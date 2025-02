El provocativo gesto de Wanda Nara a Mauro Icardi durante su paso por Turquía

En medio de su polémica separación, la empresaria y el futbolista continúan dando de qué hablar por sus indirectas en las redes (Instagram)

El reciente premio de Wanda Nara como Mujer del Año en los Best of Europe Awards sigue generando revuelo, no solo por las dudas sobre la legitimidad del galardón, sino también por los detalles de su vida personal que no pasan desapercibidos. Mientras la empresaria responde con ironía a las críticas, un nuevo gesto suyo encendió las especulaciones en redes sociales: un chaleco de lujo que antes había sido visto en Mauro Icardi.

La encargada de detectar este detalle fue Juariu, la experta en rastrear coincidencias en redes. La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) compartió dos imágenes que dieron que hablar. En una, se ve a Wanda posando sin corpiño frente a un espejo, cubriéndose con un chaleco negro de Prada. En la otra, el mismo modelo de prenda aparece en una publicación de Icardi, lo que llevó a la periodista a preguntar con picardía: “Ese chaleco... ¿es este?”.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los seguidores comenzaron a hacer conjeturas al ver en detalles ambas. En la primera foto, Icardi aparece en el estadio de fútbol del Galatasaray, con la mano en el pecho y vistiendo un chaleco negro acolchonado de la exclusiva línea Re-Nylon de Prada, una prenda de lujo valuada en 2.200 euros. En la segunda imagen, publicada por Wanda , la empresaria se muestra relajada en un exclusivo hotel de Estambul, posando frente al espejo con el mismo chaleco con el nombre de la marca en rojo, sin corpiño, con el cabello suelto y un gorro negro.

El chaleco de Prada que lució la empresaria resaltó ante sus seguidores

El accesorio no es un simple abrigo, sino que representa una nueva provocación a su expareja, o al menos así lo interpretaron los usuarios de las redes en medio de la polémica batalla judicial que protagonizan ambos. Además, no es la primera vez que la modelo recurre a este tipo de gestos simbólicos para generar impacto, ya que su cuenta personal se volvió su aliada desde que comenzó el proceso de divorcio.

A comienzos de febrero, en medio de su escapada a Villa Carlos Paz junto a L-Gante, publicó una imagen besándose con el músico dentro de una piscina. Aunque parecía una simple postal romántica, el contexto de la imagen y la canción elegida de fondo alimentaron los rumores de que se trataba de un dardo dirigido al futbolista.

En la foto, Wanda sostenía una copa de champagne mientras con la otra mano formaba un símbolo de infinito con el artista. Pero lo que más llamó la atención fue que ambos hicieron con sus dedos el gesto de una pistola, un detalle que generó debate entre los seguidores. Además, la publicación estaba musicalizada con “Amor Verdadero”, la balada que Wanda lanzó en abril de 2024 y que, en su momento, fue dedicada a su futuro exmarido. La elección del tema pareció ser una declaración de intenciones: su historia con el futbolista quedó atrás y su nueva relación con el cumbiero es lo que la hace feliz.

El chaleco que utilizó Mauro en una de sus publicaciones pasadas (Instagram)

Mientras tanto, Icardi tampoco se queda atrás en esta guerra en las redes. En medio de su romance con la China Suárez, el deportista no para de compartir fotos y videos donde deja en claro sus sentimientos por ella. Además, intenta mostrarse enfocado en su carrera e inminente regreso al equipo turco luego de meses de su lesión que lo obligó alejarse de los campos de juego. Así, no solo demuestra que comenzó una nueva etapa en su vida, sino que también intenta dejar atrás todo lo que vivió con la conductora a lo largo de su matrimonio.

En este escenario, donde los detalles cuentan más que las palabras, queda claro que la historia entre ellos aún no está del todo cerrada. Y cada publicación, cada foto y cada indirecta parecen ser la prueba de que, aunque sus vidas tomaron caminos distintos, el juego entre ambos sigue más vigente que nunca.