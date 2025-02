¿Lali Espósito le dedicó su última canción al español Rels B?: las coincidencias que alentaron la versión

Tiempo atrás, Lali Espósito fue vinculada sentimentalmente al rapero español Rels B. Los primeros rumores empezaron a circular en 2022 cuando la autora de “Disciplina” participó del videoclip “Cómo dormiste?”, uno de los hits del artista ibérico. Luego de eso, se mostraron muy cerca en una fiesta Bresh y se fueron de vacaciones juntos, pero nunca blanquearon su relación públicamente.

Con respecto a ese famoso videoclip, en la primera imagen se los ve a ambos refrescándose en el jacuzzi de un yate, en malla y bikini respectivamente. Después, se sumergen en el mar para nadar para dar paso a lo más picante: una Lali completamente desnuda sobre la cama, apenas tapada por una sábana y tirándole un beso a la cámara y a Rels B, de quien se ve cómo su brazo se acerca para tocarla.

En una posterior visita a la Argentina, el español habló su vínculo con la cantante argentina en una entrevista con el ciclo Nadie Dice Nada de Luzu TV. “La conocí por unos productores que son amigos míos en España, que estaban haciendo música con ella y me dijeron el nombre. Después estaba de resaca en casa buscando una serie y de repente me salió la cara de ella y dije: ‘Oye, esa es la chica con la que trabajan mis productores, voy a ver la serie. Esta chica es actriz, canta, hace de todo’”.

Con todos estos antecedentes (y más), en las últimas horas comenzó a circular una teoría que señala que el último lanzamiento de Lali, titulado “Mejor que vos” y editado en colaboración con el dúo Miranda!, estaría dedicado a Rels B. “Hilo de Indirectas y referencias de la ultima canción de Lali hacia su antiguo romance con cierto cantante”, publicaron desde la cuenta de Twitter llamada Fandom Aguerrido, seguidores de la cantante, para desarrollar su punto.

Desnudos y a los besos: Lali y Rels B, cada vez más cerca

“La canción arranca con una estrofa bastante directa y ahora viene la explicación de todo”, dicen y citan el verso del comienzo del tema (que fue escrito por Ale Sergi y el denominado “Triunvirato del Pop”, compuesto por Lali y sus productores Martín D’Agosto y Mauro de Tommaso) que dice: “Porque ahora encontré a uno mucho mejor que vos / Que no me deja sola en la cama / Que no me hace vivir ningún drama / Me quiere y siempre lo hace con ganas / Resulta que ahora estoy mucho mejor”.

“‘Y ya no miro las fotos / Otra desilusión, un corazón roto / Y ya no voy a buscarte / Porque con vos ni loca vuelvo a quemarme’. Esto viene a raíz de que Lali mantenía una relación con el cantante Rels B, quien tenía su relación escondida y no quiso blanquearla. Siempre se los veía juntos en fiestas y eventos pero como amigos; pero siempre la gente los encontraba por otros países de vacaciones juntos y a los besos”, aseguran desde el mencionado fandom tras citar otro verso.

“Y ella toda enamorada hasta le dedicó una canción”, sigue el hilo de X, mientras ejemplificaron con un fragmento de la canción “Ahora”, la cual Lali habría escrito inspirada en su vínculo con Rels B. “Ya tan expuestos por tanta gente, ella hace su primer Vélez y lo invita a cantar la canción ‘Cómo dormiste?’ en la cual ella era la protagonista del video. En dicho show le pidieron un beso y ella quiso dárselo y este ‘cantante’ la esquiva moviendo su cara”, cuentan a la vez en que muestran el momento de aquel show que Lali dio en la cancha de Vélez Sarsfield en marzo del 2023.

2Al tiempo de esto ambos dos dejan de tener interacciones y él borra todas las fotos y videos en donde salía ella en su Instagram. Solo le faltaba borrar el video de YouTube. Sin embargo cuando surgen rumores de que ella estaba conociendo a alguien y salen las primeras fotos, Rels B saca un disco con letras muy directas para ella y hay una que llamó mucho la atención por que dice: ‘De los 2000s se sabe todos los clásicos, tiene la disco llena de fanáticos. Le regale mi cadena y la subió en un post’”, argumentan a la vez en que citan la canción “Detrás del DJ“, del español.

PArte del hilo de Twitter que asegura que la última canción de Lali está dedicada a Rels B

“Luego de esto ella habla en una entrevista sobre la relación que mantuvo con una persona que después se convirtió en obsesión. Y saca ‘1Amor’ que no hace falta decir nada más, solo escuchen la letra”, prosiguen y citan el verso de dicha canción en la que Espósito entona: “Sé que se te parte el corazón/ El mío no aguantó la contienda/ Esto lo hago por vos pero mucho más por mi / Tengo que volver al amor que me trajo aquí / 1Amor que me quiera solo auténtica/ Que no me haga trampa y nunca use tácticas/ El que no me haga sentir problemática / 1Amor para mi, 1Amor”.

“Y no hace falta decir que hoy encontró a alguien que sí la ama, la valora y obviamente se lo hace mejor”, cierra el hilo en cuestión, haciendo referencia a la relación que Lali mantiene con Pedro Rosemblat desde fines de 2023.