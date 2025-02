La China Suárez compartió un video íntimo junto a Mauro Icardi para celebrar San Valentín: “Gracias por tanto amor”

El video íntimo de la China Suárez y Mauro Icardi (TikTok)

A pura pasión, besos y una velada de lujo. Así comenzó la celebración la China Suárez el Día de los Enamorados junto a Mauro Icardi, y no dudó en compartir cada momento con sus seguidores. A través de sus redes sociales, la actriz publicó un video en TikTok donde se la ve completamente entregada al amor con el futbolista, en una escena de besos, abrazos y miradas cómplices.

“Mi San Valentín”, escribió la ex Casi Ángeles en las imágenes tratadas con un filtro en blanco y negro que acentuaba la intimidad del momento. Pero eso no fue todo: como si las imágenes no fueran lo suficientemente reveladoras, la China acompañó el video con una canción romántica y emojis de corazones encendidos, para dejar en claro que el amor con Icardi está más vivo que nunca.

En la filmación, el futbolista del Galatasaray besa a su enamorada con ternura, mientras ella cierra los ojos y sonríe ante la cámara. Pero lo que más llamó la atención fue un pequeño detalle que no pasó inadvertido para los usuarios: la también cantante llevaba puesto un pijama de Hello Kitty, el personaje favorito de Wanda Nara. ¿Casualidad o un mensaje oculto?

“Gracias por tanto amor, Mauro”, escribió luego en Instagram, donde en lugar de compartir el video, subió una imagen en blanco y negro de ese instante. En la postal, se los ve abrazados, con los ojos cerrados y una complicidad innegable. Pero eso no fue todo.

La China Suárez compartió este momento con Mauro Icardi en el Día de los Enamorados

Como si el despliegue de romanticismo no fuera suficiente, la actriz mostró que su velada de la noche anterior también tuvo un toque de glamour. En sus historias de Instagram, compartió una imagen con una palabra que lo decía todo: “Salud”. Sobre la mesa, un set de siete copas y, en el centro, un champagne exclusivo Louis Roederer, una de las etiquetas más caras del mercado.

¿Su precio? Casi los dos millones de pesos. Según la página oficial de la marca, se trata de un espumante artesanal de terruño, elaborado con uvas de cultivo ecológico en una finca exclusiva de Francia. Un verdadero lujo que China no dudó en presumir, dejando ver además los candelabros dorados con velas encendidas y la sofisticada vajilla de la cena.

Mientras algunos seguidores aplaudieron su felicidad, otros no tardaron en lanzar comentarios punzantes. “Icardi haciéndose el enamorado, ¡más falso!”, escribió una usuaria, mientras que otra observó con suspicacia: “Ese pijama es de Wanda”. Sin embargo, los fanáticos de la actriz también se hicieron escuchar. “Tu felicidad me hace feliz”, le comentó una seguidora, a lo que China respondió con tiernos emojis de corazón.

Por si fuera poco, lejos de estar cerca del final, el enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo: ambas lanzaron sus respectivas producciones en simultáneo. Mientras Wanda presentó el remix de “Amor Verdadero” junto a L-Gante, la actriz protagonizó el video de “Temporada 2 Dembow”, de Mhtresuno y Alan Gómez.

Wanda Nara mostró todas las situaciones de su vida donde usó la bata de Hello Kitty (Instagram)

En un adelanto que se viralizó antes del estreno, se la podía ver a la China bailando en un ascensor con luces intermitentes, pero fue un detalle en el fondo el que captó la atención de los usuarios de redes sociales: un cartel pegado en la pared con una frase polémica.

El mensaje decía: “Cuide sus objetos personales. La empresa no se hace responsable de daño, pérdida o hurto”, lo que fue interpretado como una indirecta a Wanda y al escándalo entre ambas. Este detalle no pasó desapercibido y generó una catarata de comentarios en las redes sociales.

Las “coincidencias” tuvieron lugar en las últimas horas de una jornada en la que la empresaria y Mauro Icardi también vieron avances en su disputa judicial.