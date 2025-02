Toda la intimidad del cumpleaños de Mirtha Legrand y su emotivo discurso: “He tenido una vida maravillosa”

El cumpleaños de Mirtha Legrand por dentro

Mirtha Legrand celebró su impactante aniversario número 98 con una fiesta inolvidable, a la altura de su legado, que reunió a 55 invitados en la residencia de su hija, Marcela Tinayre. La diva de los almuerzos llegó especialmente desde Mar del Plata para esta ocasión tan especial, en la que cada detalle fue minuciosamente pensado para homenajear su trayectoria y elegancia.

La ambientación, a cargo del prestigioso decorador Ramiro Arzuaga, transformó la casa en un escenario soñado, con un imponente juego de luces suspendidas en el techo que bañaba de sofisticación cada rincón del salón. Las mesas deslumbraban con impactantes arreglos, además de lámparas LED de activación sensorial, las cuales se encendían y apagaban con un simple movimiento de la mano, agregando un toque de magia y modernidad a la velada. Cada puesto estaba meticulosamente preparado con individuales exclusivos, platos de sitio en tonos grises con bordes dorados y una tarjeta personalizada con el nombre del comensal. Estas tarjetas fueron diseñadas con una selección de las portadas más icónicas de las revistas en las que brilló Mirtha, así como afiches emblemáticos de sus películas. Como obsequio especial, cada invitado recibió un abanico único con imágenes de la diva en sus filmes más recordados y la frase que ya se ha convertido en un sello de su trayectoria: “Porque yo ya soy una leyenda”.

Mirtha Legrand junto a Claudio Cosano en la fiesta por sus 98 años. La diva eligió al diseñador para su primer cambio

“La decoración quedó espectacular, estoy feliz con el resultado”, expresó con orgullo Arzuaga en un video compartido en sus redes sociales, donde mostró el arduo trabajo realizado para alcanzar un nivel de excelencia digno de la homenajeada. No solo se ocupó del diseño del espacio, sino también de la presentación de la torta principal: un imponente rogel de varias capas, bañado en un elegante blanco. Esta creación fue elaborada por la reconocida pastelera Violeta Massey y decorada por el propio Arzuaga con delicadas flores naturales, en un tributo a la sofisticación de Mirtha.

Los particulares souvenirs en las mesas de los invitados a la fiesta de Mirtha Legrand

El menú de la noche estuvo a la altura del evento, con una propuesta gastronómica exquisita. La recepción incluyó una selección de finos canapés y burratina, seguidos por dos opciones de plato principal: un cremoso risotto o agnolottis de salmón en salsa de crema. Para el cierre dulce, los invitados disfrutaron de un crumble de manzana con helado, y finalmente, la esperada torta rogel, una de las favoritas de La Chiqui.

La impactante torta de cumpleaños de Mirtha Legrand

Coki Ramírez junto con Juana Viale en la noche de Mirtha Legrand

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó de la mano de la cantante Coki Ramírez, quien hizo su aparición sorpresa y comenzó a interpretar grandes clásicos como “Como toda mujer”, “La ley y la trampa” y “Vivir así es morir de amor”. La presencia de Coki fue un regalo inesperado que emocionó a la agasajada, quien disfrutó de cada nota con la atención y el entusiasmo que la caracterizan.

Las exclusivas mesas del festejo de cumpleaños de Mirtha Legrand con detalles de fotos de películas de la diva

El broche de oro de la noche fue, sin duda, el instante en que la bisnieta de Mirtha, Ámbar de Benedictis, tuvo el honor de llevar la torta hasta la mesa. En un ambiente cargado de afecto y admiración, la diva sopló las velas rodeada de sus seres queridos y compartió unas palabras que conmovieron a todos los presentes: “Iba a hacer esta reunión en mi casa, pero como somos muchos, en el living iba a estar todo muy apretado. Entonces, muy gentilmente, Marcela me cedió su casa. Cumplo una suma enorme, pero soy una mujer muy feliz. He tenido una vida maravillosa, descubrí mi vocación desde muy chiquita e hice mi primera película a los 14 años. Siempre trabajé, adoro mi país, me gusta la Argentina y la defiendo a muerte”.

La iluminación jugó un papel fundamental en la ambientación del festejo de Mirtha Legrand

Los looks de la familia en el cumpleaños de Mirtha Legrand

Así fue la ambientación de la fiesta de cumpleaños número 98 de Mirtha Legrand

Así, en una noche de emociones y elegancia, Mirtha Legrand celebró sus 98 años con el esplendor y la distinción que la convirtieron en una leyenda indiscutida del espectáculo argentino.