Wanda Nara viajará a Turquía con L-Gante a recibir un premio: la coincidencia con Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara viaja a Turquía para recibir un premio

Wanda Nara se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales y a causa de esto será honrada en una entrega de premios en Turquía, cuidad que fue su hogar durante un tiempo a causa de la carrera de Mauro Icardi, en el club de fútbol Galatasaray.

Para recibir este honor va a viajar a la ciudad de L-Gante, que sufrió un accidente en cuatriciclo en una pequeña escapada a Pinamar con Wanda y sus hijos, y se fracturó la clavícula. Nara está nominada al premio a la Mejor Mujer del Año por lo que puede salir del evento con un premio bajo el brazo. “Gracias por esta nominación mejor del año en Europa”, escribió la empresaria junto a la publicación que la llenó de orgullo.

Cabe destacar que la empresaria es muy querida en el país europeo, aunque en el último tiempo debido a la separación con Mauro, los fans del Galatasaray la declararon enemiga pública número uno, por lo que su estadía en la ciudad podría resultar más complicada, en especial por la presencia de Elián Valenzuela, a quien los fanáticos del club turco le habían hecho bajar varias veces su cuenta de Instagram. En esta ocasión, la pareja viajará el día sábado por la aerolínea de bandera del país en el que juega Icardi.

Paula Varela, panelista de Intrusos, dio detalles de este viaje. “El hotel en el que va a parar es el Four Season, que está frente al Bósforo. Wanda pidió que la estadía sea a todo trapo, ella paga e incluso, le pagan para ir”. Y agregó: “El sábado a la noche está volando a Turquía junto a L-Gante”.

Sus cinco hijos ya comenzaron las clases, por lo que no viajará con ellos, especialmente las nenas que no tienen permiso para salir del país. “Se quedan con la abuela Nora”, contó Adrián Pallares, revelando que Mauro y la China Suárez estarán al mismo tiempo en la ciudad. “Cuando estuvo en Turquía le pidieron que vaya cada tanto tiempo para ir a hacerse controles allá”, contó Paula y da la casualidad que esta visita coincide con un partido del Galatasaray con el Fenerbahçe, el clásico rival.

“Lo de Wanda no es en avión privado, es en avión de línea, obviamente en primera clase. No sé como viajarán la China y Mauro, que han viajado en avión privado. No creo que compartan vuelo porque ya sería un montón”, destacó.

Wanda Nara será honrada con un premio en Turquía

La disputa legal entre Icardi y Nara por la cuota alimentaria de sus hijas, Francesca e Isabella, tuvo un nuevo capítulo con la reciente resolución de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. La Justicia determinó que el delantero del Galatasaray deberá abonar una suma mensual de 30 mil dólares en concepto de manutención provisoria, hasta que se defina el monto definitivo.

El fallo surgió tras un desacuerdo entre ambas partes sobre los ingresos reales del futbolista, lo que llevó al tribunal a establecer un ajuste en el porcentaje de la cuota. Mientras Wanda aseguró que su expareja gana 1 millón de dólares por mes, Icardi negó esa cifra y afirmó que su salario es de 100 mil dólares mensuales. Ante esta diferencia, los jueces redujeron el porcentaje de la cuota del 5% al 3%, garantizando que el pago no sea menor a 30 mil dólares mensuales.

El periodista Martín Candalaft, especialista en temas judiciales, explicó en DDM el criterio utilizado por los magistrados: “El tribunal tuvo en cuenta que Wanda Nara también cuenta con ingresos propios provenientes de su contrato con Telefe. Por eso, decidieron reducir el porcentaje al 3% de los ingresos declarados por Icardi, pero estableciendo un piso de 30 mil dólares", explicó en DDM (América TV).

En el programa conducido por Mariana Fabbiani, se expuso la resolución judicial, en la que Nara afirmó que Icardi percibe un millón de dólares por mes como jugador del Galatasaray turco. Basándose en esa cifra, el juez de primera instancia había fijado un 5% de sus ingresos como cuota alimentaria, lo que resultaba en 50 mil dólares mensuales.

Sin embargo, la defensa del futbolista refutó esos números y sostuvo que su salario real es de 100 mil dólares al mes, lo que haría que el 5% equivaliera a 5 mil dólares. La falta de pruebas concluyentes sobre el verdadero monto de sus ingresos llevó al tribunal a revisar el cálculo de la cuota alimentaria.