidió del pais junto a su hija Rufina: el motivo de su viaje a un destino lejano

Nicolás Cabré anunció el motivo de su viaje a Japón

Nicolás Cabré sorprendió a sus seguidores al anunciar su más reciente viaje a Japón, un destino poco frecuente entre las celebridades argentinas. Pero lo que más llamó la atención no fue solo el lugar elegido, sino el motivo que lo llevó a tomar esta decisión: su participación en la Maratón de Tokio. Acompañado por su pareja, la actriz Rocío Pardo, y su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, Cabré decidió embarcarse en esta aventura justo después de despedirse del teatro.

El actor se tomó una foto antes de viajar, acompañado de Rocío Pardo y su hija Rufina (Instagram)

Lejos de tratarse de simples vacaciones, el viaje a Tokio tiene un significado especial para el actor. El actor lleva años dedicándose al running, disciplina que se convirtió en parte fundamental de su vida. Ahora, decidió dar un paso más y desafiarse en la Maratón de Tokio, una de las seis carreras más prestigiosas del mundo, que se celebrará el 2 de marzo con la participación de 38.000 corredores.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una imagen desde el aeropuerto en la que aparece junto a su hija y su actual pareja, confirmando así que viajaría acompañado por las dos personas más importantes en su vida. “Tokio, allá vamos”, escribió en la historia que llamó la atención de sus seguidores.

Cabré lleva años practicando running y enfrentará el reto de una nueva competencia internacional (Instagram)

Previamente, en abril de 2023, había viajado a México con Rufina, cuando decidió acercarse a Boston, Estados Unidos, para correr otra gran maratón que se disputa en aquella ciudad. Tras la carrera, dijo: “Son muchas las sensaciones… muchos días entrenando, muchas risas, momentos duros, el cansancio, alguna lesión, los dolores, muchas mañanas frías, o muchos días de calores tremendos. Y todo se resume en este día. En donde siento que soy un privilegiado haciendo lo que me gusta. Cruzándome con otros corredores, disfrutando de estos momentos que son un poco inexplicables”.

“También estas sensaciones, hacen que quiera agradecer a todas esas personas que me enseñan, y me apoyan para que viva estas aventuras. Les agradezco a todos… No los voy a nombrar, son muchos y no termino más. Pero ellos saben quienes son. Solo les digo gracias, que los pienso todo el tiempo y los llevo conmigo a donde sea que voy”, remarcó y luego hizo un especial agradecimiento para su hija: “Esas manitos que van a empujarme hasta la línea final. Siempre juntos como sea. Gracias Rufita hermosa por apoyarme y estar siempre conmigo. Te amo”, cerró.

En 2023, Cabré ya había competido en otra maratón de renombre global en Boston

La despedida del teatro y su nueva etapa personal

El viaje de Nicolás Cabré llega en un momento de cambios importantes en su carrera. Luego de una exitosa temporada con la obra Los Mosqueteros del Rey, el actor decidió dar un paso al costado. “Hoy es mi despedida definitiva como Mosquetero (otra vez, aclaro, que la obra sigue). ¡Les agradezco a todos los que formamos parte y a todos los que vinieron! Y a los que no… los espero a las 20:30 en el teatro Roxy de Mar del Plata”, escribió en sus redes sociales hace algunos días.

Si bien la obra seguirá en cartelera, Cabré prefirió priorizar su vida personal y compartir más tiempo con su hija. La exposición mediática de la menor en los últimos meses, en medio de la polémica entre la China Suárez y Wanda Nara, habría sido un factor determinante en su decisión. Según reveló Guido Záffora en Intrusos (América TV), el actor habría manifestado su malestar por el nivel de atención que recibió su hija en los medios y en redes sociales, situación que también contribuyó a buscar un respiro lejos de Argentina.

Cabré manifestó su enojo por la exposición de Rufina en el escándalo entre China Suárez y Wanda Nara

“El sábado, Wanda y la China se trenzan por el cumpleaños de Francesca. A las 12, la llaman y aparece Rufina, la hija de Cabré”, relató el periodista, dejando en evidencia cómo la menor quedó atrapada en un escándalo mediático que se viralizó rápidamente.

Ante la situación, Cabré reaccionó con enojo. Siempre celoso de la privacidad de su hija, el actor dejó en claro su malestar tanto con la madre de la nena como con el revuelo generado. “El que está enojado por todo lo que se dice y con lo que ocurre es Cabré porque meten a su hija en el medio. Ahora, la gente empezó a publicar fotos de Rufina en las redes y los comentarios del último posteo de Nicolás hacen referencia a la nena como protagonista del escándalo. Es alguien que siempre apoyó a la China, incluso en los momentos más complicados tras su separación de Vicuña, pero ahora su paciencia llegó al límite”, explicó Záffora.