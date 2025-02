La inesperada reacción del público turco cuando Wanda Nara recibió el premio a Mujer del Año en Estambul

Wanda Nara recibió un premio en Turquía

Bajo los reflectores de los Europe Awards, en una gala que celebró la excelencia en distintos ámbitos, Wanda Nara fue distinguida como la Mujer del Año. La empresaria y mediática argentina no pudo contener la emoción al recibir el galardón.

Un video difundido por el medio turco 2.Sayfaofficial en la red social X capturó el momento en el que la también conductora, vestida con un elegante y ajustado diseño rosado, se levanta de su mesa para recibir el premio. A su lado, su inseparable asistente, Kennys Palacios, la ayuda con la cola del vestido para evitar un traspié. Ya sobre el escenario, con la estatuilla en sus manos, su voz se quiebra al hablar de sus hijos:

“Mis hijos están muy orgullosos de su mamá”, logró decir, antes de que las lágrimas la interrumpan. Desde el estrado, en tanto, la conductora del evento intenta animarla: “Oh, no llores, nena”, le dice en inglés, mientras el público aplaude.

El impactante vestido elegido por Wanda Nara para la ceremonia

Lo que para Wanda fue un reconocimiento a su trayectoria y esfuerzo, para una parte del público turco que es fanática del Galatasaray y de Mauro Icardi se convirtió en un motivo de indignación. En la publicación donde se compartió el video de la premiación, los comentarios despertaron críticas de todo tipo

“¡Así de confiables son las empresas que organizan estas ceremonias de premios!”, ironizó un usuario. Otro fue más directo: “¿Qué clase de premio le dieron? Hay miles de mujeres en este país que llegan lejos con su arduo trabajo, construyendo fábricas, siendo gerentes, derrochando trabajo. Qué tontería”.

Incluso hubo algunos más machistas, cuando recordaron los episodios mediáticos de su vida personal: “Para los que no se acuerdan: esta es nuestra cuñada que cambió no solo a un futbolista, sino también a un marido en la temporada de transferencia”.

Wanda Nara con el premio recibido

El reconocimiento a Wanda Nara como Mujer del Año en Turquía despertó todo tipo de debates que trascienden su figura. Mientras algunos celebran su capacidad de reinventarse y mantenerse en el centro de la escena internacional, otros cuestionan el significado real del premio. Lo cierto es que, una vez más, el nombre de Wanda Nara resuena más allá del mundo del espectáculo y del fútbol.

Cabe recordar que mientras la empresaria era distinguida como Mujer del Año en los Europe Awards, su exmarido, Mauro Icardi, vivía un capítulo completamente distinto en la historia de su nueva vida en Turquía. El delantero asistía junto a su actual novia, la China Suárez, al clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe, esta vez como espectador y desde la platea.

Mauro Icardi y la China Suarez, en la cancha

La pareja fue captada por las cámaras de una señal televisiva de deportes en las tribunas del estadio. Siempre con una sonrisa, Icardi pareció disfrutar del momento en el que fue alentado por los hinchas turcos, en especial cuando bajó al terreno de juego y caminó unos pasos saludando a la gente. Una imagen que contrastó con la emotiva escena de Wanda, quien no pudo contener las lágrimas al agradecer el premio y mencionar a sus hijos.

La presencia de Icardi y la China Suárez en Estambul no fue casualidad. El futbolista debía presentarse ante el Galatasaray para evaluar la evolución de su lesión, en medio de especulaciones sobre su futuro deportivo. Pero no fue solo, sino que lo hizo acompañado por la actriz argentina, con la que tuvo un affaire en 2021, que inició el conocido Wandagate y fue el motivo del final de su matrimonio con la conductora de Bake Off Famosos.

El contraste entre la gala de los Europe Awards y la presencia de Icardi y Suárez en el estadio dejó en claro que los caminos de los protagonistas de este triángulo mediático siguen bifurcándose, pero continúan generando titulares mientras sus vidas siguen cruzándose en diferentes momentos.

“Una noche soñada en Estambul”, resumió la empresaria el momento que estaba viviendo, quien posó junto a su premio y mostró cada detalle del vestido que eligió, un diseño en color rosado, su preferido, que contaba con una larga cola.