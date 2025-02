Crece el conflicto entre los originales y los nuevos en Gran Hermano: los celos de Martina y su fuerte confesión

Los celos de Martina de GH.

El ingreso de ocho participantes a Gran Hermano revolucionó por completo la casa y desató una tormenta de emociones, en la que una de las nuevas parece llevarse todas las miradas recelosas de quienes vienen compitiendo desde el inicio. Se trata de Lucía “Luchi” Patrone, una joven de 18 años oriunda de Villa Devoto, con un perfil que no pasa desapercibido: modelo, actriz, influencer y, además, pareja de Lauty Gram. Su llegada prometía sacudir la convivencia, pero nadie imaginó que provocaría un estallido de celos en Martina, quien no pudo disimular su incomodidad desde el primer minuto.

Apenas Luchi cruzó la puerta, Luca reaccionó de manera inesperada. Su rostro se transformó por completo: abrió los ojos con sorpresa, se llevó las manos a la cara y, sin decir una palabra, se retiró del lugar con rapidez. Un gesto que no pasó desapercibido para nadie, mucho menos para Martina, que en cuestión de segundos sintió una punzada de molestia.

Horas más tarde, Luca se acercó a saludar a Luchi con un abrazo breve, aunque sin demasiadas palabras. Pero Martina, que observaba cada movimiento con una mezcla de enojo e incertidumbre, sintió que había algo más en esa historia. Su expresión la delató por completo: ceño fruncido, mirada fija y un gesto de fastidio que hablaba por sí solo.

La presentación de Lucía, la nueva jugadora de Gran Hermano

Los rumores no tardaron en encenderse dentro de la casa. Algunos compañeros comenzaron a preguntarse si Luca y Luchi tenían un pasado oculto, y cuando él se sinceró con Brian y Lourdes, no logró disipar las dudas. Admitió que conocía a la influencer de antes, pero juró que nunca había pasado nada entre ellos. Sin embargo, su tono de voz y su manera de esquivar ciertos detalles hicieron que muchos no le creyeran del todo.

Martina, lejos de calmarse, decidió abrir su corazón en el confesionario y dejar en claro lo que sentía: “Estoy celosa. A Luca le encanta, yo lo vi cuando ella llegó. Luca le hizo así, la miró de arriba a abajo y puso una sonrisita. Yo no soy bolu... tampoco y yo ahí estaba pintada. Pintada y con los pelos así, no sé qué hacer, no. Encima me cae bien ella, es divina, me parece buena onda y todo. Pero no me gusta, quiero que se vaya. Estoy celosa”.

Su frustración era evidente. En una charla con sus compañeros, Martina se sinceró aún más, con una mezcla de enojo y resignación: “Yo no puedo aguantar estos celos, odio ser celosa. No quería que me pase esto. Yo sabía que iba a entrar y me iba a poner celosa, yo sabía. Por eso no quería gustar de Luca, yo sabía. No me importa ella, me importa él, me importa que a él le gusta. No quiero verlo hablando con ella, me molesta”.

Lucía ingresó a la casa de Gran Hermano

Con la llegada de Luchi, las dinámicas en la casa cambiaron y los sentimientos quedaron al descubierto. Martina no pudo ocultar su malestar y ahora la gran incógnita es si logrará contener los celos o si esto se convertirá en un conflicto que sacudirá aún más la convivencia. Mientras tanto, en la casa y en las redes, todos están atentos a los próximos movimientos de este triángulo que ya empieza a dar qué hablar.

Por su parte, fuera de la casa, Lauty Gram, novio de Lucía, no escatimó en elogios hacia la joven durante su aparición en el programa. “La primera vez que la vi fue hace 6 meses y me enamoré. Y creo que a todos los que están acá les pasaría lo mismo”, afirmó al dejar en claro la admiración que siente.