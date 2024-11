Nicolás Magaldi habló de la compleja cirugía a la que se sometió: “Llegó el momento de dejar atrás el dolor”

Nicolás Magaldi habló de la compleja cirugía a la que se sometió

Nicolás Magaldi debió someterse a una operación de columna a causa de una hernia de disco que le provocaba intensos dolores. La intervención quirúrgica le fue practicada en el sanatorio porteño Mater Dei.

El conductor contó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram y en la ocasión aprovechó para hablar con sus seguidores y grabarles un mensaje luego de recuperarse de la anestesia de la operación. “Todo bien. Gracias por tanto cariño. A veces no se valora lo cotidiano hasta que una pausa como esta te hace apreciarlo todo mucho más. Los abrazo y siempre les deseo el doble del cariño que nos dan a mi familia y a mí”, escribió al pie del posteo que armó con un video.

“Hola a todos. Quería decirles a todos que la cirugía fue un éxito, gracias a la gente del Mater Dei que me ha tratado muy bien. Y a mi doc Santi, un gran cariño”, contó Magaldi recostado en la camilla de la habitación en la que descansaba tras la intervención. “Hoy estuve con mi mujer y cayó de sorpresa mi hermano más grande, que vino a visitarme. Fue un día en donde arranqué tempranito con un evento grande, que tuvimos que hacer con mi productora. Y salió todo bárbaro. Después me vine para acá, me operaron, estoy relajado ahora”, contó luego.

“Y quiero decirles algo ahora: sean felices, el resto son consecuencias. Los quiero y gracias por tanto amor”, cerró el conductor con su mensaje, muy emocionado por haber superado esta situación. Según trascendió, Magaldi tenía una hernia que le estaba comprimiendo la raíz nerviosa, lo cual le hacía padecer intensos dolores. Tras la operación y su posterior internación, recibió el alta médica y ya sigue su rehabilitación en su hogar.

Nicolás Magaldi reposando en su casa luego de su operación de columna (Instagram)

El propio Magaldi mostró el paso a paso de su evolución tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido. A través de sus historias de Instagram, primero compartió cómo fue que pudo levantarse de la cama por primera vez. “Ya me pude parar. Qué bendición. Ahora reposo”, escribió sobre una imagen en la que aparecía festejando.

Horas más tarde, Nicolás mostró el certificado firmado por su médico en el que estaba habilitado a volver a su hogar tras la operación. “Alta, ahora empieza la recuperación, paciencia”, contó Magaldi. Luego, el conductor se mostró relajado y reposando en su cama en donde aparecía acompañado por su hermano Sebastián.

Por último, también en sus Instagram Stories, escribió una larga reflexión a la que llegó tras su operación. “Esto es lo que aprendí hoy después de la cirugía más importante de mi vida. Hacer una pausa es un acto poderoso, aunque muchas veces cuesta más de lo que imaginamos. En el ritmo incesante de liderar una empresa, cada minuto parece importante, cada paso nos empuja hacia adelante, y la idea de detenernos parece un lujo. Pero a veces el verdadero acto de responsabilidad es saber parar, escuchar el cuerpo, y regalarle el tiempo. Y el cuidado que tanto merece”, comenzó expresando.

“Después de una cirugía de columna que fue un éxito, finalmente llegó el momento de dejar atrás el dolor que tanto tiempo me acompañó. Es un alivio profundo, una sensación de renacer, y una puerta que se abre hacia una nueva etapa: liderar sin dolor. Esta pausa, lejos de ser un freno, ha sido un paso necesario para un futuro más sólido y lleno de energía”, prosiguió el conductor.

Nicolás Magaldi reflexionó tras su operación

“A veces uno se debe ese descanso, ese espacio para respirar y reconocer lo lejos que ha llegado. Es aprender que la fortaleza no está solo en avanzar, sino en el valor de saber cuándo es momento de detenerse, cuando el cuerpo pide sanar. Porque liderar no siempre significa correr más rápido. A veces, liderar es saber cuándo reducir el paso y mostrar a los demás que la verdadera fortaleza está en cuidarse, en sanar para seguir construyendo, ahora con más salud y claridad que nunca. Hoy el camino sigue, pero sin dolor. ¿Vos ya hiciste tu pausa?”, le planteó a sus seguidores. Y cerró el sentido mensaje con “un abrazo a todos”.