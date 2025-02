La provocativa indirecta de Wanda Nara contra Mauro Icardi, a los besos con L-Gante: “Amor verdadero”

Wanda Nara se mostró a los besos con L-Gante con un provocativo mensaje para Mauro Icardi

El último capítulo de la mediática historia de Wanda Nara y Mauro Icardi vino acompañado de una imagen que dio que hablar. Desde el hotel de Villa Carlos Paz, Córdoba, en donde L-Gante estuvo realizando shows, la empresaria subió una foto con su pareja en la que se los ve besándose dentro de una piscina. Pero lo que realmente llamó la atención no fue solo la escena romántica, sino los detalles que la rodean: el gesto que hicieron con sus manos y la canción que ella eligió para musicalizar la publicación.

A simple vista, parecía una imagen más de una pareja disfrutando de su relación, pero acompañó su imagen con la canción “Amor verdadero”, tema que forma parte del repertorio de la conductora en su faceta de cantante. Una indirecta para Mauro Icardi, que en las últimas semanas estuvo ligado en múltiples conflictos, tanto por su separación de Wanda como por su relación con la China Suárez.

En la imagen, Wanda sostiene una copa de champagne con una mano, mientras con la otra se entrelaza con el cumbiero formando un símbolo de infinito. Sin embargo, lo que más generó debate fue que ambos hicieron con sus dedos el gesto de una pistola.

Wanda Nara y L-Gante compartieron una foto besándose en una piscina de un hotel en Córdoba (Instagram)

Para reforzar aún más la intención de la publicación, Wanda sumó emojis de armas y el símbolo del infinito, lo que dio pie a distintas interpretaciones. Por un lado, algunos lo vieron como un simple gesto amoroso, pero otros lo leyeron como una provocación directa.

El contexto no es menor. El cantante de RKT, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, tuvo antecedentes legales que incluyen acusaciones de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas. Si bien recuperó su libertad tras haber estado más de 100 días detenido, su imagen sigue vinculada a episodios policiales.

Por su parte, el cantante no se quedó atrás y también subió una imagen similar desde otro ángulo. La diferencia estuvo en la canción que eligió: “Otra Poesía”, un tema con frases que parecen haber sido escritas para Wanda en plena crisis con Icardi.

El gesto de las manos en la foto de Wanda y L-Gante incluye un símbolo de infinito y una pistola hecha con los dedos (Instagram)

Sin embargo, la elección musical terminó de cerrar la idea de que esto no era solo una simple postal de amor. Wanda musicalizó su publicación con “Amor Verdadero”, la balada que lanzó en abril de 2024 y que había sido dedicada a Mauro Icardi.

La letra del tema no deja lugar a dudas sobre el mensaje que quería enviar: “Amor verdadero, es el que no compra el dinero/ Decime que no es pasajero, que tu amor es verdadero/ Si te soy sincera, con vos mi vida está entera”.

Wanda eligió la canción “Amor Verdadero”, dedicada a Icardi, para musicalizar su nueva foto con L-Gante

La canción, que en su momento fue un homenaje a su relación con el exfutbolista, ahora suena de fondo mientras Wanda se muestra a los besos con el cumbiero.

Incluso el videoclip de “Amor verdadero” está protagonizado por el jugador del Galatasaray y la conductora de Bake Off Famosos. Allí se los ve a los besos sin ropa, en la cama, duchándose y cocinando.

La elección del tema pareció ser una forma de dejar en claro que su historia con el futbolista quedó en el pasado y que su nuevo amor con L-Gante es lo que la hace feliz. Románticas imágenes que hoy toman otro sentido y que tienen sabor a venganza.

Pero el ida y vuelta no terminó ahí. Minutos después, L-Gante subió una foto desde otro ángulo y usó su propia canción para responder: “Otra Poesía”. Este tema, que muchos interpretaron como una referencia a su relación con Wanda cuando ella aún estaba con Icardi, tiene frases que parecen haber sido escritas a medida para la situación actual: “Si no lo quiere, ¿por qué no lo deja?/ Acá ya entendimos toda la moraleja”.